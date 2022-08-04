Стилист рассказала, что нельзя носить полным женщинам

Даже если вы лишь слегка полноваты, это может бросаться в глаза при неправильном подборе одежды. Стилист и популярный блогер Чи Ли рассказала о том, каких предметов гардероба следует избегать женщинам с лишним весом и чем их можно заменить.

Одежда из трикотажа

Трикотаж — это не цельная ткань, и фактура его такова, что сразу будут видны все ваши изъяны, говорит стилист. Особенно если трикотаж светлых тонов.

Не вздумайте выходить "на люди" в белой или розовой кофточке с эффектом вязки! Так вы будете казаться даже полнее, чем на самом деле. Запомните, такие вещи подходят только очень стройным.

Крупные и яркие принты

Кто любит блузки и платья с большим цветочным рисунком? Такие принты также обычно делают акцент на центральной части фигуры, то есть на зоне живота и бедер, которая у большинства женщин, как правило, является самой проблемной.

Принты толстушкам можно носить, но они должны быть мелкими и не бросаться в глаза.

Часто на полноватых выигрышно смотрится одежда в мелкий цветочек, горошек или в вертикальную полоску.

Облегающие вещи

Полные дамы нередко впадают в две крайности. Они либо носят балахоны в стиле "оверсайз", желая скрыть небезупречную фигуру, либо предпочитают совершенно противоположный стиль — облегающие платья, водолазки и брюки, так как им кажется, что эти вещи стройнят.

Но на деле облегающая одежда лишь некрасиво обтягивает и без того проблемные формы.

"Если вы надеваете скинни-джинсы, выбирайте оверсайз-футболку или рубашку, — рекомендует Чи Ли. — Иначе вы будете похожи на сосиску".

Также в качестве верха она советует отдавать предпочтение моделям с квадратным или V-образным декольте.

Кроп-топы

Некоторые женщины думают, что если топ имеет достаточно широкий покрой, то дефекты фигуры будут незаметны. Но это не так. Короткий топ в любом случае акцентирует внимание на животе, пупке или талии. И все ваши складки будут видны, и силуэт визуально расширится, предостерегает Чи Ли.

Поэтому лучше заменить даже самый красивый и изящный топик обычной блузкой, более-менее закрывающей верхнюю половину тела.

Юбки с эластичным поясом

Они часто выглядят весьма привлекательно и женственно, и мы надеемся, что с помощью такой юбки нам удастся существенно подтянуть живот. Но юбка — это всё-таки не корсет. Из-под такого пояса живот станет просто уродливо выпирать.

Поэтому, если есть даже небольшие проблемы с весом, никогда не стоит использовать этот вариант, заявляет стилистка.

Массивная обувь

Она вполне подходит, если вы отправляетесь в магазин или на пикник с друзьями. Но если вы идёте на работу в офис, на свидание, в театр или на вечеринку, лучше выбрать что-то поизящнее, советует стилист.

Брутальные ботинки в любом случае будут вас полнить. Конечно, подобрать элегантные туфли или босоножки на полные ноги непросто, но всё-таки эту задачу возможно решить.

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