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Автор Ирина Шлионская

В соцсетях появился новый тренд — "уставшее лицо"

Моя семья » Красота и стиль

В последнее время в социальных сетях стало появляться всё больше фото и видео с эффектом "утомлённого взгляда". Блогерши массово имитируют при помощи макияжа "уставшее" лицо. Они делают это в рамках флешмоба под названием sleepy eyes ("сонные глаза").

В соцсетях появился новый тренд — "уставшее лицо"

Чёрно-коричневая гамма

Авторов роликов вдохновили две звезды шоу-бизнеса — певица Билли Айлиш и актриса Наталия Дайер, сыгравшая в сериале "Очень странные дела". Нужного эффекта удаётся добиться, нарисовав стрелки и густо подведя нижнее веко чёрным карандашом.

А модная блогерша под ником hayleybuix даже опубликовала видео, обучающее, как делать "уставший" мейкап. В нём она советует сначала нанести коричневые тени на внешнюю сторону века и под глаза, а затем нарисовать неширокую длинную стрелку, и наконец, сделать под глазами чёрную подводку. Кстати, ролик hayleybuix набрал 13,3 миллиона просмотров.

И я могу устать…

Что же происходит, и кому нужны такие снимки и видео? Ведь усталый человек выглядит не слишком привлекательно. Как правило, у дам в конце дня или после мероприятий макияж "плывёт", а подправлять его сил уже нет. И никому не хочется, чтобы тебя запомнили в таком виде. Но в этом-то и заключается вся фишка — в естественности! В том, что вы тоже можете устать, можете выглядеть не идеально, что у вас свои слабости и уязвимости…

Имидж реальный и виртуальный

В конце прошлого года в сетях состоялся флешмоб Catfish challenge. Блогерши выкладывали свои фото в красивых платьях, с безупречным ярким макияжем и укладкой, а рядом — фото в обычной повседневной одежде, без косметики и причёски.

Таким образом девушки попытались высмеять имидж, привычный для социальных сетей, и показать, насколько реальное изображение может отличаться от того, что выкладывается в Интернет.

Нередко женщин, которые являются известными актрисами или блогерами, просто не узнают, если они не "при параде", или их имидж отличается от привычного для публики. Но дело в том, что 80% своего времени "звёзды" проводят именно в этом виде. А "особую" одежду и макияж используют только для работы и выходов в свет. Иногда можно встретить фотки, сделанные папарацци, где звезда без макияжа и выглядит опухшей — со сна или после бурной ночи.

Из этого можно сделать следующий вывод: то, как нас воспринимают, часто зависит от чего-то наносного и искусственного, позволяющего нам производить впечатление на окружающих. Скажем, "уставшие" девушки на самом деле не устали, это просто имидж и игра. А кто знает, когда ты настоящая? Поэтому блогер с картинки и реальный человек могут быть двумя совершенно разными личностями, которых в обычной жизни сложно связать друг с другом.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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