У семьи нет возможности полноценно обеспечить развитие ребенка

Директор НИИ антропогенеза Олег Чагин в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой делится своим опытом инновационного образовательного модуля, когда дети воспитываются не в семье, а педагогами-профессионалами.

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Английская система образования

— В Англии считалось, что ребенок не должен воспитываться в семье. Он должен воспитываться в благородных семьях, в интернате, колледже, где его будут правильно кормить, правильно организовывать его режим и занятия: учебные, спортивные, культурные. Насколько эта система применима к России?

— Это моя любимая тема инновационного образовательного модуля, чем мы и занимаемся. Когда ребенок приходит в школу на полный день и остается в этой системе развития: бассейн, спорт, музыкальные и художественные школы. Домой приходит он общаться с семьей. Огромное количество детей, которые не имеют полную семью или не имеют ее вообще, имеют возможность в этих условиях общаться в социальной среде со своими сверстниками. Условно с братьями и сестрами, старшими или младшими. Это не менее важно для ребенка, чем заменить ему родителя. Для ребенка важнее заменить ему братьев, сестер, старших товарищей, которые его обучают. В культурной основе ребенок не формировался сидя дома, он формировался в среде предметной деятельности. Он проснулся, умылся и во двор. Вся жизнь мальчика проходила не в доме. Девочка в доме помогала маме, а мальчик постоянно создавал себе и другим проблемы, искал, где он может пригодиться и чему-то научиться.

Квартира — не место для развития ребенка. Выходя из квартиры в городе, ребенок попадает в урбанистическую среду. Деревня, с одной стороны, как бы больше. Двор — вся деревня, но в стратегическом плане — она меньше. Потому что в деревне ареал обитания заканчивается ближайшей околицей, речкой или холмом. В городе размеры совсем другие.

Ребенок в квартире сформироваться полноценно не может. Раньше мальчику хотелось остаться в квартире, когда родителей нет, потому что он имел доступ к компьютеру. Думаю, что нынешний период послужит хорошим раздражителем, чтобы быстрее хотеть из дома на волю вырваться.

— Дистанционное обучение, может быть, не нужно полностью, но что-то хорошее оттуда надо взять. Может немножко изменится соотношение разных видов деятельности.

— Это обязательно нужно сделать. Почему я вредничаю про все эти ZOOMы и прочее,

потому что мы не имеем доступ к аналитике. А это очень ценная информация. Если бы я знал, когда эти события закончатся, сколько времени ребенок у меня провел за компьютером, какой уровень информации им усваивается, какой нет. Если мы эту информацию иметь не будем, то для нас это останется на уровне, как мы вот с вами сейчас разговариваем: это плохо или хорошо.

А если это государственная политика, то нам нужно иметь объективный показатель, объективный критерий.

Соцсети и общение поколений

— Есть государственная политика в изучении того, как наше молодое поколение пользуется социальными сетями, мессенджерами?

— Конечно. На слуху, например, этим занимаются Касперский, Ашманов. По заказу государства они занимаются анализом этих процессов. Делается огромная работа.

Благодаря этим людям мы в разы снизили такие явления в Интернете, как педофилия, группы смерти, суицидные группы. Благодаря их работе произошли такие качественные изменения. Государство на это тратит большие деньги. Это очень высококвалифицированная работа. Люди, привлекаемые к решению этих задач, — это лучшие математические умы и лучшие люди в IT-сфере.

— У нас в традиции было жить вместе представителям разных поколений. Молодые заботились о старших, старшие учили молодых. Сейчас нередко живут и пятидесятилетние, у которых свои взрослые дети есть. Что с этим делать?

— Мы занимаемся антропогенезом. С точки зрения исторической шкалы, период, в который мы сформировались, очень короткий. Подросток в 15-16 лет — уже мужчина. Он уже мог иметь свою семью. Девочка 14-15 лет — была уже невестой. Это был абсолютно естественный и физиологичный уклад. Так жили тысячелетиями. На сегодняшний момент эта фаза радикально изменилась.

У нас период от дочери до невесты может растянуться на неопределенный срок. От жены до мамы на несколько лет может растянуться. Безобразно рыхлой стала эта шкала, и у нее нет хронологии. К чему это приводит? Приводит к потере семьи, к потере уклада. Вот почему мы говорим об инновационном образовательном модуле как о социальной общине для ребенка.

Невозможно сделать так, чтобы, честно работая, мужчина мог позволить себе содержать жену, трех-четырех детей, заботиться о родителях. Но сделать так, чтобы ребенок получил навыки в своем возрасте, можно в системе государственной школы.

В системе семьи, как мы сейчас видим, это сделать очень трудно. Вы даже полноценное питание не сможете обеспечить своему ребенку. Не то, что он хочет кушать, а то, что ему нужно в условиях его возраста, нагрузки и так далее и тому подобное. Это наука. И этим должно заниматься государство.

Поэтому эти события с коронавирусом должны послужить хорошим стимулом для развития мысли в этом направлении.

Кем будешь, когда вырастешь?

— В выпускном классе школьник должен сдать экзамены по тем предметам, которые ему понадобятся в будущем. К 16-17 годам подросток не всегда может точно знать, чего он хочет. Есть какие-то тесты, чтобы сразу сказать: ты — слесарь, ты — врач?

— Ребенок приходит на урок, ему заявляется какая-то тема по химии, по физике, по биологии, по математике. В основе обучения этой темы педагог должен сказать ему, зачем или как это может пригодиться в реальной жизни.

Если мы не объясним мальчику, что тебе это пригодится, он эту информацию усваивать не будет. Девочка эту информацию усвоит, на всякий случай, вдруг пригодиться, потому что она потом будет решать домашнее задание со своими детьми.

Если мы ребенку не объясним, зачем ему это нужно, то он эту информацию усваивать не будет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер