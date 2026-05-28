"Свинцобусы" Чернобыля: как советский общественный транспорт заставили работать там, где плавились приборы

В первые часы после катастрофы на 4-м энергоблоке станция превратилась в мясорубку для техники. К очагу шли обычные серийные ЗИЛ-131, лишенные малейшей защиты. Внутрисистемовые системы ржавели после первого же выезда. Водители КрАЗов, наводивших понтоны через Припять 30 апреля, сидели в "голых" кабинах. Реактор догорал в паре километров — прямая наводка на лучевую болезнь.
Защиту лепили из того, что находили под рукой. На кабины КрАЗов и Уралов кустарно варили свинцовые листы. Инженерная импровизация в условиях, где поломка равна смерти. Позже Кременчугский завод получил приказ создать полноценный экран. Базой стал проверенный КрАЗ-256Б1.
"Работа с радиоактивными материалами требует не только защиты, но и элементарной стерильности узлов, так как пыль проникает в любые зазоры", — констатировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.
Маскировать капсулу под обычную кабину не вышло. ФВУА-100Н для очистки воздуха требовала пространства. Инженеры поставили на раму голую свинцовую "коробку". Пол — 30 мм чистого свинца. Бока — 25 мм. Крыша — 12 мм. Стекло толщиной 75 мм с ядовито-желтым отливом. Пневматика заменила все механические приводы, чтобы не оставлять щелей для радиации. Водители работали без боковых окон, ориентируясь только на то, что маячит впереди.
|Параметр защиты
|Характеристика капсулы
|Материал стенок
|Сталь + свинец
|Толщина пола
|30 мм свинца
|Управление
|Герметичная пневматика
Техника умирала быстро. Немецкий "Джокер" сгорел за минуты — его электроника не была рассчитана на 10 000 рентген в час. При таком фоне износ узлов происходил на молекулярном уровне. Даже наручные часы ликвидаторов останавливались, превращаясь в кусок металла.
"Экранирование электроники в условиях жесткого гамма-излучения — задача почти невыполнимая для гражданских систем, схемотехника деградирует моментально", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Советские СТР-1 на шасси луноходов показали себя лучше. Радиоуправление с задержкой меньше секунды позволило исключить из работ на крыше около тысячи человек. Но и их губила жара. Битум на кровле плавился, роботы проваливались, рулевые тяги лопались. Когда машины вставали, в дело шли "биороботы" — люди с лопатами, у которых было лишь 90 секунд, чтобы сбросить обломки.
Рассоха стала кладбищем для тысяч машин. Их пытались мыть, надеясь на чудо, но металл впитывал распад навсегда. В 2012 году погост ликвидировали, а то, что еще не превратилось в труху, перебросили на Буряковку. Там вырыли траншеи, рассчитанные на 300 лет хранения. Свинцовые КрАЗы обрели покой именно там — на глубине, под слоем бетона.
"Перевозка опасных объектов требует строжайшего соблюдения логистики, а любой несанкционированный доступ в зону захоронения — это потенциальный разнос изотопов за сотни километров", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.
Чтобы исключить вынос комплектующих мародерами и попадание фонящих деталей в свободный оборот.
Электроника сгорала от радиации за считанные минуты, а специализированные машины строились месяцами.
Их захоронили в могильнике Буряковка в траншеях, залитых бетоном.
Радиация проникала глубоко в структуру металла и резиновых уплотнителей, дезактивация была неэффективна.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.