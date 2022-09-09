Психолог: ешьте голыми руками, если хотите, чтобы пища казалась вкуснее

С детства нас учат не брать еду руками и жевать с закрытым ртом. Но, оказывается, пристрастие к хорошим манерам мешает наслаждаться вкусом пищи. Об этом рассказал психолог из Оксфордского университета Чарльз Спенс.

Руки и рот

Понятно, что привычка есть ложкой и вилкой, а также закрывать рот во время принятия пищи, сформировалась только в ходе цивилизационных процессов. И ориентирована она больше на окружающих, чем на самого едока. Ведь вы не будете заботиться об этикете, когда едите в одиночестве?

Пользоваться столовыми приборами считается просто-напросто более гигиеничным (хотя, и на них могут быть микробы). А есть с открытым ртом считается неприличным, ведь тогда другие люди могут увидеть, как вы пережёвываете пищу. К тому же, кусочки пищи могут при этом выпадать изо рта.

Вкус и осязание

Между тем, Чарльз Спенс отмечает, что, когда у нас открыт рот, происходит более интенсивная стимуляция обонятельных нервов, и это придаёт пище более насыщенный вкус.

"Жевание с открытым ртом в действительности может помочь высвободить больше летучих органических соединений, стимулируя обоняние и общее восприятие еды", — комментирует психолог.

То же самое и с руками. Спенс утверждает, что осязание может добавить дополнительные оттенки вкусу пищи:

"Переживание ощущения гладкой текстуры кожицы яблока в нашей руке перед тем, как откусить его, может способствовать более глубокому восприятию сочного, сладкого, хрустящего первого укуса".

Но это касается не только яблок. Вам никогда не казалось, что кусочки колбасы, сыра, мяса тоже вкуснее, если берёшь их с тарелки прямо руками? Между прочим, это ещё и намного удобнее, чем пытаться подцепить ломтики вилкой. На иных фуршетах для этого предлагают шпажки и зубочистки, что ещё более неудобно.

Когда можно забыть о правилах

Спенс предлагает перестать учить детей правильному поведению за столом. Кстати, уж не потому ли дети часто плохо едят, что их заставляют подчиняться правилам этикета?

Другое дело, что не стоит приучаться есть из общей тарелки (некоторые едят варенье ложкой прямо из банки или едят салат из общей миски). Всё-таки ложка или вилка, которой вы едите, бывает у вас непосредственно во рту, и гигиеничным это никак не назовёшь.

Да, такая традиция существовала в далёком прошлом. Например, в крестьянских домах ставили на стол миску или котелок с борщом или кашей, и все начинали есть оттуда своими собственными ложками. Но ведь у бедняков и утвари на всех не хватало.

Всё-таки стоит отыскать некий баланс между удобством и правилами хорошего тона, и стараться есть так, чтобы не наносить особого ущерба ни себе, ни другим. Следует помнить, что многие из правил столового обихода сегодня — всего лишь условности.

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