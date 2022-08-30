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Автор Ирина Шлионская

Стилист: не стоит разгуливать по городу в пляжной одежде

Моя семья » Красота и стиль

Календарное лето уже заканчивается, но, возможно, нам ещё предстоят тёплые деньки. Именно в такие дни велик соблазн "отбросить церемонии" и одеться как-то "посексапильнее". Однако, таким образом вы можете сами не заметить, как перешагнёте границу между хорошим вкусом и вульгарностью. Стилист Юлия Литвиненко рассказывает, каких вещей лучше избегать в тёплую погоду.

Стилист: не стоит разгуливать по городу в пляжной одежде

Облегающие платья и костюмы

Когда-то такой стиль был в моде, особенно для стройных. Но постепенно девушки поняли, что в такой одежде сложно дышать и передвигаться. Сейчас на пике моды силуэты прямого кроя или же полуприталенные.

Считается, что между телом и тканью должен быть хотя бы небольшой зазор, чтобы кожа дышала.

Если вы всё же надели что-то обтягивающее, желательно дополнить это вещью другого фасона. Скажем, топ можно сочетать с полуприлегающей юбкой или брюками прямого кроя.

Просвечивающая одежда

Многим кажется, что это выглядит красиво и элегантно. Но на деле под такой одеждой прекрасно видно ваше нижнее бельё, а если белья на вас нет, то тело. Если уж вы надеваете просвечивающее платье или блузку, то под него следует надеть облегающий топ или закрытый купальник похожего цвета. В качестве низа стилист рекомендует использовать бесшовные модели стрингов.

Одежда с чересчур глубокими разрезами

Если разрезы небольшие, это может смотреться даже стильно. Но если у платья или юбки разрез чуть ли не до паха, это, мягко говоря, не к месту. Такие вещи могут быть уместны разве что на очень "отвязной" вечеринке.

Вещи из искусственной кожи

Летом и ранней осенью велик соблазн надеть жакет или леггинсы из эко-кожи или других видов искусственной кожи. Но помните, что следует избегать вещей, не прикрывающих бедра. Да и "дышать" они не будут. Лучше, всё же, выбирать хлопок, лён и другие натуральные ткани.

Кроп-топ

Во-первых, топы, оголяющие живот, подходят только очень стройным девушкам. Во-вторых, они хорошо смотрятся только в сочетании с определёнными вещами. Такими, как брючный костюм, жакет или рубашка. И, разумеется, они должны совпадать с топом по модели и по цвету.

Лосины и велосипедки

В принципе, носить их можно, но только в определённых ситуациях, таких как прогулка возле дома или поход в спортзал. К тому же, лосины часто невыгодно подчёркивают неидеальную форму ног и ягодиц. Поэтому, если речь не идёт о спорте, не следует надевать их с коротким топом и нужно обязательно прикрывать бёдра, говорит стилист. Для выхода в свет обтягивающие лосины — вообще не вариант.

Босоножки на высоком каблуке

Это, скорее, вариант для вечеринки или ужина в ресторане, но не для прогулок по городу. Тем более, если обувь украшена стразами или другими декоративными деталями.

Пляжный стиль

Короткие шорты, боди, напоминающие купальник, резиновые сланцы, шляпа канотье вполне годятся для дачи или пляжного отдыха. Но расхаживать в них по городу совершенно неуместно, предупреждает стилист. Даже если на улице очень жарко…

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Редактор: Алексей Ткаченко
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