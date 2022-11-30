О некоторых популярных моделях платьев говорят, что они "всегда в тренде". Тем не менее, эта концепция может оспариваться.
Недавно стилист Антония Хайэм рассказала в своём блоге о типах платьев, которые, по её мнению, элегантная женщина никогда не наденет, потому что они будут смотреться дёшево. Вот их перечень.
Хотя их часто можно встретить даже на тусовках бомонда, Хайэм считает, что элегантности такой вырез даме не добавит — видимо, из-за намека на откровенность. Тем более, нередко модели с вырезом носят даже особы, мягко говоря, "не первой свежести", которым следовало бы уже скрывать шею и грудь.
Хотя, с одной стороны, такие платья выглядят стильно, с другой, многие женщины избегают их надевать, говорит Антония. И понятно, почему: в вырезе могут быть видны нижнее бельё, чулки-колготки или вовсе голое тело. Это может выглядеть сексуально, но не всегда бывает уместно. Да и возрастным дамам, опять же, не очень подходит.
Хотя считается, что такие платья корректируют фигуру, часто они выглядят неестественно. Не говоря уж о том, что в них может быть тесно, и трудно дышать. Надев такое платье, женщина как бы стремится быть не собой, а кем-то другим, а это всегда напрягает и саму носительницу платья, и тех, кто её окружает.
Они удобны, бывают самых разных цветов и оттенков, с богатым декором, и многие надевают их даже на вечеринки, если позволяет дресс-код. Но, по словам Антонии Хайэм, такая модель не добавит женскому облику изысканности. Они подходят разве что совсем молоденьким девушкам. Остальным в платье-футболке можно ходить в магазин, на прогулку или надевать его в домашней обстановке, но это не вариант "на выход".
Так называемые "джинсовые" платья постоянно рекламируются модельерами и не теряют популярности, поэтому, казалось бы, удивительно, что они попали в список "табу". Однако, если мы вспомним, что изначально джинсы были рабочей одеждой, то, пожалуй, согласимся с тем, что и платья из джинсовой ткани не очень подходят к "парадной" обстановке. Визуально они как-то ближе к халату, чем к платью. Поэтому больше годятся для повседневного ношения.
Таким образом, для торжественных мероприятий, походов в гости и вечеринок остаются костюмы и классические вечерние и коктейльные варианты без вырезов и разрезов.
Правда, не все подписчицы согласились с Хайэм. Некоторые написали в комментариях, что они считают джинсовые платья вполне стильными и дорого выглядящими. Другое дело — платья с принтами, вот последние и впрямь смотрятся дёшево, хотя стилистка об этом не упоминала. Видимо, у всех свой взгляд на моду и стиль…
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