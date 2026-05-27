Артем Николаев

Лето 2026: МВД меняет правила контроля на дорогах. К чему готовиться водителям с 1 июня

Лето для водителя — это не только чистый асфальт и поездки на дачу, но и время, когда дорожный надзор сбрасывает зимнюю спячку. С 1 июня 2026 года привычные маршруты за город станут зоной особого внимания, а технические мелочи, на которые многие закрывали глаза, превратятся в повод для протокола.

Есть один тонкий момент: обычная проверка документов на проселочной дороге может закончиться эвакуацией авто из-за одной детали в фарах.

Где и как усилят контроль

Инспекторы планируют плотно взяться за выезды из мегаполисов. Камеры фото- и видеофиксации теперь чаще будут встречаться там, где раньше водители расслаблялись — на дорогах к СНТ и узких проселочных трассах. Основная цель охоты — любители объехать пробку по обочине и те, кто идет на рискованный обгоны через сплошную линию.

"Выезд на встречную полосу остается самой опасной авантюрой на трассе. Камеры научились щелкать такие маневры с хирургической точностью, и цена ошибки выросла до 7500 рублей", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Важный нюанс: если нарушение зафиксирует человек в форме, а не бездушный комплекс, можно распрощаться с водительским удостоверением на полгода. Повторная попытка поиграть в гонщика на встречке лишит прав уже на двенадцать месяцев.

Технический капкан: свет и шины

Тот самый секрет кроется в ревизии фар. С июня инспекторы начнут прицельно выискивать машины, чей свет слепит встречный поток. Если в фары, рассчитанные под галоген, вставлены яркие светодиоды или ксеноновые лампы — это повод для штрафа и требования вернуть заводскую конструкцию.

Нарушение Последствия
Летняя езда на шипах 500 рублей
Нештатный ксенон или LED Штраф и предписание
Грязные номера 500 рублей

Про резину тоже забывать не стоит. Летний асфальт не терпит шипов. С началом июня цоканье металла по дороге становится незаконным. Липучки пока остаются в серой зоне, но за шипованные покрышки придется заплатить.

"Металл на горячем покрытии превращает торможение в катание на коньках. Это вопрос не только закона, но и здравого смысла", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гаджеты и разметка

Телефон за рулем превращается в дорогое удовольствие. Держать смартфон в руках во время движения нельзя — за это прилетит квитанция на 1500 рублей. Построить маршрут или переключить музыку можно только через голосовой помощник или если гаджет намертво зажат в держателе.

Пешеходы на переходах получают еще больше приоритета. Теперь водитель обязан замереть, как только человек ступил на зебру. Также стоит следить за чистотой регистрационных знаков. Слой пыли, скрывающий буквы, обойдется в пятихатку, даже если на улице стоит сухая погода.

"Спорные ситуации на перекрестках часто возникают из-за непонимания работы допсекций, а летние изменения лишь добавляют строгости в надзор", — объяснил Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

С 1 июля власти обещают закрутить гайки любителям глухой тонировки. Требования к прозрачности стекол прежние, но за упорство в нарушении обещают применять жесткие меры, вплоть до прекращения регистрации автомобиля.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли ездить на зимней липучке летом?

Да, формальный запрет касается только шипованной резины. Однако стоит помнить, что мягкий состав зимних шин при жаре быстрее изнашивается и хуже держит дорогу.

Будут ли камеры штрафовать за телефон у уха?

Нейросети давно научились распознавать согнутую руку водителя. Прогресс в фиксации камеры контроля скорости и правил использования гаджетов шагнул далеко вперед.

Нужно ли показывать инспектору содержимое смартфона?

Закон защищает вашу частную жизнь. Требование разблокировать устройство без протокола досмотра и понятых незаконно. Подробнее об этом можно узнать в материале о том, как правильно отказать ГАИ при проверке телефона.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП Олег Зорин
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы пдд авто гибдд штрафы дорога водитель автомобили
