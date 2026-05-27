Выбираем автомобиль без "сюрпризов": какие модели реже всего попадают под отзывные кампании

Американские аналитики из iSeeCars вскрыли нарыв на теле мирового автопрома. Изучив данные NHTSA по машинам 2017-2025 годов выпуска, эксперты составили прогноз "выживаемости" кошелька владельца на ближайшие 30 лет. Результаты напоминают медицинскую карту безнадежного больного: Ford и его люксовый суббренд Lincoln превратились в передвижные генераторы сервисных уведомлений, пока Mercedes-Benz демонстрирует нордическое спокойствие.
Цифры не просто бьют, они втаптывают репутацию Ford в грязь. С апреля 2025 по март 2026 года концерн инициировал отзыв гигантской армады — 19,6 млн автомобилей. Для понимания масштаба катастрофы: это больше, чем суммарные показатели Toyota, Chrysler и Hyundai вместе взятых. Пока конкуренты лечат локальные "простуды", Ford борется с системной лихорадкой, заставляя миллионы американцев тратить выходные на бесплатный кофе у дилера.
"Такой разрыв в цифрах прямо указывает на системный кризис выходного контроля. Машины выходят с конвейера сырыми, а доводку проводят уже за счет времени покупателя в сервисах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Среднерыночный показатель за 30 лет эксплуатации — около четырех визитов на устранение заводских "косяков". Но если вы купили Lincoln или Ford, готовьтесь стать постоянным клиентом стола заказов. Иногда кажется, что инженеры в Детройте просто забывают закручивать гайки, надеясь на сознательность сервисменов.
Если составить хит-парад машин, которые чаще видят подъемник, чем открытую дорогу, Lincoln Aviator заберет золото. Прогноз на 30 лет — чудовищные 92,3 отзыва. Это три обязательных визита в год! Почти вся верхушка списка оккупирована марками Ford и Lincoln. Примечательно, что даже высокотехнологичный Porsche Taycan умудрился влететь в этот антирейтинг с показателем в 56 обращений.
|Модель автомобиля
|Прогноз отзывов (30 лет)
|Lincoln Aviator
|92,3
|Lincoln Corsair
|69,7
|Porsche Taycan
|56,7
|Ford Maverick
|53,2
|Ford Explorer
|47,9
Важно понимать, что обилие отзывов — это еще и следствие жесткой политики прозрачности. В отличие от некоторых марок, которые покидают Россию, оставляя владельцев без поддержки, Ford честно признает дыры в безопасности. Но бесконечные доделки заставляют задуматься: не слишком ли дорого обходится такая честность?
"При покупке машины со вторичного рынка обязательно проверьте VIN. Устраненный дефект — это плюс, а вот игнорирование кампании может привести к тому, что автобус или легковушка подведут в самый неподходящий момент", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
На дне этого сервисного ада, в лучах славы, греется Mercedes-Benz. Линейка G-Class, E-Class и CLA практически не требует внимания сверх регламента. Немецкие инженеры, похоже, всё еще помнят, что такое проектирование без права на ошибку. Прогноз для G-Class настолько мал, что его владелец скорее забудет дорогу к дилеру, чем получит письмо счастья о замене топливной трубки.
Однако низкий показатель — палка о двух концах. Пока одни проводят глобальные акции, другие могут выпускать скрытые "сервисные бюллетени", исправляя ошибки по-тихому, лишь бы не портить статистику. Это особенно актуально для тех, кто ищет комфорт и цену бюджетника, но рискует столкнуться с недосказанностью производителя.
"Малое число официальных отзывов иногда скрывает хронические болезни, которые дилер лечит только по жалобе клиента. Это не всегда признак "вечного" автомобиля", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Это признание производителем конструктивного или производственного дефекта. Вместо того чтобы ждать поломки на трассе, завод приглашает вас на бесплатный ремонт или обновление софта.
Нет, все работы — от диагностики до запчастей — оплачивает марка. Даже если ваша гарантия закончилась десять лет назад, отзыв остается бесплатным пожизненно.
Не всегда. Это может означать дотошность компании в вопросах безопасности. Но в случае с Ford цифры настолько велики, что наводят на мысли о тотальной экономии при сборке.
Достаточно ввести VIN-код на официальном сайте производителя или на госпорталах (в США это NHTSA, в РФ — Госуслуги или сайт Росстандарта).
