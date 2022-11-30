Пять типов платьев, которые "удешевляют" образ: мнение стилиста

О некоторых популярных моделях платьев говорят, что они "всегда в тренде". Тем не менее, эта концепция может оспариваться.

Недавно стилист Антония Хайэм рассказала в своём блоге о типах платьев, которые, по её мнению, элегантная женщина никогда не наденет, потому что они будут смотреться дёшево. Вот их перечень.

Платья с глубоким вырезом

Хотя их часто можно встретить даже на тусовках бомонда, Хайэм считает, что элегантности такой вырез даме не добавит — видимо, из-за намека на откровенность. Тем более, нередко модели с вырезом носят даже особы, мягко говоря, "не первой свежести", которым следовало бы уже скрывать шею и грудь.

Платья с высоким разрезом

Хотя, с одной стороны, такие платья выглядят стильно, с другой, многие женщины избегают их надевать, говорит Антония. И понятно, почему: в вырезе могут быть видны нижнее бельё, чулки-колготки или вовсе голое тело. Это может выглядеть сексуально, но не всегда бывает уместно. Да и возрастным дамам, опять же, не очень подходит.

Обтягивающие платья с корсетом

Хотя считается, что такие платья корректируют фигуру, часто они выглядят неестественно. Не говоря уж о том, что в них может быть тесно, и трудно дышать. Надев такое платье, женщина как бы стремится быть не собой, а кем-то другим, а это всегда напрягает и саму носительницу платья, и тех, кто её окружает.

Платья-футболки

Они удобны, бывают самых разных цветов и оттенков, с богатым декором, и многие надевают их даже на вечеринки, если позволяет дресс-код. Но, по словам Антонии Хайэм, такая модель не добавит женскому облику изысканности. Они подходят разве что совсем молоденьким девушкам. Остальным в платье-футболке можно ходить в магазин, на прогулку или надевать его в домашней обстановке, но это не вариант "на выход".

Платья из денима

Так называемые "джинсовые" платья постоянно рекламируются модельерами и не теряют популярности, поэтому, казалось бы, удивительно, что они попали в список "табу". Однако, если мы вспомним, что изначально джинсы были рабочей одеждой, то, пожалуй, согласимся с тем, что и платья из джинсовой ткани не очень подходят к "парадной" обстановке. Визуально они как-то ближе к халату, чем к платью. Поэтому больше годятся для повседневного ношения.

Таким образом, для торжественных мероприятий, походов в гости и вечеринок остаются костюмы и классические вечерние и коктейльные варианты без вырезов и разрезов.

Правда, не все подписчицы согласились с Хайэм. Некоторые написали в комментариях, что они считают джинсовые платья вполне стильными и дорого выглядящими. Другое дело — платья с принтами, вот последние и впрямь смотрятся дёшево, хотя стилистка об этом не упоминала. Видимо, у всех свой взгляд на моду и стиль…