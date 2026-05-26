Артем Николаев

Китай покидает Россию: какие китайские марки решили уйти из страны в 2026 году

Еще вчера стоянка у дилерского центра пестрела логотипами новых марок, о которых год назад никто не слышал. Сегодня манагеры лениво смахивают пыль с капотов — ажиотаж сменился тревожным ожиданием, ведь список имен в прайсах скоро заметно поредеет.

Geely Coolray

Тонкий момент: уходящие бренды оставляют после себя не пустоту, а ворох проблем для тех, кто уже успел купить "билет в один конец".

Почему китайская экспансия дала задний ход

Красивая сказка о том, что Поднебесная завалит Россию дешевыми колесами, разбилась о суровую математику. Когда доля "китайцев" перевалила за экватор, правила игры резко ужесточили. Ввозить машины пачками через соседей стало накладно — гайки закрутили так, что теперь таможня смотрит не в липовый договор, а в суровые справочники цен. Это напоминает попытку проскочить в метро по старому проездному: турникет хлопает больно и вовремя.

"Рынок очищается от туристов. Те, кто пришел просто собрать сливки через мелкие партии, не выдерживают давления налогов и сборов. Если нет своего завода за забором, экономика модели летит в пропасть", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Важный нюанс: именно здесь кроется тот самый секрет — выживут только гиганты уровня Chery или Geely, способные переварить убытки и поднять цены без потери лица. Мелкие игроки вроде Kaiyi, BAIC или SWM оказались в ловушке. Локализации нет, продажи штучные, а расходы на содержание дилерской сети жрут бюджет быстрее, чем турбомотор жрет дешевый бензин на трассе.

Кто пакует чемоданы и почему это плохая новость

Список "на выход" впечатляет: до десяти названий, которые мы только начали учиться выговаривать. От Jetta до Bestune — все они рискуют превратиться в призраков. Для покупателя это означает не только сужение выбора, но и туманные перспективы с запчастями. Когда бренд уходит, дилеры превращаются в обычные гаражи, а поиск оригинального фонаря или бампера становится квестом по разборкам и заграничным сайтам.

Марка под риском Основная причина ухода
VGV, Rox, Oting Низкая узнаваемость и отсутствие сервисной базы
Jetta, Bestune Прямая конкуренция с более дешевыми седанами

Многие водители теперь с опаской смотрят на сенсорные панели и панорамные крыши. Если электроника заглючит через пару лет, прийти с претензией будет не к кому. В такой ситуации обслуживание китайских авто превращается в лотерею, где на кону стоят кровные миллионы.

"Когда марка бросает рынок, владельцы остаются один на один с техническим мусором. Продать такую машину на вторичке за адекватные деньги — задача почти невыполнимая", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Будущее рынка: два игрока и пустые витрины

Скоро дороги будут напоминать черно-белое кино. С одной стороны — мощный государственный АвтоВАЗ, с другой — пара-тройка одобренных концернов из КНР. Конкуренция по ценам уйдет в прошлое. Зачем заманивать клиента скидками, если ему все равно некуда пойти? Утильсбор стал тем самым скальпелем, которым власть отсекает лишнее, формируя рынок вручную.

Те, кто не успел пересесть на новое, все чаще заглядывают в объявления о продаже подержанных машин. Правда, там цены тоже кусаются — рынок подержанных авто лихорадит из-за дефицита и жадности. В итоге мы получаем ситуацию, когда за старое железо просят как за новую квартиру, а новые иномарки становятся роскошью для избранных.

"Мы фиксируем рост споров по страховке, когда запчасти на редкие китайские марки приходится ждать месяцами. Страховые компании просто не знают, где брать каталожные цены на ушедшие бренды", — подчеркнула юрист Анастасия Гущина.

Смысл всей этой чехарды прост: за безопасность и гарантии придется платить двойную цену. Выбор сужается до проверенных временем схем или риска остаться с грудой пластика на приколе.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто

Стоит ли сейчас покупать машину малоизвестного китайского бренда?

Это большой риск. Если бренд не имеет завода в России или огромных объемов продаж, через год вы можете остаться без гарантии и запчастей.

Как уход брендов повлияет на цены оставшихся марок?

Цены вырастут. Отсутствие мелких конкурентов позволяет крупным игрокам диктовать свои условия и не тратиться на агрессивные скидки.

Где искать запчасти, если марка официально ушла?

Основной путь — частные поставщики из Китая через маркетплейсы, но сроки доставки и риск получить подделку резко возрастают.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
