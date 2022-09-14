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Автор Ирина Шлионская

Мужские вещи для женского гардероба: советы стилиста

Моя семья » Красота и стиль

Не всегда нас удовлетворяет ассортимент женских магазинов одежды. Может быть, пора поэкспериментировать и присмотреться к вещам, которые предназначены для представителей противоположного пола? Дамы и так в различных ситуациях надевают мужские майки, халаты, куртки, джинсы и ремни, и чувствуют в них себя вполне комфортно. А почему бы не выбирать такие вещи специально?

Мужские вещи для женского гардероба: советы стилиста

Стилист Анна Рыкова рассказала, какие предметы мужского гардероба идеально подошли бы женщинам.

Футболки

Анна Рыкова считает, что мужские футболки имеют определённые преимущества перед женскими. Прежде всего, они, как правило, сшиты из более качественных и плотных тканей, отмечает стилист. Есть и другие плюсы:

"Женские футболки уступают мужским в цветовой палитре. Ещё одним преимуществом мужских футболок является длинный рукав до локтя — он более модный".

Пиджаки

Мужской пиджак может смотреться на представительнице прекрасного пола очень стильно, но, правда, подойдёт не каждой.

"Мужские пиджаки хорошо выглядят только на худых и высоких девушках", — констатирует Рыкова.

Свитшоты и худи

Мужские варианты, как правило, более практичны в носке. А визуально они не сильно отличаются от женских.

Куртки и плащи

Куртки, бомберы, косухи, тренчи, джинсовки сегодня существуют как в мужском, так и женском варианте. Пошив и цветовые оттенки могут быть самыми разнообразными. Поэтому, скорее всего, никто не заметит "гендерной" разницы. Зато у вас появится больший выбор цветов и фасонов. И не исключено, что мужская куртка или плащ будут защищать от холода и непогоды куда лучше, чем "родные" вещи.

Ботинки и кроссовки

Мужская обувь зачастую оказывается более прочной, чем женская. К тому же, она годится на все случаи жизни. Поскольку массивная обувь сейчас в тренде и у дам, громоздкими ботинками вы никого не шокируете. Единственное — размер должен быть для вас подходящим, иначе станет заметно, что обувь — "с чужой ноги".

Аксессуары

Даме вполне может приглянуться что-то из головных уборов, шарфов, сумок и украшений для сильного пола. Особенно если у неё соответствующий стиль. Бывают такие женщины, которым подчёркнуто женственные вещи не идут.

Однако, фишка ещё и в том, что женские аксессуары нередко куда дороже мужских. Дело в том, что в большинстве случаев мужчины равнодушны к дизайну таких вещей, покупают их только потому, что есть практическая необходимость. А вот дамы непременно хотят, чтобы "было красиво".

"Есть такое понятие, как pink tax — завышенная цена на вещи, которые создаются специально для женщин", — предупреждает эксперт.

Так что, вы вполне можете заглянуть в мужской отдел или в соответствующий раздел интернет-магазина и выбрать там всё, что душе угодно. Главное, чтобы вещи шли вам визуально, и вы естественно себя в них ощущали.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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