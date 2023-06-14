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Олег Логинов

Разлука в браке: почему пары предпочитают жить раздельно

3:12
Моя семья

В одном из недавних выпусков BBC осветила историю японской пары, которая сделала нетрадиционный выбор, сохранив законный брак и живя отдельно. Несмотря на наличие общего ребенка и встречи несколько раз в неделю, в видеоролике было показано, как каждый из партнеров придерживается индивидуального и независимого образа жизни, отличного друг от друга.

Разлука в браке: почему пары предпочитают жить раздельно
Фото: pixabay.com

Научные данные свидетельствуют о том, что совместная жизнь врозь может иметь определенные преимущества для укрепления долгосрочных отношений. Исследование, опубликованное в журнале The Sociological Review в 2019 году, показало, что жизнь вдали друг от друга и более глубокое удовлетворение от общения с партнером может увеличить желание сожительствовать в будущем. Это также дает парам более четкое представление о том, как выглядел бы идеальный брак с совместным проживанием.

Прежде чем приступить к выбору нового стиля жизни, необходимо ответить на два важных вопроса о ваших отношениях

Вы отличные партнеры, но вам трудно быть соседями по комнате?

Переезд к партнеру влечет за собой значительные изменения в динамике отношений. Многие люди обращаются к психотерапевту вскоре после совместного проживания, ища совета по урегулированию конфликтов, связанных с домашними делами, расходами и личной жизнью. Хотя некоторые пары способны преодолеть эти конфликты и найти баланс, другие могут обнаружить, что они больше партнеры, чем сожители.

Исследование 2017 года, опубликованное в Европейском журнале народонаселения, показало, что отношения типа "жить отдельно" чаще процветают у пожилых партнеров. Это может быть связано с тем, что пожилые люди, как правило, больше внимания уделяют личному пространству и индивидуальным финансам, чем молодые.

Независимо от выбранного вами варианта, важно убедиться, что и вы, и ваш партнер имеете единые цели и четкие ожидания от этого нового образа жизни.

Вы прекрасные партнеры, но у вас разные понятия об успехе?

Удовлетворенность и качество вашего брака могут существенно повлиять на ваш карьерный успех. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Vocational Behavior в 2021 году, показало, что люди, состоящие в близких романтических отношениях с партнерами, разделяющими их карьерные цели, с большей вероятностью достигнут успеха в карьере.

Конфликты, возникающие из-за различий в определении успеха, могут привести к стрессу и обидам, что может деформировать отношения. С другой стороны, если ваш партнер поддерживает ваше видение карьеры и активно помогает вам в достижении амбициозных целей, вы с большей вероятностью добьетесь успеха как в карьере, так и в домашней жизни.

В заключение важно признать, что-то, что в прошлом могло считаться препятствием для заключения брака, сегодня можно рассматривать как возможность адаптироваться к потребностям современного общества.

Жить раздельно с мужем, можно или нет? Гостевой брак
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы семья наука статистика
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