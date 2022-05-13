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Автор Ирина Гусакова

Астрологи назвали шесть самых модных знаков зодиака

Моя семья » Красота и стиль

Для кого-то выбор одежды — формальная необходимость, но есть люди, которые с помощью одежды стремятся продемонстрировать свою индивидуальность и креативность. Если же вы относите себя к последней категории, то стоит задуматься, почему же вас так интересует стиль и красота. Может быть, это связано с астрологией. Астрологи считают, что есть шесть знаков зодиака, у которых прирожденное дизайнерское чутье, поэтому они разбираются в моде лучше всех.

знаки Зодиака

Какие знаки зодиака разбираются в моде

Козерог

Рожденные под знаком Козерога — трудолюбивые, серьезные и чрезвычайно амбициозные люди. Но то, что они часто сосредоточены на своей карьере, вовсе не означает, что им не хватает стиля.

"Козерог стремится выразить глубину и мудрость, поэтому он будет одеваться как можно лучше, чтобы показать себя", — говорит астролог Линда Берри.

Другими словами, Козероги взвешенно подходят ко всему в своей жизни, включая выбор гардероба и стиля.

Скорпион

Скорпион предан своим друзьям, семье, а также у него есть чувство стиля.

"У них есть стиль, также они привержены делу", — говорит знаменитый экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман.

Интересно, что Скорпионы не склоняются к какой-то одной конкретной тенденции. Вместо этого они просто выбирают красивые вещи для своего гардероба.

"Есть опрятные Скорпионы, Скорпионы-готы, гламурные и нормкорные, — говорит Хонигман. - Их индивидуальный стиль может быть каким угодно, но их приверженность к самовыражению через моду не имеет себе равных".

Из-за этого каждый предмет в их шкафу сочетается со всем остальным, что создает единый образ.

Офисный стиль одежды
 

Дева

Астролог Элис Альта отмечает, что Девами движут знания в этой области, а не интуиция.

"Девы, скорее всего, научатся комбинировать вещи, читая различные книги о моде или смотря сериалы на эту тему, — говорит Альта. — В результате они будут выглядеть настолько стильно, что им будут завидовать все остальные знаки".

Девы также имеют склонность к роскоши.

"Богатые или бедные, Девы будут вкладываться финансово в одежду, которая выдержит испытание временем, — отмечает также Хонигман. — Они не пристрастились к лейблам, но будут носить качественную одежду".

Благодаря консервативному вкусу вы редко встретите Деву, выглядящую как жертва моды.

Лев

Управляемый Солнцем, Лев обожает быть в центре внимания, и один из самых простых способов добиться этого — надеть потрясающий наряд.

"Львы всегда выделяются из толпы либо совершенно уникальными нарядами, либо яркими цветами, — говорит астролог Кэтрин Меткалф. - Они обожают разные побрякушки".

Их привлекательный внешний вид не ограничивается одеждой. Также Львы ухаживают и за волосами.

Весы

"Весы относятся к моде, как к произведению искусства, всегда сосредотачиваясь на уникальности и индивидуальности при создании или выборе нарядов", — говорит астролог Лорен ДеГолиа.

Кроме того, Весы всегда правильно угадывают, что будут носить все остальные.

"Благодаря своей стихии, Воздуху, они никогда не бывают слишком одетыми, недостаточно одетыми или одетыми вне контекста", — говорит Хонигман.

Телец

Телец, управляемый Венерой, любит все роскошное, красивое и эстетически приятное. Представители этого знака невероятно тактильны, и их привлекают роскошные ткани, такие как шелк и легкий хлопок.

"Женщина-Телец может быть олицетворением нежности, красоты и женственности, она может создать свой неповторимый образ", — говорит Альта.

Вкус мужчины-Тельца изысканный. Даже если он носит обычный деловой костюм, он может добавить такие аксессуары, как носовой платок или часы, чтобы сделать свой образ особенным. Одежда Тельца всегда будет идеально скроена.

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Как выбрать ткань: В моде моды нет, а есть расчет и аналитика
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