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Автор Ирина Шлионская

Стилист: полным женщинам нужно отказаться от джинсов с низкой посадкой

Моя семья » Красота и стиль

Джинсы — один из самых популярных предметов гардероба. Наверное, они есть у каждой женщины, да ещё не по одной паре. Одни годятся только для дома или походов в магазин, в других можно выйти погулять, а третьи, например, с какими-то дизайнерскими изысками — вполне себе вариант для вечеринки без особого дресс-кода. К тому же, в джинсах удобно, и они идут практически всем.

Стилист: полным женщинам нужно отказаться от джинсов с низкой посадкой

Однако, у стилистов на этот счёт несколько иное мнение. Так, блогер Элла Ченг раскрыла несколько связанных с джинсами лайфхаков, которые позволят дамам с лишним весом выглядеть визуально стройнее.

Не низко, не коротко и никаких складок!

Для начала, давайте, рассмотрим ошибки, которые допускают полные женщины в выборе джинсов.

Например, американская стилистка Чи Ли советует отказаться от моделей с низкой посадкой.

  • Во-первых, для девушек "с животиком" такие джинсы будут крайне неудобны.
  • Во-вторых, живот будет выпирать, даже если вы прикроете его блузкой или джемпером.

Также стоит избегать моделей со складками на талии — они будут визуально "расширять" зону бедер.

В свою очередь, Элла Ченг предостерегает от ношения укороченных джинсов. Если женщина полная, её фигура в таких джинсах будет выглядеть ещё массивнее, а ноги — короче. Короткие джинсы годятся для полных только в сочетании с обувью на высоких каблуках, говорит стилист.

"Лучше наденьте ту модель, что удлинит ваши ноги", — рекомендует Ченг.

Джинсы к лицу всем. Но "правильные"!

Есть женщины, которые вообще отказываются от ношения джинсов, так как полагают, что с их фигурой в джинсах они будут смотреться "не очень".

Но "не очень" можно смотреться в любой одежде — юбках, платьях и так далее — если подбирать её неправильно. А так, зачем же себя ограничивать? Существуют фасоны джинсов, которые помогут любой толстушке скрыть недостатки фигуры и выглядеть привлекательнее.

Скрыть бёдра и увеличить размер

Итак, девушкам с неидеальной фигурой подойдут в первую очередь модели с высокой посадкой, считает блогерша. Они визуально "вытянут" фигуру и скроют полные бёдра.

"Подобный фасон поможет сформировать необходимый силуэт", — утверждает Ченг.

Кроме того, стилистка советует приобретать джинсы на размер больше вашего реального. Наверное, многие слышали, что джинсы должны быть обтягивающими и еле-еле на вас застёгиваться. Но это из серии вредных советов: мало того, что тесные джинсы могут доставлять серьёзный дискомфорт и просто порваться на вас или не застегнуться, если вы хоть немного пополнеете, так вы будете в них ещё и выглядеть как колобок.

А вот джинсы, которые вам немного великоваты, отвлекут внимание от проблемной зоны, и не все сразу поймут, что у вас проблемы с фигурой, обещает Элла Ченг.

Что ж, попробуем воспользоваться её рекомендациями и посмотреть на результат.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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