Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем

Что делать, чтобы сохранить молодость, лучший дар и высшее благо природы? Этот вопрос задавали тысячи лет назад, задают его и сегодня. Правда, сейчас всё это облекается в некие фитнесы, салоны красоты и прочие "гаджеты", которые под силу "только состоятельным людям". Хотя, всегда и везде ответ был один — всё зависит от вас самих. Банально? Зато дёшево.

"Не в пирогах счастье"

В разное время немало актёров, уже будучи в преклонном возрасте, играли молодых героев или героинь. Николай Гриценко из театра Вахтангова на Старом Арбате никак не мог смириться в немолодые годы с тем, что он не будет двадцатилетним Хлестаковым в гоголевском "Ревизоре". Но играл, как и многие другие.

Вероятно, такие люди располагали секретом молодости, не утрачивали подвижности и не ломали шейку бедра, чтобы потом лет на десять быть прикованным к постели. Пусть даже и в окружении любящих внуков.

Лина Кавальери — прима российской дореволюционной оперы. Но мадам Кавальери исправно блюла свои красоты и также откровенно открывала секреты "вечной молодости". По её словам, секрет молодости, конечно, находится в прямой зависимости от вашего здоровья. А здоровье, это и ёжику понятно, находится "в соответствии с вашим постоянным хорошим настроением, душевным равновесием, жизнерадостным отношением к окружающим".

Печаль, недовольство, раздражение — сразу же отражаются на вашем лице. Так что, как правильно заметила прима, всё искусство сохранения молодости сводится к тому, что надо всегда быть счастливым, весёлым и жизнерадостным.

Кстати, она прославилась не только голосом, но и коллекцией драгоценностей огромной стоимости — миллионное состояние князя Барятинского уходило к Кавальери на ценные подарки.

По заказу князя петербургские ювелиры Ган и Карл Бок изготовили парюр из изумрудов, стоимостью 150 тысяч рублей, а также рубиновый гарнитур стоимостью 60 тысяч рублей, преподнесённый ей князем в 1898 году на бенефисе в театре "Аквариум". А три нитки редкого жемчуга, заказанные Барятинским, оценивались в 180 тысяч рублей. А у нас до сих пор спорят, почему в России произошли сразу две революции — февральская и октябрьская. Забавно.

Как точно отметила Лина, здоровый дух можно было воспитать только в здоровом теле. Может быть, поэтому, как писали газеты того времени, она с 1897 года состояла в связи с князем Барятинским, выпускником Пажеского корпуса, офицером Нижегородского драгунского полка, адъютантом герцога Евгения Лейхтенбергского. Это вам не заштатное нынешнее МГИМО и МГУ. Шучу, конечно.

Кавальери постоянно говорила, что движение — это наша жизнь. Движение, гимнастика позволяют "сохранить эластичность тела". А это и настроение, бодрость и "равновесие духа". Отмечу, что здесь Кавальери посылала всех врачей к чёрту.

Она, как оперная певица и знающий человек, большое внимание уделяла дыханию. Глубокое дыхание развивает нашу грудную клетку, очищает лёгкие (вы курите?), "дезинфицирует весь организм".

Прыгать — хорошо, но и почитать не мешает

"Я никогда не считала себя красавицей и не была ею", — говорила Сара Бернар (французская актриса, которую в начале XX века называли "самой знаменитой актрисой за всю историю", 1844 — 1923). Она даже после 60 лет выступала на сцене в роли молодых героинь.

По её словам, не надо вести речь о сохранении красоты, надо говорить о сохранении молодости. Старость, отмечала она, не есть какое-то объективное явление, а наоборот — субъективное переживание. Это ваше личное самочувствие. Как вы убедите меня, что я старуха, когда я чувствую себя молодой. Чтобы не чувствовать своих лет и не утратить молодого настроения, должны быть определённые правила, которым необходимо следовать.

Как отмечала великая актриса (судя, по её словам, кому за …цать, не туда гребут), это не лекарства и не пилюли врача. Ответ банален — любовь к своему труду и погружение в любимую работу, даже если вы на пенсии, — главное условие молодости.

Говоря о режиме "вечно молодых", Сара Бернар предлагает простоту во всём. В первую очередь, речь о еде. И, конечно, вечная слава "движению". Спорт — ради Бога, но только на свежем воздухе, а не в четырёх стенах и не на тренажёрах. С ней была согласна и британская актриса Лилиан Брейтвейт, которая утверждала, что молодость поддерживает движение и прогулки на свежем воздухе.

Свежесть кожи лица, да и цвета лица, вы получите только на природе, а не благодаря куче лекарств и всяческим массажам.

К вековым советам надо прислушиваться. Те, кто провели на сцене немалое время, также отмечали, что непременным условием здоровья считается "умственная работа". Она есть дополнение к физической. Если вы свободны — читайте, но "выбирайте только доброкачественную пищу. Не засоряйте мозги грязью и пылью, которые вам преподносят". Читайте меньше, но лучше серьёзных авторов, которые заставляют вас думать, будят и тревожат вашу мысль. Это весьма полезная гимнастика для нервов.