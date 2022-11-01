Эксперт Онищенко: "Очищающее средство нельзя держать на коже больше 30 секунд"

Домашний уход за кожей лица — основа здоровой и красивой кожи надолго. Грамотно подобранные средства и ежедневные ритуалы красоты помогут ей в этом. Важно опираться на принципы правильного ухода за кожей лица. О том, какие ошибки в домашнем уходе мы совершаем каждый день, рассказала читателям Pravda.Ru бренд-менеджер компании "Русская косметика" Олеся Онищенко.

Топ-5 ошибок в домашнем уходе

Пренебрежение очищением

Когда-то по интернету гулял миф о том, что если единожды не очистить кожу перед сном, то уже за одну ночь с макияжем кожа постареет на три месяца. Это, конечно же, не так, но такие пугающие истории не безосновательны. Дело в том, что декоративная косметика мешает регенерации клеток кожи во время сна, и ваша кожа не отдыхает и не восстанавливается под слоем масел и силиконов. Пропуск этой процедуры грозит возникновением высыпаний, покраснений и тусклого цвета лица. Позволяя себе отдохнуть и восстановиться во время сна, нужно позволить и коже свободно дышать и насыщаться кислородом, тогда утром кожа вашего лица будет выглядеть свежей. И не забывайте очищать кожу утром! Ночью через сальные протоки кожа выводит на поверхность большое количество загрязнений и продуктов обмена. Их необходимо смыть до нанесения макияжа, и тогда опасность высыпаний сведётся к минимуму.

Перебор с очищением

С появлением модного корейского ухода многие, наоборот, стали перегружать свой ритуал очищающими средствами. Особенно этим грешат девушки, страдающие от акне. Чтобы избавиться от акне, важно поддерживать гидролипидный и кислотный барьеры кожи, а чрезмерное очищение последней не позволяет этого сделать. Хорошего очищающего средства и тоника часто бывает более чем достаточно, главное помнить, что очищающее средство не следует держать на коже больше, чем 20-30 секунд. Активным веществам геля или пенки этого времени достаточно, чтобы растворить грязь. Также не стоит забывать про тоник, который необходим для нейтрализации щелочной среды. Тоник необходим всем, нужно просто выбрать свой, ориентируясь на тип кожи.

Лучше использовать тоник на диске для лица, потому что он снимет еще и микрочастички известкового налета водопроводной воды помимо остатков загрязнений на коже. Аккуратнее нужно использовать спонжи, губки, щетки для лица. Важно помнить, что менять их нужно очень часто, иначе в борьбе с акне вы, наоборот, спровоцируете воспаления на коже, вызванные скоплением бактерий на губке. Домашние кислотные пилинги, очищающие диски с кислотами лучше использовать, предварительно посоветовавшись с косметологом.

Общее полотенце для лица для всех членов семьи

Если вы пользуетесь одним полотенцем для лица вместе с другими членами семьи, будьте готовы делиться друг с другом бактериями. В идеале лучше использовать свое собственное, свежее полотенце для лица ежедневно либо заменить его на бумажные салфетки. Полотенце должно быть мягким, кожу лучше не растирать полотенцем а промакивать им лицо после процедуры.

Температура воды

Слишком горячая или слишком холодная вода ежедневно (если это не разовый ритуал) — совершенно ненужный стресс для эпидермиса. Нейтральная температура воды поможет коже оставаться здоровой.

Время нанесения уходовых средств

В погоне за временем часто не учитываем этот факт. Помните о времени нанесения средства. Например, ночной крем нельзя наносить прямо перед сном. Ему нужно дать время впитаться, а излишки промокнуть салфеткой, иначе можно получить отёк к утру. Такое же правило для нанесения плотного защитного крема зимой, минимум за час до выхода на мороз. Невпитавшийся продукт — проводник холода, поэтому ветер и мороз будут раздражать лицо ещё сильнее.

Ну и самое важное помнить, что правильный уход за кожей лица в домашних условиях- это не только соблюдение бьюти-рутины. Здоровый сон, правильное питание и питьевой режим, умеренные нагрузки, а также хорошее настроение способны озарить даже самые тусклые щечки здоровым румянцем надолго.

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