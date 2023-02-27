Стилист: короткий топ не подчеркнёт вашу талию

3:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какая женщина не мечтает быть стройной? Но мало кто из нас обладает идеальной фигурой. Зато правильно и со вкусом подобранная одежда одарит талией даже особу с заметным лишним весом. Какие же правила следует соблюдать, чтобы всегда казаться стройными? Вот какие рекомендации предлагает отечественный стилист Светлана Рогова.

Акцент на те части тела, которые смотрятся выигрышно

Допустим, у вас красивое лицо, грудь, шея или ноги. Чтобы подчеркнуть эти "прелести", эксперт рекомендует использовать

украшения,

выделение цветом,

эффектные фактуры,

нестандартный крой.

Например, при большом размере груди лучше носить поддерживающий бюстгальтер, говорит Рогова.

"Грудь должна быть на своём месте, тогда и талия выглядит более узкой и изящной", — поясняет стилист.

Избегать платьев, визуально делящих фигуру на две части, прямого покроя или зауженных книзу

Такой покрой платья не только не сделает вас стройнее — вы будете выглядеть в подобном наряде нелепо, как мешок, предупреждает Рогова.

Не носить коротких, доходящих до талии топов, жакетов, двубортных пиджаков и юбок на резинке

Они, скорее, подчеркнут вашу неидеальную фигуру, чем скроют недостатки.

Не выбирать вещи с принтами, вышивками или горизонтальными линиями в области талии

Уж сколько раз полноватым дамам твердили, что принты с тиграми или цветочными букетами, а также горизонтальные полосы на одежде — для них табу. Они только привлекут внимание к дефектам фигуры. Однако, всё равно находятся любительницы натянуть лонгслив с тигром так, чтобы получился "барабан", или блузку в горизонтальную полоску, подчёркивающую складки на животе.

Платья и юбки с длиной ниже колена

Они прекрасно "маскируют" проблемные зоны. А вот мини вас не только не омолодят, но ещё и неудачно обтянут бёдра и ягодицы.

Однобортные пиджаки, топы и блузы с V-образным вырезом

Они как раз визуально уменьшат вашу талию, поэтому являются оптимальным вариантом. Почему-то многие женщины просто забывают, как здорово всё это смотрится на толстушках.

Брюки и юбки с застёжкой сбоку или сзади

Их функция — скрывать выпирающий живот, что они с успехом и делают. Но об этом тоже нередко забывают.

Брючные костюмы

Их часто можно увидеть на дамах с проблемными фигурами. И на то есть свои причины.

"Пиджак должен быть удлиненный и прямого кроя, — считает Рогова. — Надевая брючный костюм, вы визуально будете казаться стройнее и выше за счёт цельности цвета, фактуры и вертикальных линий пиджака".

Кстати, в зависимости от покроя брючный костюм может быть и офисным, и нарядным, вполне подходящим для вечеринки.