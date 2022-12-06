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Ирина Шлионская

Женщинам придётся отказаться от многих вещей, чтобы сойти в большом городе за "свою"

Моя семья » Красота и стиль

Если вас остановили полицейские и попросили предъявить документы на предмет проверки регистрации, то не стоит гадать, каким образом стражи правопорядка вычислили, что вы приезжая: скорее всего, об этом им рассказала ваша одежда.

Женщинам придётся отказаться от многих вещей, чтобы сойти в большом городе за "свою"

Дело в том, что девушки, которые приезжают в большой город, зачастую имеют искажённые представления о том, как выглядят коренные жительницы мегаполиса.

Эффект горошка

Раньше обитательниц периферии легко вычисляли по

  • платьям в горошек или цветочек,
  • ярким кофтам,
  • валенкам,
  • пальто устаревших моделей.

Сейчас практически никто такого не надевает. Но, пытаясь подражать горожанкам и используя вроде бы "стильный" имидж, можно легко попасть впросак.

По мнению стилистов, существует ряд вещей, которые на первый взгляд должны смотреться прилично и дорого, но от которых следует отказаться, если вы хотите сойти в большом городе за "свою".

Приталенная кожаная куртка

Эта вещь кажется универсальной. Но на деле она подойдёт, разве что, девочке-подростку. Более взрослой особе такая модель придаст диссонанс. Вне зависимости от вашей фигуры лучше выбирать куртки прямых или оверсайз-моделей.

Кружевные топы и джинсы со стразами

Подобные модели с украшениями действительно когда-то были в моде в городской среде. Но сейчас они считаются символом вульгарности. Сегодня в тренде минимализм, а кружева и стразы подойдут разве что тем, кто хочет сделать карьеру в шоу-бизнесе.

Туники, бриджи и футболки с принтом

Эти вещи подойдут вам, если вы собираетесь работать продавцом на рынке. Но не стоит носить их "на выход" в большом городе, как бы хорошо они на вас ни смотрелись. Как "выходной" вариант это годится лишь для танцев в сельском клубе.

Обтягивающие брюки

Это тоже уже вчерашний день. Сейчас в моде более "расслабленные" модели с широкими штанинами или с разрезами на штанинах. Помните, что, чем более вы "затянуты", тем больше от вас веет "провинцией".

Леггинсы и лосины из тонкого материала

Их неуместно носить вместо брюк не только на выход, но и в повседневной жизни или, к примеру, в спортзале.

  1. Сквозь такую ткань будет просвечивать бельё,
  2. Такие лосины или леггинсы выглядят почти как колготки. Вы же не станете надевать колготки без юбки или брюк?
  3. Как и колготки, такие леггинсы легко порвать.

Желательно выбирать леггинсы и лосины из более плотных тканей, которые визуально больше похожи на брюки, рекомендуют стилисты.

Кроссовки на платформе

Даже если они дорогой фирмы, их не стоит надевать по торжественным случаям. Это вариант только для повседневного ношения, а для вечеринки подойдут более изящные туфли или сапожки.

И забудьте про всех звёзд шоу-бизнеса, которые позируют в платьях, юбках или костюмах с кроссовками! У бомонда свои модные правила, и возможно, это было для них на один раз, ради рекламы.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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