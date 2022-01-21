Как правильно ухаживать за кожей после 40 лет

В 40 лет представительницы прекрасного пола начинают уделять больше времени уходу за своей кожей, чтобы затормозить процессы старения. Именно в этом возрасте пигментация, сухость, отёки и морщинки начинают предательски выдавать истинный возраст.

О том, как правильно ухаживать за кожей, рассказала читательницам Pravda.Ru к.м.н., врач-косметолог Оксана Силенко.

Как вернуть сияние тусклой коже

К 40 годам кожа становится уставшей, тусклой, снижается эластичность сосудов, ухудшается работа их клапанов, а это приводит к накоплению продуктов метаболизма, свободных радикалов и других клеточных "отходов". Поэтому в уход за кожей необходимо включать средства, которые обеспечат ей качественную работу во всех слоях, проведут необходимую детоксикацию, наполнят её влагой, липидами, питательными элементами и восстановят энергетический потенциал и иммунитет кожи.

В домашнем уходе деликатно, тщательно и бережно очищайте кожу от загрязнений, декоративной косметики и кожного сала. Можно использовать косметические средства по типу кожи, но без сильно травмирующих и обезжиривающих ингредиентов. Именно лёгкие кремовые эмульсии, содержащие натуральные масла и мягкие очищающие пудры с ПАВ на аминокислотах, одновременно наполнят кожу влагой, эффективно очистят и сделают её сияющей.

Мягкий скраб с нежной кремовой текстурой и с гранулами воска жожоба прекрасно отшелушит и удалит мёртвые клетки, остатки загрязнений с поверхности кожи, не повредив её.

После умывания необходимо регулярно утром и вечером наносить ампульные концентраты, содержащие водорастворимые активные компоненты:

гиалуроновая кислота,

пептидные комплексы,

высокоактивные экстракты растений,

водорослей,

алоэ вера.

Сыворотка с экстрактом икры — богатейший источник витаминов и аминокислот — заметно улучшит состояние уставшей кожи, наполнит её энергией и вернёт ей молодость.

Антивозрастной уход

Реструктурирующие сыворотки с лифтинг-эффектом и ампульные концентраты глубоко увлажнят, отлично разгладят первые морщинки, обеспечат мгновенный эффект лифтинга. Ампулы с витамином С и растительным осветляющим комплексом будут незаменимым помощником в борьбе с пигментацией. Благодаря особому производственному процессу ампулы содержат минимальное количество консервантов и высокую концентрацию активных компонентов, что делает их первоочередными помощниками в уходах за кожей любого возраста, особенно после 40 лет.

Зрелая кожа требует более насыщенного ухода по anti-age компонентам. Косметолог рекомендует использовать в своём уходе маски для лица как можно чаще (два-три раза в неделю).

Омолаживающая крем-маска с фитоэстрогенами, гиалуроновой кислотой и антиоксидантным комплексом противодействует преждевременному старению кожи, мощно ревитализирует и моделирует овал лица.

противодействует преждевременному старению кожи, мощно ревитализирует и моделирует овал лица. Маска с комплексом Sensitive эффективно и быстро успокаивает и оказывает первую помощь в случае покраснения и ощущения стянутости.

эффективно и быстро успокаивает и оказывает первую помощь в случае покраснения и ощущения стянутости. Коллагеновая маска моментально восстановит потерю влаги и вернёт утраченный тонус.

моментально восстановит потерю влаги и вернёт утраченный тонус. Моделирующие альгинатные маски со спирулиной, экстрактом оливы дают коже колоссальный заряд энергии и наделяют её ценными компонентами.

дают коже колоссальный заряд энергии и наделяют её ценными компонентами. Маски для губ, глаз и рук также будут полезны и необходимы для поддержания молодости.

Крем для лица (дневной и ночной), крем для рук, крем для шеи и декольте, крем для глаз должны содержать активные компоненты, которые смогут проникнуть в глубокие слои кожи, восполнить резерв влаги, стабилизировать защитные функции кожи и уменьшить выраженность морщин.

Рекомендуемый "код молодости"

Стволовые клетки растений и ягод — активные биостимуляторы кожи. Фитоэстрогены — незаменимые растительные эстрогены поддерживающие баланс собственных эстрогенов и придающие коже молодость и упругость. Пептидные комплексы — белки и их производные, участвующие в процессах естественного восстановления кожи. Ретиноиды — вещества, производные витамина А — обеспечивают контроль клеточного роста и себорегуляции. Гиалуроновая кислота и растительные полисахариды, мочевина, эктоин — необходимые увлажнители кожи и структурные компоненты для её лифтинга. Коллаген и эластин морского или растительного происхождения закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу, как губка, образуя на поверхности влажный компресс. Природные масла ши, авокадо, ореха макадами — незаменимые источники ценных физиологических липидов для укрепления и восстановления защитного барьера кожи. Антиоксиданты (витамины Е, С, А, ресвератрол) — предохраняют наши клетки и их важные органеллы от повреждения свободными радикалами. Пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие необходимый баланс микроорганизмов кожи для её правильной работы, защиты и здоровья.

Правильный ежедневный домашний уход за кожей после 40 лет с учётом типа кожи и её индивидуальных особенностей, в комплексе с профессиональным косметологическим уходом, включая массажные техники, аппаратные и (или) инъекционные методики, позволит надолго продлить и сохранить молодость вашей кожи.

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