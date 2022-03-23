Что носить весной 2022: новые модели и тренды

Весной, когда все начинает расцветать и переливаться красками, в мир моды входят новые тенденции. Чтобы чувствовать себя привлекательно и безупречно, каждая женщина в это время начинает охотно выбирать красивые модели и интересные цвета. О том, как сориентироваться в модных тенденциях, рассказала читательницам Pravda.Ru руководитель детского модельного агентства Trendy, режиссер-постановщик показов и fashion-шоу Валерия Истомина.

Что будет в моде весной 2022

Верхняя одежда

В новом весеннем сезоне погода будет еще переменчивой и не всегда хорошей, поэтому будут актуальными новинки верхней одежды, которые составлены из множества элементов.

Актуальными остаются

тренчи,

плащи,

пальто.

Также из-за своей универсальности и удобства будут популярными полюбившиеся женской половине куртки косухи из вареной кожи. Самыми модными фасонами верхней одежды в нынешнем сезоне будут классические пальто без воротника, пальто-жилеты, а также пончо и кейпы.

Из материалов нынешней весной будет уверенно лидировать исключительно экокожа без добавления натуральных мехов, которая отлично реализуются в плащах и пальто фиолетовых тонов.

Также очень актуальны перья, бахрома. Такой образ не является повседневным, но для выхода в свет очень подходит.

Шнуровка на одежде и обуви

Элегантные элементы на шнуровках были очень модными еще в середине 90-х годов. Сегодня дизайнеры стремительно возвращаются к прошлым трендам и шнурки становятся реальным хитом этого сезона.

Их можно найти где угодно — на штанах, вырезах и даже туфлях. Завязки, расположенные на декольте блузки, будут придавать элегантности и женственности, красиво приоткрывая тело, а на ботинках и другой обуви просто в совершенстве впишутся в стиль бохо и будут при этом выглядеть достаточно чувственно и с изыском.

Мини-юбки

Также будут очень востребованы мини-юбки. Но их смогут надевать только очень смелые представительницы слабого пола. Большинство девушек предпочитает оставлять свой выбор за лаконичными юбками А-силуэта. Они считаются универсальными и очень удобными.

Из материалов рекомендуется отдать предпочтение плотным и структурированным тканям, которые способны идеально держать свою форму.

Хорошим дополнением к образу с мини-юбкой может стать струящаяся романтичная блузка в комплекте с жокейскими сапогами.

Джинсы

Джинсы в моде всегда, поэтому для этой весны актуальны такие популярные элементы, как

куртки,

юбки,

брюки-клеш.

В погожие дни джинсовая куртка будет использоваться как верхняя одежда.

Также можно обратить внимание и на деним. Он хорошо дополнит образ как с платьем, так и с простой футболкой. Юбки в тренде имеют крой трапеции. Такой тип модели хорошо дополнять пуговицами, расположенными с передней стороны.

У любой женщины в ее гардеробе обязательно присутствует джинсовая одежда, поэтому в предстоящем сезоне там же может найтись местечко для модных брюк-колокольчиков.

Корсеты

Не менее модными весной 2022 являются корсеты. Они могут быть как классическими, надетыми прямо на голое тело, блузы, футболки и рубашки, так и в виде корсетных платьев или топов. Причем этот вид одежды носится не только как вечерний наряд, он также отлично подойдет и для повседневной жизни.

Корсеты отлично смотрятся с джинсами и брюками на высокой посадке или надетые поверх полупрозрачных платьев.

Глубокий вырез

В прошлом году вырезы были одними из модных трендов, и многие к ним уже привыкли. Нынешней весной дизайнеры планируют вывести эту тенденцию на абсолютно другой уровень. Они предлагают женщинам, которые имеют консервативные взгляды на моду, разрезы от бедра до бедра. Такие эффектные вырезы уже замечены на платьях самых последних коллекций.

Обувь с высокой платформой

Модной частью образа нынешней весной будет трендовая обувь на платформе:

туфли,

ботильоны,

лоферы.

Очень предпочтительны ботильоны на платформе с массивным каблуком, которые можно надевать как к короткой юбкой и широкими джинсами, так и со струящимся платьем.

Брюки широкого кроя

Особое место займут в модной одежде весной 2022 года широкие фасоны брюк. Очень актуальны такие модели, как палаццо, клеш и килоты. Не менее популярными станут джоггеры и современные бананы, особенно в кожаных вариантах исполнения.

Сумки с акцентом

Многие модницы после долгой зимы предпочитают что-то необычное и яркое. И тогда на помощь придут акцентные сумки различных цветовых и самых модных оттенков нынешней весны.

Данный аксессуар не только разнообразит гардероб женщины, но также задаст всему ее образу неповторимое, совершенно другое настроение.

Многослойность

Одним из ключевых трендов в моде 2022 года будет являться игра с многослойностью и наслоением разных вариаций и фактур. Такой образ очень напоминает время, когда многие знаменитости носили поверх расклешенных джинсов с низкой посадкой расшитые юбки, а также кардиганы с меховыми воротниками, надетые поверх топов.

Тенденции этой весны будут заключаться в особой выразительности и нестандартном подходе, где гламурный стиль будет идти рука об руку с классикой, очень хорошо сочетаясь с ней.

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