Срок годности и хранение моторного масла: стоит ли искать самую свежую канистру

Многие автомобилисты при покупке моторного масла обращают особое внимание на дату производства. Считается, что чем "свежее" масло, тем оно лучше. Так ли это? Разбираемся в нашей статье при помощи экспертов ЛУКОЙЛ.
На практике возраст масла в пределах срока годности не влияет на его рабочие характеристики, и если моторное масло хранится в герметично закрытой заводской таре, его физико-химические свойства сохраняются в течение всего срока годности, отмечают эксперты.
Именно поэтому специально искать канистру с самой свежей датой производства нет необходимости. Гораздо важнее, чтобы масло хранилось в соответствии с требованиями.
Правила хранения нефтепродуктов, включая моторные масла, описаны в ГОСТ 1510-84. Документ регламентирует упаковку, маркировку, перевозку и хранение нефти и нефтепродуктов. В частности, ГОСТ указывает, что масло в таре рекомендуется хранить под навесом или на площадке, защищённой от прямых солнечных лучей и осадков. Именно такие условия обычно соблюдаются на складах и в магазинах. Поэтому хранение масла, в том числе на полке, не делает его хуже.
Срок годности зависит от типа масла:
После вскрытия тары моторное масло рекомендуется хранить не более трёх лет со дня открытия при соблюдении условий хранения.
Основные риски для моторного масла связаны не с возрастом как таковым, а с нарушением условий хранения.
Эксперты рекомендуют:
Контакт с воздухом, влагой, пылью и перепады температуры могут повлиять на состояние продукта, особенно после вскрытия упаковки.
При этом в герметичной заводской канистре и при соблюдении условий хранения масло сохраняет свои свойства на протяжении всего срока годности.
Проблемы начинаются после истечения срока годности. В этом случае масло теряет свойства и уже не может поддерживать нормальную работу двигателя.
Среди возможных изменений:
Определить испорченное масло можно и визуально. Среди наиболее ярких признаков:
Если подобных признаков нет, а срок годности ещё не истёк, возраст канистры сам по себе никаким образом не влияет на свойства масла.
Отработанное моторное масло тоже требует правильного хранения. После замены его необходимо слить в герметичную канистру, беречь от попадания солнечных лучей и высокой температуры. Кроме того, важно не допускать попадания воды — при долгом хранении в ёмкости может появиться плесень.
Далее отработанное масло можно отправить на переработку или утилизацию. В крупных городах существуют предприятия, где из старых масел выделяют базовые масла для повторного использования. Также существуют компании, занимающиеся утилизацией промышленных отходов, включая технические жидкости.
Некоторые используют "отработку" в бытовых целях — например, для обработки днища и порогов автомобиля от коррозии, защиты древесины или смазки механизмов.
При этом важно помнить, что отработанное масло остаётся токсичным и легковоспламеняемым. Выливать старые технические жидкости на землю, в водоёмы или в канализацию категорически запрещено.
Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.