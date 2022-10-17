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Автор Ирина Гусакова

Мастер Худиева развенчивает мифы о татуаже: "Это не болезненная процедура"

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Хочется быть красивой везде и всегда, но времени на стояния перед зеркалом нет? На помощь придёт татуаж, он же перманентный макияж. Больше не нужно тщательно выводить красивый контур губ, стараться сделать одинаковыми стрелки, красивые, но не клоунские брови. Поход к грамотному мастеру решит эти вопросы за вас. Правда, так сложно решиться на процедуру, когда вокруг неё ходят такие страшные мифы. Сегодня мы развенчаем 7 самых популярных мифов о татуаже с Евгенией Худиевой, мастером перманентного макияжа, руководителем студии перманентного макияжа и автором собственного обучающего курса.

 

Мифы о перманентном макияже

Миф 1. Татуаж посинеет или покраснеет спустя время

Такое возможно, но только если грубо нарушается техника татуажа: пигмент вносится слишком глубоко, используются некачественные красители.

Если же вы обратились к хорошему специалисту, шансы получить странный цвет стремятся к нулю. Он при помощи машинки вводит качественный пигмент неглубоко под кожу. Использование местного анестетика купирует боль.

Вывод — не экономьте на процедуре, выбирайте только высококлассных специалистов.

Миф 2. Татуаж делают раз и на всю жизнь

Наша кожа — постоянно обновляющийся орган. Поэтому спустя год-полтора даже качественно сделанный татуаж выцветает. Вы физически не сможете ходить с ним всю жизнь, ведь это — не татуировка, когда краска буквально вгоняется в глубокие слои дермы, оставаясь в них 10 лет и больше.

Чтобы наслаждаться своей красотой подольше, рекомендуется обновлять татуаж по прошествии указанного времени. Ну или по мере выцветания, поскольку сроки могут варьироваться — скорость обмена веществ и обновления кожи у каждого человека индивидуальна.

А вот если татуаж не выцветает, нужно задуматься. Скорее всего, он сделан с нарушением техники и со временем может приобрести нежелательные оттенки.

Миф 3. Татуаж — кровавая процедура

Моря крови не будет, потому что в поверхностных слоях мало сосудов, а профессионал контролирует глубину введения, не идёт слишком далеко туда, где сосудов больше, чтобы не нарушить технологию, не травмировать клиента и не допустить вымывания пигмента буквально во время процедуры.

Исключением может стать тонкая сосудистая кожа. При работе с ней должны использоваться щадящие техники, подходящие инструменты и тщательно соблюдаться глубина введения пигмента.

Миф 4. Татуаж — болезненная процедура

Современная процедура татуажа обязательно проходит с использованием анестетиков. Если мастер высокого уровня, он будет использовать высококачественные препараты, которые сведут неприятные ощущения к нулю.

Но клиенты должны знать, что работа в разных зонах вызывает ощущения разной интенсивности:

  • Кожа под бровями самая толстая, и чувствительность там меньше остальных зон.
  • Кожа губ тоньше и снабжена огромным количеством сосудов, соответственно, чувствительность выше.
  • Самая тонкая и нежная кожа — веки. Работа с ней требует аккуратности и хорошего обезболивания.

Миф 5. Если цвет не понравился или изменился, его можно закрасить

К сожалению, поменять неудачный цвет, нанеся поверх новый пигмент, не выйдет. Придется удалять его ремувером или лазером.

Исключение — бледные, полупрозрачные остатки. Они перекрываются корректорами.

Миф 6. Лазерное удаление моментальное

Наблюдая за процедурой лазерного удаления татуажа, можно отметить резкое "побеление" пигмента. Некоторые считают его необратимым и радуются быстрому исчезновению пигмента.

На самом деле явление, называемое "фрост", временное. Увы, оно связано лишь с моментальным нагревом составляющих пигмент компонентов и исчезает через час после окончания вмешательства.

По факту выведение пигмента из кожи достаточно медленное. На него вполне может уйти несколько месяцев. Поэтому выбор высококлассного мастера татуажа имеет огромное значение для вашей красоты.

Миф 7. После процедуры придётся долго сидеть дома

После некачественного татуажа — да. Страшные корки, отёки, чересчур насыщенный, неестественный цвет — результаты похода к неопытному специалисту.

Но если процедура проведена по правилам, окружающим будет казаться, что вы сделали свежий профессиональный макияж. Заживление зоны будет сопровождаться легким незаметным шелушением — признаками обновления слоя эпидермиса. Без него — никак и оно абсолютно нормально.

 

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