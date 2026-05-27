Замена УАЗа на Tank 300: Верховный суд вынес важное решение о компенсациях водителям

Представьте ситуацию: вы покупаете подержанный внедорожник, надеясь на покорение лесных троп, а получаете бесконечные капризы техники и прописку в автосервисе. Именно так началась история владелицы отечественного вездехода, которая решила вернуть машину продавцу. Но когда дело дошло до выплаты компенсации, возник вопрос: на что можно пересесть в 2024 году за те же деньги?

Tank 300

Как сломанный внедорожник довел до суда

В 2023 году женщина приобрела УАЗ "Патриот" с пробегом всего 12 тысяч километров. Цена сделки составила 1,7 миллиона рублей. Однако радость от покупки длилась недолго. За три года владения ремонт автомобиля занял в общей сложности 51 день. Заводские дефекты вылезали один за другим, словно грибы после дождя. По закону, если обслуживание авто становится постоянным, а машина больше стоит в боксе, чем ездит, покупатель имеет право на возврат денег.

"Когда количество дней в ремонте превышает установленные законом нормы, потребитель вправе расторгнуть договор. Но расчет суммы возврата часто становится камнем преткновения, особенно если модель снята с производства или сильно подорожала", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Завод добровольно выплатил хозяйке 2,2 миллиона рублей. В эту сумму вошли исходные 1,7 миллиона и компенсация убытков. Но владелица посчитала, что этого мало. Ведь цены на новые автомобили улетели в космос, и купить за эти деньги нечто подобное уже невозможно.

Танковая атака на кошелек производителя

Районный суд встал на сторону женщины. Логика была проста: раз "Патриот" в старом виде больше не выпускают, нужно найти аналог. Выбор пал на Tank 300. Судьи решили, что раз обе машины имеют полный привод, раму и схожие габариты, значит, они одинаковые. Иск удовлетворили на внушительные 4,1 миллиона рублей. Ульяновский завод с такой математикой не согласился и дошел до высшей инстанции.

Тот самый секрет кроется в определении Верховного суда: железные характеристики — это еще не все. Важный нюанс заключается в том, что автомобиль — это еще и социальный статус, и рыночная ниша. Tank 300 — это своего рода люксовый гаджет на колесах, тогда как УАЗ остается утилитарным рабочим инструментом. Сравнивать их по количеству дверей и мощности двигателя — все равно что приравнивать палатку к загородному дому на основании того, что и там, и там можно спать.

Параметр сравнения Мнение Верховного суда Техническое сходство Не является единственным критерием для замены Ценовая категория Решающий фактор при определении суммы выплаты Тип производителя Иномарка и отечественный авто — разные миры

Где ошиблись эксперты и судьи

Высшая инстанция подчеркнула: компенсация не должна превращаться в подарок или способ наживы. Если человек купил бюджетный внедорожник, он не может требовать за него стоимость премиального "китайца". В противном случае нарушается баланс интересов. Это может привести к тому, что покупатели начнут специально искать дефекты в старых машинах, чтобы обменять их на новые модели из более высокого класса.

"Суды обязаны учитывать реальную рыночную стоимость именно той модели, которая была приобретена. Попытка подтянуть под аналоги более дорогие бренды юридически необоснована", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сейчас дело отправили на повторный круг. Это значит, что юристам придется искать более приземленные аналоги или высчитывать среднюю цену машины на вторичном рынке. В любом случае, создать прецедент, где УАЗ превращается в Tank легким движением судейского молотка, не удалось. Справедливость в данном случае оказалась на стороне здравого смысла и кошелька производителя.

Ответы на популярные вопросы о возврате авто

Как долго машина должна быть в ремонте для возврата денег?

В течение каждого года гарантийного срока — более 30 дней в совокупности из-за устранения различных недостатков.

Можно ли требовать стоимость новой машины, если старая снята с производства?

Да, закон дает такое право, но аналог должен быть действительно сопоставим по цене и классу, а не быть прыжком в премиум.

Учитывается ли инфляция при возврате средств?

Покупатель имеет право требовать разницу между ценой по договору и ценой соответствующего товара на момент удовлетворения требования.

