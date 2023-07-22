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Ирина Гусакова

Патчи для глаз: какие бывают и действительно ли они нужны

4:15
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Патчи — это продукты ухода за кожей, которые обещают уменьшить отеки, синяки, усталость. Они обычно представляют собой специальные пластыри или масочки, предназначенные для нанесения на нужную область. О том, какие патчи для глаз бывают и действительно ли они нужны, рассказала читателям Pravda.Ru врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова

Патчи для глаз: какие бывают и действительно ли они нужны
Фото: marieclaire.ru

Патчи для глаз: какие бывают

  • Увлажняющие патчи: Содержат ингредиенты, которые увлажняют и освежают кожу, уменьшая сухость и мелкие морщины.
  • Патчи с коллагеном: Коллаген — это белок, который способствует упругости кожи. Патчи с коллагеном могут помочь улучшить тургор кожи и уменьшают морщины.
  • Патчи с гиалуроновой кислотой: Гиалуронка — естественный компонент кожи, который способствует удержанию влаги. Такие патчи могут помочь уменьшить напряжение и усталость глаз.
  • Патчи с витаминами и антиоксидантами: Могут содержать витамины C и E, кофеин, зеленый чай и другие активные ингредиенты, которые помогают снизить темные круги, воспаление и признаки усталости.
  • Аутентичные гидрогелевые патчи: Это прозрачные гель-патчи, которые дарят коже увлажнение и успокаивающий эффект.
  • Патчи с экстрактом золота или жемчуга: Позиционируются как продукты с антивозрастными свойствами.
  • Патчи с кофеином: Кофеин может помочь сократить отечность и уменьшить видимость синяков под глазами.

Эффективность патчей варьируется в зависимости от состава конкретного продукта и состояния вашей кожи. Некоторые люди могут заметить значительное улучшение внешнего вида после применения патчей, в то время как для других результаты будут не так заметны.

Патчи для глаз: зачем нужны

Патчи особенно полезны, если есть следующие проблемы:

  • Отеки и усталость, напряжение.
  • Темные круги.
  • Сухость, мелкие морщины вокруг глаз.
  • Небольшие признаки старения.

Если у вас нет серьезных проблем, а уход за кожей осуществляется постоянно и с помощью других методов, патчи не так необходимы. 

Решение о том, нужны ли вам патчи, зависит от вашего индивидуального опыта и потребностей кожи. 

Нюансы применения:

  • Правильное применение: Для получения наилучших результатов важно правильно применять патчи. Обычно они укладываются на очищенную и сухую кожу и оставляются на некоторое время, как указано в инструкции. Использование патчей слишком часто или слишком долго может привести к раздражению кожи. Следуйте инструкциям производителя и не используйте патчи более рекомендованного времени.
  • Ингредиенты и аллергии: При выборе патчей обращайте внимание на их состав. Некоторые ингредиенты могут вызывать аллергические реакции. Если у вас есть известные аллергии, уделяйте особое внимание списку компонентов продукта.
  • Уход за кожей в целом: Хороший уход за кожей всего лица также может сказаться на состоянии кожи. Регулярное увлажнение, защита от солнца, здоровый образ жизни, а также сбалансированное питание — все это способствует поддержанию здоровой и молодой кожи.
  • Патчи как вспомогательное средство: Стоит отметить, что патчи не являются чудо-лекарством и не могут полностью избавить от всех проблем. Они чаще всего представляют собой временное решение и могут использоваться как вспомогательное средство в сочетании с другими средствами ухода за кожей.
  • Чувствительность кожи: Кожа вокруг глаз является очень тонкой и чувствительной, поэтому стоит обращаться с этой областью аккуратно. При появлении раздражения или дискомфорта следует прекратить их использование и обратиться к специалисту.
  • Влияние на сон: Некоторые патчи могут иметь охлаждающий или тонизирующий эффект, который может быть приятным для кожи, но некоторым людям это может помешать заснуть.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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