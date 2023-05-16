Борьба с расширенными порами: что советует дерматолог

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Поры на коже лица выполняют роль выводных протоков потовых и сальных желез. Вторые продуцируют себум — он предназначен для защиты липидного барьера и препятствует обезвоживанию. Расширенные поры встречаются преимущественно у людей с комбинированной и жирной кожей — из-за гиперпродукции подкожного сала. Локализуются они на лбе, щёках, спинке и крыльях носа, подбородке.

Фото: nuevamujer.com

Расширенные поры — не только эстетический дефект, но и возможный признак нарушений гормонального фона или гипоавитаминоза (недостатка витаминов А, Е, D). Играет роль и генетический фактор — наследственность. Возраст значения не имеет — с проблемой расширенных пор сталкиваются не только подростки, но люди после 30 лет — недуг может настигнуть любого человека из-за замедления обмена веществ и процесса регенерации клеток. Спровоцировать проблему могут также неправильно подобранный уход, избыточный макияж, вредные привычки — такие как курение, употребление алкоголя, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима.

К сожалению, изменить структуру кожи и полностью ликвидировать расширенные поры невозможно. Но улучшить состояние дермы и визуально скорректировать дефект вполне реально. Каким должен быть уход за кожей с расширенными порами — рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

Борьба с расширенными порами

Для начала нужно подобрать правильный уход под тип кожи. Косметические средства обязательно должны быть некомедогенными.

Уход за кожей с расширенными порами должен строиться следующим образом:

очищение: демакияж, средство для очищения, тонизация;

маски: выступают в качестве дополнительного ухода, оптимально использование средств с противовоспалительными и себорегулирующими компонентами несколько раз в 7 дней;

скраб-пилинги или гоммаж: не следует применять скрабы с крупными частицами, это приведёт к повреждению кожи и воспалительному процессу;

домашние пилинги: способствуют очищению и себорегуляции;

нанесение уходового средства: здесь важно обращать внимание на текстуру, чем она плотнее, тем больше вероятности закупорки пор;

матирующие салфетки: используются при избыточной жирности кожи в течение дня, убирают избыточный себум и загрязнения.

Большинство людей с расширенными порами делают одну и ту же ошибку, начиная применять средства, которые высушивают кожу. Залог здоровой кожи — питание и увлажнение. При пересушивании начинается активная выработка себума, что приводит к ещё большей закупорке и расширению пор. Нельзя забывать и об использовании SPF-средств, особенно в период активного солнца. Чрезмерная инсоляция приводит к фотостарению, снижается тургор и эластичность кожи, что может вызвать увеличение диаметра пор.

Улучшают ситуацию следующие косметические процедуры:

Пилинги — отшелушивают верхний роговой слой и очищают от излишнего себума. Проводятся курсом до 6 процедур, периодичность зависит от состава и реабилитационного периода.

Лазерные шлифовки — применяются для улучшения текстуры кожи.

Криомассаж — улучшает кровообращение, запуская процесс регенерации.

Дарсонвализация — физиотерапевтический метод. За счёт импульсов электрического тока нормализуется кровообращение, ускоряется регенерация, сокращается гиперпродукция себума. Сейчас выпускаются приборы и для домашнего ухода.

Механическая или ультразвуковая чистка поможет избавиться от излишних загрязнений.

Мезотерапия также даёт положительный эффект, улучшая состояние и качество кожи — за счёт насыщения активными питательными компонентами.

Главное — проблему можно и нужно решать, чтобы не усугублять состояние кожи.