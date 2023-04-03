Эксперт: "Избавиться от расширенных пор на лице поможет ниацинамид"

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Если поры видны даже издалека или вы испытываете дискомфорт при нанесении косметики, то это нельзя считать нормой. Но важно понимать, что размер пор может меняться в течение жизни и даже месяца. В период овуляции или в жаркое время года повышается потоотделение, а вместе с ним — расширяются поры.

Основная же причина этой проблемы — жирная кожа. На ней вырабатывается больше себума, его структура более густая. Помимо этого, расширению пор способствует курение, злоупотребление молочными продуктами или сахаром, а также неправильно подобранные средства для ухода. Например, к рыхлому рельефу кожи может привести постоянное использование слишком жирных, плотных кремов.

Ещё на размер пор влияет снижение эластичности кожи, УФ-излучение, частое посещение сауны или горячего душа, хроническое акне, гормональный дисбаланс. Если вы регулярно сталкиваетесь с расширенными порами, то в первую очередь стоит пересмотреть свои привычки и проверить состояние здоровья.

Уменьшить размер пор и снизить выработку себума можно и благодаря грамотному уходу за кожей. Как — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт интернет-магазина Shopping Live Ксения Вебер.

Как бороться с расширенными порами на лице

Мягко очищать кожу. Гель или пенка не должны повреждать гидролипидную оболочку кожи, сушить кожу или очищать "до скрипа”. Деликатные средства можно найти у любого дерматологического бренда, например, в аптеке.

Использовать кислоты. Из AHA-кислот стоит присмотреться к гликолевой, а из BHA — к салициловой. Эти кислоты оказывают разное действие на кожу, но могут быть особенно эффективны в комплексе.

Использовать ретиноиды. Они отлично справляются с гладкостью кожи и себорегуляцией. При этом необязательно использовать средства с ретиноидами на постоянной основе. Можно наносить их только в периоды, когда поры особенно расширяются, то есть с 10 по 18 день цикла. Но если кожа очень жирная или есть постоянные проблемы с высыпаниями и акне, то стоит задуматься о перманентном использовании ретиноидов. Это могут быть как наружные средства, так и препараты, назначенные врачом.

Использовать ниацинамид. Этот препарат — мастхэв для решения проблемы расширенных пор. За этим страшным названием кроется витамин В3, который сужает поры, повышает эластичность и защитные свойства кожи. Он же является мощным антиоксидантом, то есть замедляет процессы старения. Его можно использовать в виде порошка, смешивая с тоником перед нанесением, или в виде сыворотки. Применение ниацинамида не нужно привязывать ко времени года или другим обстоятельствам.

Качественно увлажнять кожу. Качественный крем позволяет восстановить гидролипидную оболочку кожи, поддерживает плотность и эластичность эпидермиса. Важно выбирать средства, которые подходят вашему типу кожи, а также учитывать сезон года. Хорошо увлажнённая кожа вырабатывает меньше себума, так как ей больше не нужно так активно поддерживать естественный барьер.

Не забывать про SPF. УФ-излучение повреждает эпидермис, что может привести к воспалениям и активной выработке себума. Средства с SPF 30 или более помогут сохранить кожу здоровой и предотвратить увеличение размера пор. Использовать такую защиту нужно не только ясными летними днями: солнечные лучи могут навредить коже даже в облачную погоду.

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