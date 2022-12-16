Капсульный гардероб на зиму заменит гору одежды

Зимой нам обычно требуется гораздо больше вещей, чем летом. Во-первых, потому что холодно и надо утепляться, а во-вторых, потому что в зимний период нам чаще приходится ходить по всяким мероприятиям, вечеринкам и так далее. Да ещё и новогодние праздники на него приходятся.

Это не значит, что надо бежать по магазинам и скупать целую гору одежды. По словам стилиста-имиджмейкера Миланы Кубовой, сейчас в тренде минимализм, и достаточно комбинировать между собой пять-десять вещей, чтобы выглядеть стильно. Также она перечислила основные предметы капсульного гардероба на нынешний сезон.

Вещи из искусственного меха

Это могут быть

пальто,

короткая шубка,

шапка-ушанка,

панама,

сумка,

обувь,

отороченные синтетическим мехом.

В том числе, и ярких оттенков. Единственное, о чём предупреждает стилист: не следует надевать более одной такой вещи сразу. То есть, если у вас шапка, отороченная мехом, то не стоит надевать такие же сапожки.

Вещи из кожи

Это могут быть и платье, и брюки, и юбка из кожи. Причём, в этом сезоне актуальны вещи свободного кроя, а не обтягивающие. Платья и юбки должны быть либо макси, либо мини. Короткую кожаную юбку можно надеть с ботфортами или длинным пальто.

Куртка-бомбер

Она может быть кожаной или из ткани, расшитой цветами.

"Главное правило — выбирайте достаточно объёмные удлинённые варианты, — советует стилист. — Особенно хорошо бомберы смотрятся с платьями и юбками миди или мини".

Вещи цвета фуксии

Цвет фуксии — самый модный в этом сезоне, говорит Кубова. Можно надеть одну вещь этого оттенка — например, шарф. А можно сделать этот цвет ведущим — скажем, надев однотонное платье или пальто.

Укороченный жакет или кроп-топ

Такие модели будут хорошо сочетаться с джинсами с низкой посадкой, о которых пойдёт речь ниже, считает Кубова. Вариант вполне подойдёт для офиса или прогулок по парку.

Корсет

Его в нынешнем сезоне можно надевать даже как базовую вещь, вместо блузок, топов или футболок, например, под пиджак или жакет. Если вы любите эпатаж, можно надеть корсет и поверх блузы или пальто. Если блузка или пальто белого цвета, чёрный жакет будет отлично с ними гармонировать. Можно в таком виде отправляться не только на вечеринку или пати, но в офис, или на деловые переговоры.

Блуза или топ с пайетками

Зимой такие предметы гардероба вполне уместны. Они прекрасно смотрятся и с базовыми вещами типа джинсов, и с различными аксессуарами.

Высокие перчатки

Они подходят практически под любой образ. В этом сезоне модно заправлять в такие перчатки рукава рубашки, водолазки или свитера. Можно их носить также с вечерними или коктейльными платьями, с открытыми топами.

Джинсы с низкой посадкой

Сейчас низкая посадка джинсов снова в тренде, как в 2000-е, заявляет стилист. Такие модели годятся и для повседневного образа, и для более торжественных поводов.

Широкие джинсы или брюки

Они хороши тем, что подойдут на любую фигуру, полагает Кубова:

"Скорректировать талию поможет трендовая высокая посадка, подчеркнуть идеальную фигуру — остромодная низкая".

Кроссовки

Этот вид обуви, как известно, бывает и зимним. Притом, если кроссовки стильные и дорогой фирмы, они прекрасно впишутся и в классический стиль. Можно надевать их, например, с брюками и в офис, и на вечеринку.

Идеальное решение

По мнению Миланы Кубовой, капсульный гардероб способен решить для любой женщины проблему: "А что мне сегодня надеть?" При этом, он обеспечивает экономию времени и денег, затраченных на приобретение одежды, и "бережёт" место в шкафах.