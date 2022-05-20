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Автор Ирина Гусакова

Ювелирные тренды сезона весна/лето-2022: кольца, серьги и цепи из серебра

Моя семья » Красота и стиль

Любые стильные украшения являются обязательным элементом, дополняющим модный образ женщины, вызывая при этом к ней повышенный интерес. Какими новинками порадуют представительниц прекрасной половины человечества именитые дизайнеры в новом сезоне весна/лето 2022? О ювелирных трендах рассказала читателям Pravda.Ru руководитель международного ювелирно-производственного холдинга Fresh Jewelry Влада Фёдорова.

Влада Фёдорова
 

В фаворитах — серебряные украшения

По мнению эксперта, в нынешнем сезоне будут лидировать серебряные украшения, существенно обгоняя по популярности золотые. Это связано в первую очередь с низкой стоимостью серебра и является важным преимуществом как для покупателей, так и для производителей продукции.

Поскольку материал более доступен по стоимости, то открываются возможности для экспериментов с формами, размерами и разными стилями изделий. В конечном итоге на выходе можно получить очень интересные и разного рода нестандартные модели украшений.

Необходимо отметить, что сегодня даже среди популярных звезд шоу-бизнеса прослеживается тенденция некоторой усталости от надоевших своей излишней помпезностью и, по сути, совершенно однообразных золотых украшений.

К примеру, Ким Кардашьян, самая известная светская львица мира, в последнее время появляется на разных вечеринках и мероприятиях в украшениях исключительно из серебра. И этот факт говорит очень о многом.

Период сезона весна/лето-2022 является временем пробуждения и расцвета самой природы. Соответственно, и представительницы прекрасного пола начинают наряжаться в красивые и легкие одежды, что непременно влечет за собой желание акцентировать самые привлекательные части женского тела: запястья, шею, уши и пальцы.

 

Тренды серебряных украшений сезона весна-лето 2022

  • Кольца — серьги (другое название Конго). В нынешнем сезоне актуальны всевозможные кольца от самых небольших до самых огромных размеров. Кольца могут быть красиво дополнены и украшены россыпью различных по форме и структуре камней.

Это универсальный аксессуар, который способен скрасить даже самый незатейливый образ, гармонично дополняя и делая его ярким, привлекательным и оригинальным.

  • Популярными будут всевозможные цепи — как в виде украшений на шею, так в виде серег или массивных колец, соединенных несколькими крупными звеньями разных размеров.

В этом сезоне большинство именитых дизайнеров будут использовать применение асимметрии в композициях для того, чтобы придать необычайную изюминку большинству своих изделий.

  • Актуальны массивные геометрические украшения в виде колец и серег в форме квадратов, ромбов и различных трапеций, украшенных фианитами и другими полудрагоценными камнями.

Современный стиль вполне допускает такие стильные и объемные украшения даже в деловом и строгом образе.

  • Также не менее популярными в нынешнем сезоне будут браслеты на плечах. Многие дизайнеры известных домов моды на прошедших показах продемонстрировали в качестве аксессуара эти потрясающе красивые украшения.
  • В сезоне весна-лето-2022 популярными становятся массивные серьги в стиле 80-х и 90-х гг., состоящие из ярких, довольно крупных по размеру камней, которые по форме очень напоминают люстру.
  • Нежный женский образ также будут красиво дополнять романтичные, очень красивые кольца, серьги, различные броши и колье, выполненные в форме экзотических, садовых и тропических цветов.

Популярными цветами станут неизменный цвет золота и серебра. При этом серебряные изделия будут покрываться позолотой, для придания серебру золотистого оттенка. Для декора будут применяться розовые, голубые, синие, белые и коричневые цвета, которые добавят нежности любому образу.

Девиз нынешнего сезона для всех модниц — заявлять о себе ярко и громко!

 

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