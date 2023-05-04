Эксперт о том, почему нельзя перенашивать гель-лак на ногтях: "Возможны химические ожоги"

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В современном мире маникюр — широкодоступная услуга, но тем не менее не всегда вовремя получается попасть к мастеру маникюра. Маникюр с обычным лаковым покрытием держится примерно от 1 до 7 дней, гель-лаковое покрытие держится от 2 до 4 недель, но сам маникюр приобретает неаккуратный вид гораздо раньше. Для того, чтобы маникюр как можно дольше сохранял аккуратный вид, необходимо его беречь и выполнять домашний уход. Какой - рассказала читателям Pravda.Ru блогер, владелец проекта для мастеров маникюра "Nail.beauty.box" Оксана Новикова.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Как ухаживать за ногтями, чтобы маникюр держался дольше

Регулярное использование масла для кутикулы и питательных кремов сделает околоногтевую кожу более эластичной и увлажнённой, избавит от заусенцев и растрескиваний. Для того, чтобы достичь подобного эффекта, нужно увлажнять и питать кутикулу хотя бы 1 раз в день, а лучше чаще. Своевременное подпиливание излишней длины также продлит "жизнь" маникюра, современные техники покрытия гель-лаком позволяют подпиливать свободный край без сколов и отслоек. Делая уборку с использованием бытовой химии, стоит не забывать о перчатках. Агрессивная бытовая химия очень сушит кожу и ногтевую пластину, а также может являться сильным аллергеном. В некоторых случаях при приготовлении пищи тоже следует использовать перчатки, например, если используете приправу карри. Карри очень быстро впитывается в покрытие и оставляет яркие жёлтые пятна, которые невозможно отмыть, конечно же, об опрятном виде маникюра можно сразу забыть. Также работая с различными красителями, обязательно нужно использовать перчатки, например, при самостоятельной окраске волос. Краска для волос сильно впитывается и не отмывается. Стоит забыть о вредных привычках, например, таких как постукивание ногтями по столу, сковыривание этикеток и наклеек ногтями и т. д. В общем, не стоит использовать ногтевую пластину вместо различных инструментов, это может повлечь сколы лакового покрытия или расслаивание ногтевой пластины. И конечно же, не стоит грызть ногти и кожу вокруг них. Такая привычка стопроцентно и очень быстро убьёт даже самый свежий и аккуратный маникюр. Не стоит временить с посещением мастера маникюра — особенно если на ногтях есть гель-лаковое покрытие. Если долго ходить с таким покрытием, то возможны такие неприятные явления, как онихолизис и химические ожоги, которые достаточно долго восстанавливаются. На время восстановления можно забыть о красивом маникюре. Не стоит пренебрегать рекомендациями самого мастера маникюра. Сейчас доступно множество разных техник и различных покрытий, у каждой техники есть свои нюансы. Например, мастер может попросить не мочить руки некоторое время. Для того, чтобы лаковое или гель-лаковое покрытие как можно дольше выглядело аккуратным, стоит выбирать нейтральные оттенки покрытия, близкие к цвету кожи — бежевые, полупрозрачные розовые и молочные. Таким образом отрастание ногтевой пластины будет не таким заметным, как с яркими оттенками покрытия.