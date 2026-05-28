Артем Николаев

Не хотите кланяться экрану, чтобы включить обогрев сидений? Есть пять машин, где крутилки ещё на месте

Современный автопром сошел с ума. Машины превратились в гигантские смартфоны на колесах, где даже температуру в салоне нельзя убавить, не продравшись сквозь дебри сенсорного меню. Для водителя старой закалки, который привык чувствовать металл и нажимать надежные кнопки, это превращается в пытку. Но в 2026 году еще остались железные кони, которые не пытаются казаться космическими кораблями.

Honda CR-V на заснеженной дороге в Исландии

Кровь и железо: идеальный рецепт комфорта

Машина для человека с опытом — это не гаджет. Это удобная обувь. Если вам приходится исполнять акробатические номера, чтобы просто залезть в салон, — сжигайте этот буклет. Нам нужна высокая посадка. Кресло должно стоять так, чтобы вы в него заходили, а не падали в бездну ковшеобразного сиденья. Обзор должен быть как из аквариума, а не как из амбразуры танка.

"Старшему поколению критически важна физическая эргономика. Сенсоры отвлекают от дороги, а задержка в отклике на нажатие виртуальной кнопки может привести к роковой ошибке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Забудьте про климат-контроль в планшете. Ищите "крутилки". Руки должны находить управление вслепую. Подвеска? Никакого спорта. Колеса должны глотать ямы, как кит планктон. И, конечно, никакой механики. В 2026 году дерганье рычага в пробке — это не удовольствие, а приговор коленному суставу. При этом важно заранее прикинуть расходы, ведь кошельки заемщиков худеют на фоне жесткой политики банков.

Пятерка лучших: от гибридов до "проходимцев"

Лидеров рынка определяет не маркетинг, а здравый смысл. Toyota Yaris Cross — это кроссовер-антидепрессант. Юркий, с крошечным аппетитом и дверями, которые гостеприимно распахиваются перед вашим радикулитом. Honda CR-V — тяжелая артиллерия. Тут двери открываются на 90 градусов, словно ворота в рай. Это выбор тех, кто возит внуков и рассаду в промышленных масштабах.

"Для возрастных водителей я рекомендую машины с классическими АКПП или проверенными вариаторами. Избегайте сложных роботов, они дергаются в пробках и быстрее выходят из строя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Hyundai Tucson умудрился сохранить человеческое лицо, оставив физические кнопки для климата. Subaru Forester — это танк для дачника. Его полный привод вытащит вас из такой грязи, куда волки боятся ходить. А Renault Duster остается честным работягой: дешево, сердито и чинится в любом гараже. Главное — следить за кузовом, ведь иногда дыра в металле поддается только серьезному ремонту.

Модель Главный козырь
Toyota Yaris Cross Гибридная экономия и легкость парковки
Honda CR-V Огромный проем дверей и мягкий ход
Subaru Forester Лучшая обзорность в классе и проходимость

Электрический капкан: стоит ли рисковать?

Маркетологи поют о тишине электрокаров. Да, Nissan Leaf едет бесшумно и плавно. Но готовы ли вы превратиться в охотника за розетками? Если у вас нет собственного дома с гаражом, электромобиль станет обузой. Зимой запас хода тает быстрее, чем зарплата, а подвеска из-за тяжелых батарей часто бывает излишне жесткой. Иногда лучше выбрать комфортный седан или проверенный бензиновый мотор.

"Покупка сложной электроники в кредит сегодня — авантюра. Высокая долговая нагрузка на покупателей заставляет людей уходить на вторичный рынок в поисках простоты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Помните: машина должна служить вам, а не вы ей. Если в салоне воняет дешевым пластиком, а сиденье режет бедро — уходите. Проверьте, как работает печка и не забит ли кондиционер грибком. В 2026 году роскошь — это не кожа крокодила, а возможность нащупать кнопку обогрева сидений, не отрывая взгляда от дороги.

Ответы на популярные вопросы о машинах для старшего возраста

Почему высокая посадка так важна?

Она снимает напряжение с тазобедренных суставов при посадке и обеспечивает лучший обзор дорожной ситуации поверх крыш легковушек.

Стоит ли брать машину с сенсорным экраном?

Если на экран выведен только навигатор — это нормально. Если там управление печкой и зеркалами — бегите прочь.

Какая трансмиссия надежнее?

Классический гидротрансформаторный автомат — это эталон плавности и долголетия для спокойного водителя.

Нужны ли системы автоматического торможения?

Да. В критической ситуации электроника реагирует быстрее человека, подстраховывая при случайной потере концентрации.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
