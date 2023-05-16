Поры на коже лица выполняют роль выводных протоков потовых и сальных желез. Вторые продуцируют себум — он предназначен для защиты липидного барьера и препятствует обезвоживанию. Расширенные поры встречаются преимущественно у людей с комбинированной и жирной кожей — из-за гиперпродукции подкожного сала. Локализуются они на лбе, щёках, спинке и крыльях носа, подбородке.
Расширенные поры — не только эстетический дефект, но и возможный признак нарушений гормонального фона или гипоавитаминоза (недостатка витаминов А, Е, D). Играет роль и генетический фактор — наследственность. Возраст значения не имеет — с проблемой расширенных пор сталкиваются не только подростки, но люди после 30 лет — недуг может настигнуть любого человека из-за замедления обмена веществ и процесса регенерации клеток. Спровоцировать проблему могут также неправильно подобранный уход, избыточный макияж, вредные привычки — такие как курение, употребление алкоголя, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима.
К сожалению, изменить структуру кожи и полностью ликвидировать расширенные поры невозможно. Но улучшить состояние дермы и визуально скорректировать дефект вполне реально. Каким должен быть уход за кожей с расширенными порами — рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.
Для начала нужно подобрать правильный уход под тип кожи. Косметические средства обязательно должны быть некомедогенными.
Уход за кожей с расширенными порами должен строиться следующим образом:
Большинство людей с расширенными порами делают одну и ту же ошибку, начиная применять средства, которые высушивают кожу. Залог здоровой кожи — питание и увлажнение. При пересушивании начинается активная выработка себума, что приводит к ещё большей закупорке и расширению пор. Нельзя забывать и об использовании SPF-средств, особенно в период активного солнца. Чрезмерная инсоляция приводит к фотостарению, снижается тургор и эластичность кожи, что может вызвать увеличение диаметра пор.
Улучшают ситуацию следующие косметические процедуры:
Главное — проблему можно и нужно решать, чтобы не усугублять состояние кожи.
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