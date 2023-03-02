Поддельные бренды только удешевляют образ

2:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все слышали, что людей встречают по одёжке. Поэтому многие стараются выглядеть "дорого", особенно если речь идёт о "выходах" или деловых встречах. Казалось бы, самый простой способ этого добиться — носить вещи элитных брендов. Вот только, порой, люди перебарщивают и получают результат, совершенно противоположный желаемому. Рекомендации по этому поводу дала специалист по этикету Алевтина Рогова.

Избегайте "псевдобрендов"!

Сумочка от "Гуччи", купленная в переходе метро,

туфли якобы от "Версаче",

часы от "Ролекса", приобретённые на сомнительном сайте,

поддельные духи от "Шанель"…

На самом деле, заметить разницу между оригинальным изделием известной марки и его копией не так уж сложно, говорит Рогова.

Но даже если окружающие не разбираются в люксовых брендах, они всё равно поймут, что особа с окладом в 30 тысяч рублей не может с головы до ног одеваться от "Версаче" и носить часы стоимостью в миллион. Значит, почти наверняка, всё это — подделки.

А попытки поднять свой социальный статус при помощи фальшивок только удешевят ваш имидж. Уж лучше приобретать вещи "без бренда", но качественные и которые будут на вас хорошо и гармонично смотреться. У большинства из нас вообще нет ни одной брендовой вещи, но это никак не влияет на нашу самооценку.

Пусть одна, но люкс!

Если же для вас бренд — это вопрос принципа, то лучше поднакопить денег и купить хотя бы одну "люксовую" вещь. Скажем, сумочку, шарф, колье или флакон духов. Зато эта вещь будет настоящей.

"Мы не настолько богаты, чтобы носить дешёвые вещи, — заявляет Рогова. — Если уж очень хочется какой-то бренд — напрягайся, приобретай такую вещь. У нас есть хорошая одежда отечественных производителей. В наше время глупо гоняться за брендами, даже несерьёзно".

Бренды — это для вечеринок!

Что же касается деловых переговоров, то тут тоже есть свои нюансы.

В частности, считает эксперт, не стоит надевать на встречи с деловыми партнерами одежду и аксессуары известных марок или душиться обязательно элитным парфюмом, так как не все способны это оценить. У каждого есть своё мнение о том, что модно и элитно. Тем более, если люди принадлежат к бизнес-среде.

"Для кого-то — это супер, а для кого-то — вчерашний день, — полагает Рогова. — В деловой жизни бренды в одежде не должны звучать".

Зато по-настоящему брендовая вещь вполне сгодится для какой-нибудь вечеринки или торжественного мероприятия, похода в театр, на концерт. Единственное — она должна гармонировать с остальными вещами, иначе вы можете выглядеть нелепо и вас обвинят в отсутствии вкуса.