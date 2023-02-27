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Ирина Шлионская

Стилист: короткий топ не подчеркнёт вашу талию

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Какая женщина не мечтает быть стройной? Но мало кто из нас обладает идеальной фигурой. Зато правильно и со вкусом подобранная одежда одарит талией даже особу с заметным лишним весом. Какие же правила следует соблюдать, чтобы всегда казаться стройными? Вот какие рекомендации предлагает отечественный стилист Светлана Рогова.

Стилист: короткий топ не подчеркнёт вашу талию

Акцент на те части тела, которые смотрятся выигрышно

Допустим, у вас красивое лицо, грудь, шея или ноги. Чтобы подчеркнуть эти "прелести", эксперт рекомендует использовать

  • украшения,
  • выделение цветом,
  • эффектные фактуры,
  • нестандартный крой.

Например, при большом размере груди лучше носить поддерживающий бюстгальтер, говорит Рогова.

"Грудь должна быть на своём месте, тогда и талия выглядит более узкой и изящной", — поясняет стилист.

Избегать платьев, визуально делящих фигуру на две части, прямого покроя или зауженных книзу

Такой покрой платья не только не сделает вас стройнее — вы будете выглядеть в подобном наряде нелепо, как мешок, предупреждает Рогова.

Не носить коротких, доходящих до талии топов, жакетов, двубортных пиджаков и юбок на резинке

Они, скорее, подчеркнут вашу неидеальную фигуру, чем скроют недостатки.

Не выбирать вещи с принтами, вышивками или горизонтальными линиями в области талии

Уж сколько раз полноватым дамам твердили, что принты с тиграми или цветочными букетами, а также горизонтальные полосы на одежде — для них табу. Они только привлекут внимание к дефектам фигуры. Однако, всё равно находятся любительницы натянуть лонгслив с тигром так, чтобы получился "барабан", или блузку в горизонтальную полоску, подчёркивающую складки на животе.

Платья и юбки с длиной ниже колена

Они прекрасно "маскируют" проблемные зоны. А вот мини вас не только не омолодят, но ещё и неудачно обтянут бёдра и ягодицы.

Однобортные пиджаки, топы и блузы с V-образным вырезом

Они как раз визуально уменьшат вашу талию, поэтому являются оптимальным вариантом. Почему-то многие женщины просто забывают, как здорово всё это смотрится на толстушках.

Брюки и юбки с застёжкой сбоку или сзади

Их функция — скрывать выпирающий живот, что они с успехом и делают. Но об этом тоже нередко забывают.

Брючные костюмы

Их часто можно увидеть на дамах с проблемными фигурами. И на то есть свои причины.

"Пиджак должен быть удлиненный и прямого кроя, — считает Рогова. — Надевая брючный костюм, вы визуально будете казаться стройнее и выше за счёт цельности цвета, фактуры и вертикальных линий пиджака".

Кстати, в зависимости от покроя брючный костюм может быть и офисным, и нарядным, вполне подходящим для вечеринки.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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