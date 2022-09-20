Советы стилистов: вещи, которые помогут скорректировать фигуру

У многих женщин есть проблемные места. Чаще всего, это талия, бёдра и живот. И, конечно, хотелось бы, чтобы окружающие не видели наших недостатков, а обращали внимание на достоинства. Этому может способствовать правильный подбор гардероба, обещают стилисты модного журнала The Symbol. Итак, какие вещи спрячут изъяны вашей фигуры и подчеркнут её плюсы?

Укороченные жакеты и рубашки

Полноватые дамы часто опасаются их носить, а зря. Они делают талию визуально уже, а поскольку эти вещи универсальны, они прекрасно сочетаются с любым низом — к ним подойдут, скажем, джинсы с низкой посадкой, брюки с высокой линией талии или юбки от макси до мини.

Если же вы будете носить только длинные и свободные вещи, как часто делают те, кто хочет скрыть полноту, это только визуально прибавит вам килограммов. Посмотритесь в зеркало и сразу увидите разницу.

Баски и ремни в виде цепей

Женщины, имеющие проблемные зоны в районе талии, часто отказываются от ремней и поясов. Им кажется, что эти аксессуары только подчёркивают дефекты. Но стилисты советуют, всё же, использовать пояса и ремни, так как те визуально членят фигуру, и она уже не выглядит такой массивной.

Упомянутые вещи делают акцент на бёдрах, но в то же время корректируют их. К ним подойдут и джинсы, и жакеты, и трикотажные платья.

Вещи с вырезами на талии

Толстушки, чаще всего, вообще избегают таких вырезов, считая, что демонстрировать обнажённые участки неидеального тела некрасиво — "весь жир торчит наружу". Но они глубоко ошибаются.

Это могут быть жакеты, топы и кроп-топы с завязками по бокам. Вырезы и завязки в какой-то степени маскируют недостатки фигуры, а голое тело через них может быть практически не видно.

"Правильная" пляжная одежда

Конечно, лето уже прошло. Но кто-то планирует ехать на курорт, а кто-то всю зиму будет плавать в бассейне. Дамы с проблемными фигурами нередко носят только закрытые купальники или же вообще стесняются надевать купальный костюм и показывать своё тело.

Но есть способы выглядеть привлекательно и в купальнике, говорят стилисты. Так, акцентные принты, например, цветочные или анималистические, могут зрительно как скорректировать ваши формы, так и "округлить" их.

Имейте также в виду, что плавки с высокой талией и глубокими вырезами на бедрах визуально удлиняют ноги, так что вы будете выглядеть стройнее.

Творите и пробуйте!

Конечно, прежде чем решаться на все эти эксперименты, следует попробовать разные варианты и посмотреть, как на вас это сидит. Если есть возможность померить вещи в магазине, обязательно сделайте это. Так вы поймете, какой имидж будет для вас выигрышным, а какие вещи только подчеркнут вашу "неидеальность".

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