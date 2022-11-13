Эксперт: "Тёмный цвет волос подчеркнёт возраст"

Существует множество колористических приёмов и направлений, которые можно использовать при окрашивании волос, поэтому нельзя сказать однозначно, что только, например, каштановый цвет вам подойдет, а остальные нет. Есть множество людей, которым одинаково будут идти и темные цвета, и светлые, холодные и тёплые. Однако, конечно же, существуют определённые правила, которые помогут максимально удачно подобрать цвет волос. О них рассказал читателям Pravda.Ru директор ArtCraft barbershop Азамат Зархунов.

Основные законы колористики

В колористике существуют два основных понятия: глубина тона, то есть насколько цвет темный или светлый, и направление тона, то есть тёплые и холодные оттенки. Как определить нужную глубину тона? Существует такое понятие, как контрастность внешности, на сколько уровней отличается тон кожи от цвета волос и бровей. Чаще всего выделяют 10 уровней тона. Необходимо определить свой уровень природной контрастности. Для этого существуют специальные программы.

Далее вы должны понять, какой эффект вы хотите получить.

Можно увеличить природную контрастность, покрасив волосы в более тёмный цвет, чем ваш натуральный, тогда ваши черты лица станут более чёткими и острыми. Однако нужно понимать, что такое окрашивание подчеркнёт и морщинки, если они у вас есть. Для смягчения линий стоит красить волосы в более светлый цвет, так вы понизите контрастность внешности и придадите лицу свежесть. Однако в некоторых случаях необходимо будет больше уделять внимания яркости макияжа. Если вы не хотите менять природную контрастность, цвет волос необходимо выбирать близкий к вашему, на тон или два темнее или светлее, чем натуральный цвет волос. Определить контрастность поможет также одежда. Насколько контрастные цвета человек предпочитает носить? В гардеробе больше одежды пастельных цветов или ярких? Идут ему эти цвета или нет?

После определения глубины тона нужно выбрать оттенок. При выборе можно отталкиваться от оттенка кожи. Если тон кожи тёплый, то цвет волос тоже должен быть теплых или нейтральных оттенков, например, золотистый, медовый, бежевый. Если тон кожи холодный, то и оттенки будут смотреться холодные или нейтральные. Для правильного определения тона кожи можно обратить внимание на украшения человека, металл какого цвета он предпочитает, идут ему эти украшения или нет. Также можно приложить отдельные листы фольги золотистого или серебристого цвета и определить, рядом с каким оттенком кожа выглядит свежее. Также необходимо помнить, что очень холодные оттенки сильно подчеркивают высыпания и покраснения на коже и требуют большего количества макияжа.

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