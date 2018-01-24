Топ-10 ошибок при покупке автомобиля

Представим 10 самых распространенных ошибок, которые допускают покупатели новых и подержанных автомобилей.

1. Необъяснимая любовь к одной конкретной марке

Когда вы собираетесь потратить десятки тысяч долларов на новый автомобиль, эмоции не должны преобладать над ситуацией. Если покупатель интересуется только одной маркой, то он не может сделать рациональный выбор, так как просто не обращает внимания на другие машины, которые могут быть лучше, надежней и дешевле именно для него. Необходимо абстрагироваться ото всех стандартов и просто внимательно сравнить разные автомобили.

2. Без тест-драйва никуда

Тест-драйв – один из самых важных моментов в процедуре выбора автомобиля. Многие автомобили отлично выглядят на фото в журнале или на дороге, но только во время пробной поездки можно увидеть реальные недостатки или преимущества данной машины. Очень важно, чтобы тест-драйв не был коротким. Для знакомства с авто необходимо хотя бы 30 минут, в противном случае ощущения могут быть смутными.

3. Торг и внимательность снижают цену

Для того чтобы сделать удачную покупку, необходимо как можно больше узнать у дилера об условиях продажи, скидках и т.д. Многие сознательно не разглашают какие-либо дополнительные предложения.

4. Кредит вслепую

Многие продавцы стараются сконцентрировать внимание покупателя на небольшой ежемесячной выплате, не говоря сразу о том, сколько вам придется отдать денег и можно ли погасить кредит досрочно. Стоит помнить о том, что, покупая в кредит, вы всегда переплачиваете.

5. "Горячее" предложение вместо автомобиля

Автомобильные фирмы очень часто делают разные скидки, а также предлагают “выгодные” условия, но самое главное – не забывать о том, что вы хотите: автомобиль или низкую цену на него.

6. Самое главное – безопасность

Необходимо помнить, что лучшие инженеры мира постоянно работают, чтобы сделать автомобиль безопаснее. Такие опции, как ESP (Система курсовой устойчивости), АБС, подушки безопасности – это лучшие опции, на которые можно и стоит потратить свои деньги. Ведь автомобиль является средством передвижения повышенной опасности.

7. Какие опции все же не нужны?

Сегодня автомобиль превратился в неиссякаемый источник комфорта и роскоши. Производители постоянно придумывают все новые и новые уловки, чтобы привлечь ваше внимание. Подумайте, а нужны ли такие опции, как электрические зеркала или подогрев сидений. Постарайтесь выбрать именно то, что нужно вам. И не забывайте, что в конечном итоге все дополнительные опции – еще один способ заставить вас заплатить намного больше.

8. Жесткий контроль при покупке подержанного авто

Все знают о понятии “предпродажная подготовка”, но многие даже не представляют, сколько дефектов может скрываться за хорошей краской и хорошим внешним видом. При покупке подержанного авто первым делом необходимо провести полную диагностику в автосервисе. Хороший механик за час выведет на чистую воду битый кузов, капремонт двигателя и другие дефекты.

9. Шило на мыло

Многие дилеры предлагают обменять старый автомобиль на новый с доплатой. Зачастую подобное является почти надувательством, так как вашу машину хотят купить не по рыночной цене, а по итогам своей комиссии, то есть практически за бесценок. В большинстве случаев выгоднее всего продать старый автомобиль своими силами, а уже потом двигаться к дилерам.

10. Удлиненная гарантия увеличивает расходы

Нередко дилеры предлагают увеличить гарантию на новый автомобиль за счет своего обслуживания. Правда, за это надо доплатить. Следует сто раз подумать, а нужно ли вам нескольких лет заезжать в сервис-центр для того, чтобы поменять колодки, которые не изношены или ремень безопасности, ресурс которого около 100 000 км. Помните, большая гарантия на новый надежный автомобиль - это еще один способ вытянуть из вас деньги.

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