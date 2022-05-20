Любые стильные украшения являются обязательным элементом, дополняющим модный образ женщины, вызывая при этом к ней повышенный интерес. Какими новинками порадуют представительниц прекрасной половины человечества именитые дизайнеры в новом сезоне весна/лето 2022? О ювелирных трендах рассказала читателям Pravda.Ru руководитель международного ювелирно-производственного холдинга Fresh Jewelry Влада Фёдорова.
По мнению эксперта, в нынешнем сезоне будут лидировать серебряные украшения, существенно обгоняя по популярности золотые. Это связано в первую очередь с низкой стоимостью серебра и является важным преимуществом как для покупателей, так и для производителей продукции.
Поскольку материал более доступен по стоимости, то открываются возможности для экспериментов с формами, размерами и разными стилями изделий. В конечном итоге на выходе можно получить очень интересные и разного рода нестандартные модели украшений.
Необходимо отметить, что сегодня даже среди популярных звезд шоу-бизнеса прослеживается тенденция некоторой усталости от надоевших своей излишней помпезностью и, по сути, совершенно однообразных золотых украшений.
К примеру, Ким Кардашьян, самая известная светская львица мира, в последнее время появляется на разных вечеринках и мероприятиях в украшениях исключительно из серебра. И этот факт говорит очень о многом.
Период сезона весна/лето-2022 является временем пробуждения и расцвета самой природы. Соответственно, и представительницы прекрасного пола начинают наряжаться в красивые и легкие одежды, что непременно влечет за собой желание акцентировать самые привлекательные части женского тела: запястья, шею, уши и пальцы.
Это универсальный аксессуар, который способен скрасить даже самый незатейливый образ, гармонично дополняя и делая его ярким, привлекательным и оригинальным.
В этом сезоне большинство именитых дизайнеров будут использовать применение асимметрии в композициях для того, чтобы придать необычайную изюминку большинству своих изделий.
Современный стиль вполне допускает такие стильные и объемные украшения даже в деловом и строгом образе.
Популярными цветами станут неизменный цвет золота и серебра. При этом серебряные изделия будут покрываться позолотой, для придания серебру золотистого оттенка. Для декора будут применяться розовые, голубые, синие, белые и коричневые цвета, которые добавят нежности любому образу.
Девиз нынешнего сезона для всех модниц — заявлять о себе ярко и громко!
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.