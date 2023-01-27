Косметолог: женщинам за 40 нужно стричься с умом

Женщины старше 40 лет часто склонны выбирать причёски с длиной волос до плеч или ещё более короткие стрижки, считая, что это омолаживает. Между тем, отдельные элементы этих причёсок могут визуально старить. Об этом рассказала косметолог и эксперт по волосам Ганима Абдулла.

Миф об "омолаживании"

Понятно, что в среднем возрасте всем хочется выглядеть моложе, чем есть на самом деле. Одни дамы всю жизнь носят одинаковую причёску и надеются, что их внешний вид будет оставаться прежним и в 40-50. Но с возрастом эта причёска может перестать сочетаться со стареющим лицом и начать подчёркивать его недостатки.

Другие, напротив, меняют причёски на варианты, которые, как им кажется, маскируют возраст, или которые рекомендуются в каких-то источниках, как омолаживающие. Но при этом забывают о некоторых нюансах, связанных с такими якобы "омолаживающими" стрижками.

Абдулла назвала три вещи, которых дамам средней возрастной группы следует избегать.

Густая прямая чёлка

В молодости она смотрится вполне привлекательно, но после 40 такая чёлка только подчеркнёт возраст, говорит Ганима Абдулла. Вместо того, чтобы обрамлять лицо или подчёркивать скулы, она привлекает внимание к области вокруг глаз, поэтому становятся видны морщины.

Вместо этого лучше выбрать чёлку-"шторку", советует эксперт. Она действительно придаст вам моложавый вид. Обычно такая чёлка, "занавешивающая" лоб, заканчивается на уровне щёк, и лицо кажется визуально меньше и стройнее.

Стрижка пикси с рваными концами

Такая "колючая" стрижка будет акцентировать внимание на истончённых волосах или привлекать внимание к коже головы, а у женщин за 40 с волосами уже могут быть проблемы. Особенно это становится заметно, если дама красит волосы, чтобы скрыть их истончение и седину. По мнению Ганимы Абдуллы, более выигрышно будет смотреться пикси с косой чёлкой.

Если вы хотите скрыть выпадение волос, то такая стрижка позволит просто зачесать волосы и замаскировать проблемную область, считает косметолог.

Удлинённая стрижка с прямым пробором по центру головы

Если это обычная стрижка без дополнительных слоёв, она не придаст вам объёма и подчеркнёт недостатки волос, а в зрелом возрасте вследствие гормонального дисбаланса могут меняться и их текстура, и объём, и прочие параметры.

Такую стрижку лучше заменить на асимметричный боб, рекомендует Ганима Абдулла. При этом, обязательно нужно обговорить с парикмахером или стилистом количество слоёв — они помогут скрыть дефекты волос и головы.

После 40 можно благодаря причёске выглядеть не хуже, чем в 20 или 30, но следует помнить, что у этого возраста есть свои особенности, и их необходимо учитывать при подборе имиджа.