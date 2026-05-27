Волга против Geely: раскрыты цены на новую линейку авто, которые выйдут в июне

Нижний Новгород решил сбросить маски и выкатил ценники на возрожденную Волгу. Тем, кто ждал ностальгическую баржу с оленем на капоте, придется привыкать к новой реальности: перед нами дерзкие перелицовки Geely, которые бьют оригинал его же оружием — ценой.

Главная интрига кроется в том, как именно отечественному бренду удалось сделать машины доступнее их исходников из Поднебесной. Тот самый секрет заключается в локализации производства и особой ценовой политике, позволяющей скинуть с прайса сотни тысяч рублей прямо на старте.

Volga C50: бизнес-класс по цене масс-маркета

Седан C50 — это плоть от плоти Geely Preface. Машина крупная, статная, с колесной базой 2800 мм. Внутри обещают не просто пластик, а качественную отделку и звук из 12 динамиков, который не превращает музыку в кашу. Цена стартует с 2 899 000 рублей. Если вспомнить, что оригинал от Geely обходится минимум в 3,3 миллиона, разница впечатляет. Под капотом два варианта моторов: на 150 и 200 лошадиных сил, оба работают с роботом.

"Такой разрыв в цене с китайским донором — это сильный ход. Но нужно понимать, что удержание низкой планки потребует жесткого контроля качества на конвейере в Нижнем Новгороде, чтобы покупатель не почувствовал подвоха", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам и аналитик Денис Крылов.

Кроссоверы K40 и K50: семейные ценности и полный привод

Средний брат в линейке — кроссовер K40. Он стоит от 2 749 000 рублей. В салоне — панорама на полкрыши и вентиляция кресел, чтобы спина не прилипала к обивке в июльскую жару. Здесь выбор интереснее: есть передний привод с мотором 1.5 и полноприводный вариант на 200 сил с классическим восьмиступенчатым автоматом, который переключает передачи мягко, как по маслу.

На вершине горы — флагман K50. Это переодетый Monjaro, который уже стал народным любимцем среди тех, кто может себе позволить комфорт. За него попросят 4 199 000 рублей. Тот самый важный нюанс: даже в самой простой версии здесь будет полный пакет зимних опций. Лобовое стекло, руль и все сиденья греются нажатием пары кнопок, что для наших широт важнее любого массажа.

"Несмотря на привлекательный ценник, будущим владельцам стоит заранее озаботиться вопросом обслуживания. Важно, чтобы техническая документация и диагностическое оборудование в сервисах были адаптированы под российские версии программного обеспечения", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель Volga Минимальная цена (руб.) Volga C50 (седан) 2 899 000 Volga K40 (кроссовер) 2 749 000 Volga K50 (флагман) 4 199 000

Гарантия на все машины достойная — пять лет или 150 тысяч пробега. Это хороший сигнал для тех, кто опасается, что китайские корни дадут о себе знать через пару зим. Пока рынок переваривает новости, стоит напомнить, что китайские марки уходят из России не так активно, как ожидалось, но появление локальных брендов может серьезно усложнить им жизнь.

Ответы на популярные вопросы о новых моделях Volga

Где собирают новую Волгу?

Производство налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Это полноценная сборка, а не просто прикручивание колес к готовым машинам.

Чем Volga отличается от Geely?

Помимо эмблемы с оленем, автомобили получили измененные решетки радиатора, иные настройки подвески для плохих дорог и пересмотренные прайс-листы, которые оказались ниже оригинальных.

Когда можно будет купить машину?

Старт продаж намечен на лето. Ближе к этому времени дилеры раскроют все подробности по комплектациям.

