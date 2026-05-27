Артем Николаев

90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах

Представьте: пустая многополосная трасса, сухой асфальт, ясная погода. Машина уверенно держит дорогу, но стрелка спидометра застыла на отметке 90. В зеркалах нарастает гул потока, который давно едет быстрее. Чувство, что вы мешаете всем вокруг, не покидает.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Существует тонкий нюанс, который позволяет превратить утомительную поездку в безопасный полет без писем счастья на почте.

Старые правила для новых скоростей

Автомобильный мир ушел далеко вперед, а цифры на табличках вдоль дорог будто застыли в прошлом веке. Тормозные системы стали чувствительнее, системы курсовой устойчивости страхуют на каждом повороте, но знаки все еще помнят времена, когда безопасность на дорогах зависела от мастерства водителя обуздать неповоротливое железо. В Национальном автомобильном союзе уверены — пора менять подход.

"Скоростной режим не пересматривали десятилетиями. Машины стали другими, они надежнее замедляются и лучше управляются. Сегодня те, кто строго соблюдает 90 км/ч на скоростных участках, просто разрывают поток, создавая аварийные ситуации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Сейчас многие используют негласное правило — прибавлять к разрешенной цифре те самые 20 километров, которые не караются рублем. Это создает чехарду: один едет по букве закона, другой — по привычке. В итоге трасса превращается в лоскутное одеяло из резких торможений и опасных обгонов. Тот самый секрет кроется в необходимости установки единого, адекватного лимита, который исключит метания водителей между камерами.

Искусственный интеллект на службе у знаков

Развешивать знаки наугад — плохая затея. Авторы идеи предлагают привлечь к аудиту нейросети. Цифровой разум может беспристрастно оценить каждый километр полотна: крутизну поворотов, ширину обочин и даже статистику движения по полосам. Это поможет убрать временные ограничения, которые давно забыты дорожниками, но продолжают кормить камеры контроля скорости.

Проблема Предлагаемое решение
Разная скорость на участках одной трассы Выравнивание лимитов для равномерного потока
Забытые знаки и ошибки разметки Инспекция дорог с помощью нейросетей
Низкая пропускная способность съездов Увеличение разрешенного порога на выездах

"Камеры должны фиксировать реальные нарушения, а не ловить людей на ошибках планирования дорожной сети. Если ИИ правильно настроить, он быстро обнаружит места, где знаки противоречат логике движения или здравому смыслу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Безопасность в цифрах и фактах

Поднять планку до 110 или 130 км/ч — это не значит разрешить хаос. Ревизия должна коснуться и техники: камеры в регионах должны работать так же четко, как в Москве. Никаких погрешностей и размытых кадров — только прозрачные права водителя и честный контроль. При этом важно понимать, что старые дороги с выбоинами не станут автобанами по щелчку пальцев, там лимиты придется оставить прежними.

Ответы на популярные вопросы о скоростном режиме

На каких дорогах могут поднять скорость в первую очередь?

Речь идет о современных магистралях и федеральных трассах с разделительными барьерами. Там, где встречный поток изолирован, риск столкновения минимален.

Поможет ли ИИ избежать штрафов?

Нейросеть нужна не для обмана контроля, а для расстановки знаков. Если ограничение будет разумным, водители станут реже нарушать правила осознанно.

Уберут ли нештрафуемый порог в 20 км/ч?

Дискуссии об этом идут постоянно. Если лимиты повысят до реальных скоростей потока, этот зазор может быть пересмотрен или уменьшен.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
