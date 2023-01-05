Стилисты советуют отказаться зимой от некоторых головных уборов

Зимой без головного убора никак не обойтись. Но какой выбрать?

Тем более, предстоят новогодние праздники с походами в гости и на различные мероприятия. Стилист Юлия Литвиненко объяснила, какие зимние модели сегодня уже не актуальны, и чем их заменить.

Шапки с меховыми помпонами

Хотя мода на них быстро отошла, порой встречаются вполне себе взрослые женщины в таких шапках. Возможно, они соскучились по детству, а возможно, считают, что таким образом будут выглядеть моложе. Увы, это не так. Шапка с помпоном уместна разве что во время прогулок на даче, куда многие поедут на Новый Год. По крайней мере, в ней тепло. Но в городской среде дама в шапке с помпоном будет смотреться как минимум нелепо.

Шапки крупной вязки

Это немногим лучше, чем шапки с помпоном. Такие шапки смотрятся дёшево и не слишком идут женщинам с округлой формой лица. Если вам уж так нравится носить именно вязаные шапки, то выбирайте с крупным рисунком, к примеру лапшой или косичкой.

Шляпы с мягкими полями

Дело в том, что такие шляпы не держат форму. Если уж вам так нравятся поля, выбирайте федору или канотье.

Эти модели пришли в женский гардероб из мужского, поэтому к ним нужно правильно подобрать и другие предметы одежды. Скажем, брутальное с виду пальто с широкими плечами, пальто-пиджак, а также куртки мужского типа — бомбер, тренчкот, косуха. Обувь тоже должна быть соответствующей — казаки или ботинки на массивной подошве.

И ещё, советует эксперт, шляпа должна быть близка по оттенку к вашей верхней одежде. Например, если пальто красное, можно надеть к нему бордовую шляпу.

Декорированный берет

Береты, украшенные цветами, вышивкой, стразами, бусами, казалось бы, смотрятся женственно, но они сегодня не в тренде, предупреждает стилист. Приветствуются однотонные модели, можно с принтом в виде гусиной лапки или клетки.

Если вы предпочитаете береты из кожи, можно носить их с прямым чёрным пальто в строгом стиле или косухой. Кстати, локоны, выглядывающие из-под берета, сегодня тоже не в моде. Если у вас прямые волосы, их следует убирать назад, либо надо завязывать хвост. С таким образом хорошо смотрятся прямоугольные очки.

Меховая кепка

Такие кепки являются элементом спортивного стиля. Лучше заменить их панамами из эко-меха, велюра или эко-кожи. Но надо иметь в виду, что они плохо сочетаются с женственными нарядами, поэтому желательно носить такую панаму опять же с чем-то брутальным или спортивным. Более универсальный вариант — шапки бини.

Капор

Он завязывается под подбородком — казалось бы, идеальный вариант для зимы. Но всё же лучше заменить капор балаклавой. Она не будет топорщиться на шее, и вообще куда более функциональна. В мороз ею можно закрыть лицо и защитить кожу от переохлаждения, можно также использовать в отдельных ситуациях в качестве маски (скажем, в условиях эпидемии гриппа).

Конечно, балаклавы больше подойдут молодым девушкам или тем, кто хорошо разбирается в трендах и умеет гармонично сочетать различные элементы одежды.

Чалма

Сегодня она вообще не в моде. Но если вы имеете отношение к творческой среде и рассматриваете чалму как некий элемент имиджа, то вы можете заменить её повязкой на голову. Сейчас имеется огромный выбор повязок, в том числе и из шерсти и других "зимних" тканей, и смотрятся они вполне гармонично — практически с любой одеждой.