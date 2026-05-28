Срок годности и хранение моторного масла: стоит ли искать самую свежую канистру

Многие автомобилисты при покупке моторного масла обращают особое внимание на дату производства. Считается, что чем "свежее" масло, тем оно лучше. Так ли это? Разбираемся в нашей статье при помощи экспертов ЛУКОЙЛ.

Моторное масло на полке магазина

Что происходит с маслом во время хранения

На практике возраст масла в пределах срока годности не влияет на его рабочие характеристики, и если моторное масло хранится в герметично закрытой заводской таре, его физико-химические свойства сохраняются в течение всего срока годности, отмечают эксперты.

Именно поэтому специально искать канистру с самой свежей датой производства нет необходимости. Гораздо важнее, чтобы масло хранилось в соответствии с требованиями.

Что говорит ГОСТ

Правила хранения нефтепродуктов, включая моторные масла, описаны в ГОСТ 1510-84. Документ регламентирует упаковку, маркировку, перевозку и хранение нефти и нефтепродуктов. В частности, ГОСТ указывает, что масло в таре рекомендуется хранить под навесом или на площадке, защищённой от прямых солнечных лучей и осадков. Именно такие условия обычно соблюдаются на складах и в магазинах. Поэтому хранение масла, в том числе на полке, не делает его хуже.

Какой срок годности у моторного масла

Срок годности зависит от типа масла:

  • синтетические и полусинтетические моторные масла — как правило, пять лет;
  • минеральные моторные масла — не более трёх лет.

После вскрытия тары моторное масло рекомендуется хранить не более трёх лет со дня открытия при соблюдении условий хранения.

Почему важнее условия хранения, а не дата выпуска

Основные риски для моторного масла связаны не с возрастом как таковым, а с нарушением условий хранения.

Эксперты рекомендуют:

  • хранить масло в закрытой таре;
  • не допускать попадания солнечного света;
  • соблюдать температурный режим;
  • беречь масло от воды и грязи.

Контакт с воздухом, влагой, пылью и перепады температуры могут повлиять на состояние продукта, особенно после вскрытия упаковки.

При этом в герметичной заводской канистре и при соблюдении условий хранения масло сохраняет свои свойства на протяжении всего срока годности.

Когда масло действительно может испортиться

Проблемы начинаются после истечения срока годности. В этом случае масло теряет свойства и уже не может поддерживать нормальную работу двигателя.

Среди возможных изменений:

  • увеличение количества золы из-за распада присадок;
  • изменение вязкости;
  • некорректная работа присадок или изменение их свойств.

Определить испорченное масло можно и визуально. Среди наиболее ярких признаков: 

  • крупный осадок,
  • расслоение,
  • неравномерный цвет
  • и пузырьки воздуха.

Если подобных признаков нет, а срок годности ещё не истёк, возраст канистры сам по себе никаким образом не влияет на свойства масла.

Как правильно хранить отработанное моторное масло

Отработанное моторное масло тоже требует правильного хранения. После замены его необходимо слить в герметичную канистру, беречь от попадания солнечных лучей и высокой температуры. Кроме того, важно не допускать попадания воды — при долгом хранении в ёмкости может появиться плесень.

Далее отработанное масло можно отправить на переработку или утилизацию. В крупных городах существуют предприятия, где из старых масел выделяют базовые масла для повторного использования. Также существуют компании, занимающиеся утилизацией промышленных отходов, включая технические жидкости.

Некоторые используют "отработку" в бытовых целях — например, для обработки днища и порогов автомобиля от коррозии, защиты древесины или смазки механизмов.

При этом важно помнить, что отработанное масло остаётся токсичным и легковоспламеняемым. Выливать старые технические жидкости на землю, в водоёмы или в канализацию категорически запрещено.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
