Страховая выплатила владельцу Toyota 13,7 млн рублей из-за дефицита одной запчасти

Представьте ситуацию: вы купили надежный внедорожник по цене хорошей квартиры, попали в аварию, а починить его просто нечем. Звучит как дурной сон, но именно в такую ловушку попал владелец японского автомобиля. Тонкость в том, что обычная страховка внезапно превратилась в "золотой билет" на полную стоимость машины.

Почему ремонт стал невозможен

На практике часто бывает так: машина на ходу, видны лишь кузовные повреждения, но эксперт выносит приговор. В случае с этим Toyota Land Cruiser камнем преткновения стала рама. По правилам завода, править ее нельзя — только менять целиком. Дилер выставил счет на 6,7 млн рублей, но заказать железный "скелет" авто оказалось негде. На складах внутри страны нужной детали не нашлось. Везти ее из-за границы сегодня — задача со звездочкой. Интеграция высоких технологий и сложные цепочки поставок пасуют перед банальным отсутствием металла. Логистика стоит баснословных денег, а сроки растягиваются на месяцы.

"Когда производитель запрещает восстановление силовых элементов, а привезти новые невозможно, страховщик оказывается в тупике. Сроки ремонта по ОСАГО или КАСКО ограничены законом. Если деталь не приедет вовремя, компания начнет платить штрафы за каждый день просрочки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Если смотреть на вещи проще, страховщику стало выгоднее отдать всю сумму сразу, чем ждать запчасть, которая может ни приехать вовсе. Это редкий случай, когда отсутствие логистики сработало в пользу человека.

Цена вопроса и решение компании

Тот самый секрет успеха в спорах со страховой заключается в правильной оценке неремонтопригодности. Когда стоимость запчастей и работ превышает разумные пределы или их просто нельзя достать, наступает страховой случай по полному уничтожению. В данной ситуации владелец получил 13,7 млн рублей — именно в такую сумму был оценен внедорожник при оформлении полиса. Страховой компании проще списать машину в утиль, чем пытаться восстановить ее "кустарными" методами, что часто встречается в сомнительных сервисах на окраинах.

Параметр Значение Оценка восстановительного ремонта 6,7 млн руб. Полная выплата страховой суммы 13,7 млн руб.

"Это отличный прецедент. Обычно компании до последнего пытаются занизить выплату или навязать ремонт неоригинальными деталями. Здесь же сработал честный расчет рисков. При отсутствии запчастей полная выплата — единственный законный путь", — пояснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

С этим случаем стоит быть аккуратнее: не каждое повреждение ведет к таким миллионам. Но факт остается фактом: дефицит запчастей заставляет рынок играть по новым правилам. Любителям быстрой езды стоит помнить, что даже средства вроде моноколес требуют ответственности, не говоря уже о тяжелых джипах.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Почему нельзя было просто выправить раму?

Современные рамы делаются из высокопрочных сталей. При нагреве или сильном механическом воздействии металл теряет структуру. В случае следующего ДТП такая машина просто сложится, не защитив людей. Официальный регламент запрещает подобный риск.

Как добиться полной выплаты при дефиците запчастей?

Важно получить официальное подтверждение от дилера о том, что детали нет на складах РФ и ее поставка невозможна в установленные законом сроки. Это станет юридическим основанием для признания авто неремонтопригодным.

"Сейчас запчасти — это валюта. Если у компании нет контракта на прямую поставку, они буксуют. Но клиенту важно помнить: отсутствие логистики у страховщика — это не ваша головная боль, а повод для претензии", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

На деле же выходит, что содержание дорогой иномарки становится похожим на рост цен на бензин: неожиданно и ощутимо для бюджета.

