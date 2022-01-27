Какие причёски будут в тренде в 2022 году?

Этот год вернул легкий ретро-стиль в моду, эксперименты со срезами и длиной, а также натуральность. Смело подчеркиваем с помощью прически природную текстуру или идем наперекор судьбе и выбираем максимально неестественные и фаталистичные образы: например, с ровным срезом сэссон в виде аккуратной шапочки. О том, какие причёски и стрижки будут в тренде в 2022 году, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт в области парикмахерского искусства Карина Газиумарова.

Женские стрижки и причёски

Трендом сезона однозначно можно считать индивидуальность, принятие себя, своей текстуры волос. Можно позволить себе походить с естественными кудряшками без укладки. Прямые? Классно! Кудрявые? Отлично! Вьющиеся? Пушистые? Супер! Естественные кудри в стиле растрепанных 1980-х завоевали подиумы и уверенно спускаются в мир повседневности.

Еще один тренд в женских стрижках — это челка. Челка-шторка, челка-каскад для кудрявых волос, челка в корейском стиле, все они здорово придают объем и дарят разнообразие.

Шэг, лохматая стрижка, волчица… У этой стрижки много названий. Впервые она вошла в моду еще в 1970-х, потом вернула свою популярность в 2010-м, а сейчас она вернулась в более современном стиле.

А если тебе надоели длинные волосы, дерзай! Потому что таких вариаций коротких стрижек, как в этом году, еще не было, пикси разной длины, андеркат, градуировки и ровные срезы…

Мужские стрижки

В мужских стрижках так же популярны натуральные текстуры либо создание текстур искусственным путём. Возвращение ретро-стиля не оставило в стороне и мужчин, популярность на мужское окрашивание останется среди молодежи в этом году.

Короткие модные мужские стрижки 2022 года можно смело примерять на себя в любом возрасте. Они отличаются универсальностью, аккуратностью и легкой укладкой. Например, стрижку кроп или фейд можно обыграть любым образом, к примеру, строгий костюм или стильный спортивный стиль будут отлично с ними сочетаться.

Бокс и полубокс, а также теннис и всё в таком духе — по-прежнему актуальные короткие мужские стрижки этого года. Они практичны в быту и требуют минимума усилий в уходе. Удлиненный полубокс также актуально укладывать с помощью геля, глины или помады на одну сторону или назад.

Востребованными стали удлиненные мужские стрижки, ровные срезы, а также градуированные и рваные текстуры, например каскад или гранж, стрижка-шторка и классическое каре. Также идёт возвращение шегги и малет в современном стиле.

Тренды в окрашивании

Можно смело утверждать, что еще никогда тренды не были так разнообразны и интересны. Похоже. стилисты окончательно решили удовлетворить вкусы как консерваторов, так и самых заядлых модниц и любителей экспериментов. Иначе и невозможно объяснить популярность как классического окрашивания и естественных оттенков, так и модных тенденций с самыми разнообразными оттенками,

Итак, главным трендом остаются техники с плавными переходами и контрастными оттенками, такие как:

балаяж,

шатуш,

аиртач и различные техники мелирования.

Неожиданный поворот событий — возвращение чёрного цвета. Впрочем, эту тенденцию мы можем наблюдать также в мире моды. Благодаря ему можно добиться максимального контраста с кожей, что подчеркивает черты лица.

Возвращение пепельных оттенков: нужно помнить, что это специфический цвет, и подходит он лишь маленькой части населения.

Насыщенный медный — несомненный фаворит сезона, который в 2022 году заметно укрепляет позиции в мире моды. Обращаем внимание именно на насыщенность, в тренде шоколадный медный, плавно переходящий в медовый.

Из ярких цветов популярны:

синий,

розовое золото,

зелёный,

винный,

карамельные оттенки,

радужное окрашивание.

В общем тенденции в этом году на любой вкус и цвет, главное — правильно подобрать прическу по типажу и чертам лица.

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