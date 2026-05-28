Страховая выплатила владельцу Toyota 13,7 млн рублей из-за дефицита одной запчасти

Представьте ситуацию: вы купили надежный внедорожник по цене хорошей квартиры, попали в аварию, а починить его просто нечем. Звучит как дурной сон, но именно в такую ловушку попал владелец японского автомобиля. Тонкость в том, что обычная страховка внезапно превратилась в "золотой билет" на полную стоимость машины.
На практике часто бывает так: машина на ходу, видны лишь кузовные повреждения, но эксперт выносит приговор. В случае с этим Toyota Land Cruiser камнем преткновения стала рама. По правилам завода, править ее нельзя — только менять целиком. Дилер выставил счет на 6,7 млн рублей, но заказать железный "скелет" авто оказалось негде. На складах внутри страны нужной детали не нашлось. Везти ее из-за границы сегодня — задача со звездочкой. Интеграция высоких технологий и сложные цепочки поставок пасуют перед банальным отсутствием металла. Логистика стоит баснословных денег, а сроки растягиваются на месяцы.
"Когда производитель запрещает восстановление силовых элементов, а привезти новые невозможно, страховщик оказывается в тупике. Сроки ремонта по ОСАГО или КАСКО ограничены законом. Если деталь не приедет вовремя, компания начнет платить штрафы за каждый день просрочки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Если смотреть на вещи проще, страховщику стало выгоднее отдать всю сумму сразу, чем ждать запчасть, которая может ни приехать вовсе. Это редкий случай, когда отсутствие логистики сработало в пользу человека.
Тот самый секрет успеха в спорах со страховой заключается в правильной оценке неремонтопригодности. Когда стоимость запчастей и работ превышает разумные пределы или их просто нельзя достать, наступает страховой случай по полному уничтожению. В данной ситуации владелец получил 13,7 млн рублей — именно в такую сумму был оценен внедорожник при оформлении полиса. Страховой компании проще списать машину в утиль, чем пытаться восстановить ее "кустарными" методами, что часто встречается в сомнительных сервисах на окраинах.
|Параметр
|Значение
|Оценка восстановительного ремонта
|6,7 млн руб.
|Полная выплата страховой суммы
|13,7 млн руб.
"Это отличный прецедент. Обычно компании до последнего пытаются занизить выплату или навязать ремонт неоригинальными деталями. Здесь же сработал честный расчет рисков. При отсутствии запчастей полная выплата — единственный законный путь", — пояснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
С этим случаем стоит быть аккуратнее: не каждое повреждение ведет к таким миллионам. Но факт остается фактом: дефицит запчастей заставляет рынок играть по новым правилам. Любителям быстрой езды стоит помнить, что даже средства вроде моноколес требуют ответственности, не говоря уже о тяжелых джипах.
Современные рамы делаются из высокопрочных сталей. При нагреве или сильном механическом воздействии металл теряет структуру. В случае следующего ДТП такая машина просто сложится, не защитив людей. Официальный регламент запрещает подобный риск.
Важно получить официальное подтверждение от дилера о том, что детали нет на складах РФ и ее поставка невозможна в установленные законом сроки. Это станет юридическим основанием для признания авто неремонтопригодным.
"Сейчас запчасти — это валюта. Если у компании нет контракта на прямую поставку, они буксуют. Но клиенту важно помнить: отсутствие логистики у страховщика — это не ваша головная боль, а повод для претензии", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.
На деле же выходит, что содержание дорогой иномарки становится похожим на рост цен на бензин: неожиданно и ощутимо для бюджета.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.