Лето 2026: МВД меняет правила контроля на дорогах. К чему готовиться водителям с 1 июня

Лето для водителя — это не только чистый асфальт и поездки на дачу, но и время, когда дорожный надзор сбрасывает зимнюю спячку. С 1 июня 2026 года привычные маршруты за город станут зоной особого внимания, а технические мелочи, на которые многие закрывали глаза, превратятся в повод для протокола.
Есть один тонкий момент: обычная проверка документов на проселочной дороге может закончиться эвакуацией авто из-за одной детали в фарах.
Инспекторы планируют плотно взяться за выезды из мегаполисов. Камеры фото- и видеофиксации теперь чаще будут встречаться там, где раньше водители расслаблялись — на дорогах к СНТ и узких проселочных трассах. Основная цель охоты — любители объехать пробку по обочине и те, кто идет на рискованный обгоны через сплошную линию.
"Выезд на встречную полосу остается самой опасной авантюрой на трассе. Камеры научились щелкать такие маневры с хирургической точностью, и цена ошибки выросла до 7500 рублей", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Важный нюанс: если нарушение зафиксирует человек в форме, а не бездушный комплекс, можно распрощаться с водительским удостоверением на полгода. Повторная попытка поиграть в гонщика на встречке лишит прав уже на двенадцать месяцев.
Тот самый секрет кроется в ревизии фар. С июня инспекторы начнут прицельно выискивать машины, чей свет слепит встречный поток. Если в фары, рассчитанные под галоген, вставлены яркие светодиоды или ксеноновые лампы — это повод для штрафа и требования вернуть заводскую конструкцию.
|Нарушение
|Последствия
|Летняя езда на шипах
|500 рублей
|Нештатный ксенон или LED
|Штраф и предписание
|Грязные номера
|500 рублей
Про резину тоже забывать не стоит. Летний асфальт не терпит шипов. С началом июня цоканье металла по дороге становится незаконным. Липучки пока остаются в серой зоне, но за шипованные покрышки придется заплатить.
"Металл на горячем покрытии превращает торможение в катание на коньках. Это вопрос не только закона, но и здравого смысла", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Телефон за рулем превращается в дорогое удовольствие. Держать смартфон в руках во время движения нельзя — за это прилетит квитанция на 1500 рублей. Построить маршрут или переключить музыку можно только через голосовой помощник или если гаджет намертво зажат в держателе.
Пешеходы на переходах получают еще больше приоритета. Теперь водитель обязан замереть, как только человек ступил на зебру. Также стоит следить за чистотой регистрационных знаков. Слой пыли, скрывающий буквы, обойдется в пятихатку, даже если на улице стоит сухая погода.
"Спорные ситуации на перекрестках часто возникают из-за непонимания работы допсекций, а летние изменения лишь добавляют строгости в надзор", — объяснил Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.
С 1 июля власти обещают закрутить гайки любителям глухой тонировки. Требования к прозрачности стекол прежние, но за упорство в нарушении обещают применять жесткие меры, вплоть до прекращения регистрации автомобиля.
Да, формальный запрет касается только шипованной резины. Однако стоит помнить, что мягкий состав зимних шин при жаре быстрее изнашивается и хуже держит дорогу.
Нейросети давно научились распознавать согнутую руку водителя. Прогресс в фиксации камеры контроля скорости и правил использования гаджетов шагнул далеко вперед.
Закон защищает вашу частную жизнь. Требование разблокировать устройство без протокола досмотра и понятых незаконно.
