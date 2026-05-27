Артем Николаев

Выбираем автомобиль без "сюрпризов": какие модели реже всего попадают под отзывные кампании

Американские аналитики из iSeeCars вскрыли нарыв на теле мирового автопрома. Изучив данные NHTSA по машинам 2017-2025 годов выпуска, эксперты составили прогноз "выживаемости" кошелька владельца на ближайшие 30 лет. Результаты напоминают медицинскую карту безнадежного больного: Ford и его люксовый суббренд Lincoln превратились в передвижные генераторы сервисных уведомлений, пока Mercedes-Benz демонстрирует нордическое спокойствие.

Фото: Pravda.Ru by Артем Николаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод Ford Explorer

Синий овал против всех: статистика провала

Цифры не просто бьют, они втаптывают репутацию Ford в грязь. С апреля 2025 по март 2026 года концерн инициировал отзыв гигантской армады — 19,6 млн автомобилей. Для понимания масштаба катастрофы: это больше, чем суммарные показатели Toyota, Chrysler и Hyundai вместе взятых. Пока конкуренты лечат локальные "простуды", Ford борется с системной лихорадкой, заставляя миллионы американцев тратить выходные на бесплатный кофе у дилера.

"Такой разрыв в цифрах прямо указывает на системный кризис выходного контроля. Машины выходят с конвейера сырыми, а доводку проводят уже за счет времени покупателя в сервисах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Среднерыночный показатель за 30 лет эксплуатации — около четырех визитов на устранение заводских "косяков". Но если вы купили Lincoln или Ford, готовьтесь стать постоянным клиентом стола заказов. Иногда кажется, что инженеры в Детройте просто забывают закручивать гайки, надеясь на сознательность сервисменов.

Список "счастливчиков": рекордсмены по заездам в ремзону

Если составить хит-парад машин, которые чаще видят подъемник, чем открытую дорогу, Lincoln Aviator заберет золото. Прогноз на 30 лет — чудовищные 92,3 отзыва. Это три обязательных визита в год! Почти вся верхушка списка оккупирована марками Ford и Lincoln. Примечательно, что даже высокотехнологичный Porsche Taycan умудрился влететь в этот антирейтинг с показателем в 56 обращений.

Модель автомобиля Прогноз отзывов (30 лет)
Lincoln Aviator 92,3
Lincoln Corsair 69,7
Porsche Taycan 56,7
Ford Maverick 53,2
Ford Explorer 47,9

Важно понимать, что обилие отзывов — это еще и следствие жесткой политики прозрачности. В отличие от некоторых марок, которые покидают Россию, оставляя владельцев без поддержки, Ford честно признает дыры в безопасности. Но бесконечные доделки заставляют задуматься: не слишком ли дорого обходится такая честность?

"При покупке машины со вторичного рынка обязательно проверьте VIN. Устраненный дефект — это плюс, а вот игнорирование кампании может привести к тому, что автобус или легковушка подведут в самый неподходящий момент", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Немецкая тишина: кто реже всех беспокоит владельца

На дне этого сервисного ада, в лучах славы, греется Mercedes-Benz. Линейка G-Class, E-Class и CLA практически не требует внимания сверх регламента. Немецкие инженеры, похоже, всё еще помнят, что такое проектирование без права на ошибку. Прогноз для G-Class настолько мал, что его владелец скорее забудет дорогу к дилеру, чем получит письмо счастья о замене топливной трубки.

Однако низкий показатель — палка о двух концах. Пока одни проводят глобальные акции, другие могут выпускать скрытые "сервисные бюллетени", исправляя ошибки по-тихому, лишь бы не портить статистику. Это особенно актуально для тех, кто ищет комфорт и цену бюджетника, но рискует столкнуться с недосказанностью производителя.

"Малое число официальных отзывов иногда скрывает хронические болезни, которые дилер лечит только по жалобе клиента. Это не всегда признак "вечного" автомобиля", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы об отзывных кампаниях

Что такое отзывная кампания на самом деле?

Это признание производителем конструктивного или производственного дефекта. Вместо того чтобы ждать поломки на трассе, завод приглашает вас на бесплатный ремонт или обновление софта.

Нужно ли платить за работы по отзыву?

Нет, все работы — от диагностики до запчастей — оплачивает марка. Даже если ваша гарантия закончилась десять лет назад, отзыв остается бесплатным пожизненно.

Означает ли большое число отзывов плохую машину?

Не всегда. Это может означать дотошность компании в вопросах безопасности. Но в случае с Ford цифры настолько велики, что наводят на мысли о тотальной экономии при сборке.

Как узнать, попадает ли мой автомобиль под отзыв?

Достаточно ввести VIN-код на официальном сайте производителя или на госпорталах (в США это NHTSA, в РФ — Госуслуги или сайт Росстандарта).

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
