Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Психолог: ешьте голыми руками, если хотите, чтобы пища казалась вкуснее

Моя семья

С детства нас учат не брать еду руками и жевать с закрытым ртом. Но, оказывается, пристрастие к хорошим манерам мешает наслаждаться вкусом пищи. Об этом рассказал психолог из Оксфордского университета Чарльз Спенс.

Психолог: ешьте голыми руками, если хотите, чтобы пища казалась вкуснее

Руки и рот

Понятно, что привычка есть ложкой и вилкой, а также закрывать рот во время принятия пищи, сформировалась только в ходе цивилизационных процессов. И ориентирована она больше на окружающих, чем на самого едока. Ведь вы не будете заботиться об этикете, когда едите в одиночестве?

Пользоваться столовыми приборами считается просто-напросто более гигиеничным (хотя, и на них могут быть микробы). А есть с открытым ртом считается неприличным, ведь тогда другие люди могут увидеть, как вы пережёвываете пищу. К тому же, кусочки пищи могут при этом выпадать изо рта.

Вкус и осязание

Между тем, Чарльз Спенс отмечает, что, когда у нас открыт рот, происходит более интенсивная стимуляция обонятельных нервов, и это придаёт пище более насыщенный вкус.

"Жевание с открытым ртом в действительности может помочь высвободить больше летучих органических соединений, стимулируя обоняние и общее восприятие еды", — комментирует психолог.

То же самое и с руками. Спенс утверждает, что осязание может добавить дополнительные оттенки вкусу пищи:

"Переживание ощущения гладкой текстуры кожицы яблока в нашей руке перед тем, как откусить его, может способствовать более глубокому восприятию сочного, сладкого, хрустящего первого укуса".

Но это касается не только яблок. Вам никогда не казалось, что кусочки колбасы, сыра, мяса тоже вкуснее, если берёшь их с тарелки прямо руками? Между прочим, это ещё и намного удобнее, чем пытаться подцепить ломтики вилкой. На иных фуршетах для этого предлагают шпажки и зубочистки, что ещё более неудобно.

Когда можно забыть о правилах

Спенс предлагает перестать учить детей правильному поведению за столом. Кстати, уж не потому ли дети часто плохо едят, что их заставляют подчиняться правилам этикета?

Другое дело, что не стоит приучаться есть из общей тарелки (некоторые едят варенье ложкой прямо из банки или едят салат из общей миски). Всё-таки ложка или вилка, которой вы едите, бывает у вас непосредственно во рту, и гигиеничным это никак не назовёшь.

Да, такая традиция существовала в далёком прошлом. Например, в крестьянских домах ставили на стол миску или котелок с борщом или кашей, и все начинали есть оттуда своими собственными ложками. Но ведь у бедняков и утвари на всех не хватало.

Всё-таки стоит отыскать некий баланс между удобством и правилами хорошего тона, и стараться есть так, чтобы не наносить особого ущерба ни себе, ни другим. Следует помнить, что многие из правил столового обихода сегодня — всего лишь условности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Леонид Гелибтерман: "Еда - это всегда интимно"
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы психология
Новости
Захарова опровергла данные о намерении РФ ввести визы для украинцев
Рожин: скорость ввода резервов под Харьковом определит дальнейшие успехи сторон
Подоляк: удар по Луганску и Донецку кардинально переломит ход СВО
Еврокомиссар Йоханссон: Запад больше не доверяет гражданам России
Российская армия перебрасывает бронетехнику и военных на Харьковское направление
Подоляк: нужно активизировать работу ДРГ в Крыму
Жители ХМАО пожаловались на большое количество крыс возле домов
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и теряют тысячи солдат
Политолог Ищенко назвал главкома ВСУ Залужного способным генералом
Онуфриенко: нужно уничтожить атакующую группировку ВСУ в Харьковской области
Популярное
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Спецназ Росгвардии выведен из Балаклеи: есть потери
Силовые структуры
Спецназ Росгвардии выведен из Балаклеи: есть потери
Силовые структуры
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир
Анжела Якубовская В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Анжела Якубовская Сергей Лебедев Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи Сергей Лебедев Александр Артамонов На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов Александр Артамонов
Силовые структуры
Поддубный: под Балаклеей нашлись 200 "пропавших" польских танков
Силовые структуры
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям
Военные новости
"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям
Последние материалы
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и теряют тысячи солдат
Политолог Ищенко назвал главкома ВСУ Залужного способным генералом
Онуфриенко: нужно уничтожить атакующую группировку ВСУ в Харьковской области
Губин: украинские диверсанты не пробрались в Купянский район Харьковской области
Военные 60 ОМСБ "Ветераны" взяли под контроль трассу Купянск-Изюм
WarGonzo: Росгвардия уничтожает украинские ДРГ под Изюмом
Врач Ярцева: начало отопительного сезона может спровоцировать аллергию осенью
Стремоусов: ВСУ потеряли все польские танки при контрнаступлении на Херсон
Власти Харьковской области сообщили об эвакуации жителей из-за обстрелов ВСУ
Глава Пентагона Остин: Украина добилась успехов в Херсоне и Харькове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников