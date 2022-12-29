Эксперт: "Год Водяного Кролика встречать надо в одежде чёрного или синего цвета"

Большинство сейчас проводит время в активной подготовке к новогодним праздникам. Люди покупают подарки, продукты к застолью. Ну а представительницы прекрасной половины человечества ломают ещё и голову над тем, в чём встречать год Кролика. Редакция Pravda.Ru вместе с представителем российского бренда одежды DNK Russia Марией Васильевой им в этом поможет.

В чём встречать Новый год

Главный тренд в декоре — перья. Они могут быть разных оттенков, текстур, размера. Особенно актуальны вставки из крупных перьев, а также из тонких и пушистых пёрышек. Такой декор сразу придаёт праздничный вид даже классическому чёрному пиджаку или базовой футболке. Как правило, вставки съёмные, а это значит, что вещи можно носить и в повседневной жизни, например, в офис.

Второй неизменный новогодний тренд — пайетки и блёстки. Платья, юбки и топы, покрытые пайетками, уже стали классикой. Для тех, кто предпочитает умеренную роскошь, предлагаются модели с россыпью маленьких пайеток. Они будут не менее эффектно переливаться в свете новогодних огней. Также пайетки выгодно смотрятся в сочетании с фактурными тканями и элементами, например, с бахромой.

Среди тканей сейчас востребованы велюр и струящийся атлас — самые нарядные ткани, одежда из которых автоматически переходит в ранг праздничной. Они самодостаточны, поэтому модели из них могут иметь простой крой и минимум декора.

Ультрамодным стал фактурный велюр. Его рельефная поверхность при каждом движении создаёт эффект сияния. У брендов вы можете найти велюровые и атласные платья и брюки, которые органично впишутся в ваш новогодний образ. Главное — подобрать правильный цвет.

Цвета этого Нового года, года Водяного Кролика — чёрный и глубокий синий. Практика показывает, что эти благородные оттенки отлично подходят и для классики (жакетов, пиджаков, брюк), и для более креативных стилей. Перед ними яркие цвета уходят на второй план, поскольку приглушенные оттенки всегда выглядят благороднее. Для новогоднего вечера подойдут любые нарядные модели в этих оттенках — пиджаки, брючные костюмы, платья, юбки и другое.

Те, кто ценит комфорт превыше всего, могут обратить внимание на свитшоты, худи и футболки. Снова набирает обороты тренд на ностальгию и ретро. Дизайнеры вдохновляются эпохами нулевых, девяностых, семидесятых. В этом сезоне самыми актуальными элементами стали:

клёш (и на штанинах, и на рукавах),

высокие воротники,

квадратные плечи,

стиль диско,

длина миди и многое другое.

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