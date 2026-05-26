Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Нестеров

Кошельки заемщиков худеют: почему россияне стали брать меньше кредитов на покупку машин

Авто

Российские автосалоны фиксируют любопытную тенденцию: после весеннего задора кошельки заемщиков начали худеть, а аппетиты — сокращаться. Средний размер кредита на покупку транспортного средства в апреле 2026 года пополз вниз. Математика рынка стала жестче, а требования банков к желающим обладать новеньким "железным конем" — строже.

Выбор авто по кредиту
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Выбор авто по кредиту

Динамика чеков: от пика к коррекции

Статистика "Баланс-Платформы" не врет: средний чек автокредита просел до 1,43 миллиона рублей. Если в марте заемщики смело просили у банков 1,49 миллиона, то апрель принес охлаждение на 4%. Рынок кредитной лихорадки показывает, что финансовое давление на граждан достигло пиковых значений, заставляя многих пересматривать свои планы на покупку.

Интересно выглядит разрыв между классами машин. Кредиты на новые авто "сдулись" сразу до 1,43 миллиона рублей, хотя еще в январе показатель достигал 1,58 миллиона. Вторичный рынок, напротив, держит строй — покупатели подержанной техники стабильно занимают около 1,44 миллиона. Это доказывает: заемщики все чаще выбирают между брендами, руководствуясь не престижем, а чисто арифметической выгодой.

"Банки перешли к стратегии точечной селекции. Фактически, мы наблюдаем выдавливание случайных клиентов из премиальных сегментов в сторону более сдержанных финансовых решений", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам и аналитик тарифов Денис Крылов.

Показатель Значение
Средний чек (апрель 2026) 1,43 млн рублей
Динамика к марту -4%
Средний срок кредита ~6 лет

Финансовый отбор: кто сегодня получает одобрение

Эпоха "кредитов для всех" ушла. Банки подняли планку подтвержденного дохода: сегодня покупателю нового авто нужно официально подтверждать 200-250 тысяч рублей в месяц. Это даже выше, чем стоимость владения авто, учитывая все сопутствующие затраты и страховки.

"Рост требований к доходу — это не прихоть, а прямая защита от просрочек. Банки сейчас как саперы: любая неверная оценка рисков приводит к потере ликвидности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Ставки по рынку тоже играют в свою игру: средний уровень застыл в районе 14%. Однако снижение ставок в сегменте новых автомобилей — это попытка реанимировать спрос через программы с крупным первоначальным взносом. Клиент стал "взрослее" и осторожнее, предпочитая растягивать срок выплаты долга до шести лет.

"Сегодняшний заемщик — это человек с калькулятором вместо эмоций. Он внимательно изучает график платежей, потому что любая ошибка в расчетах обернется дорогой потерей актива", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему средняя сумма кредита падает, если цены на машины только растут?

Заемщики адаптируются, выбирая более дешевые комплектации или увеличивая размер собственного первоначального взноса, чтобы снизить долговую нагрузку.

Насколько реально взять автокредит с доходом ниже 100 тысяч рублей?

Шансы минимальны. Банки ужесточили скоринг, и на текущий момент нижней границей для "безопасного" кредитования считается доход от 130 тысяч рублей на вторичном рынке.

Означает ли снижение ставок, что кредиты стали доступнее?

Ставки снижаются, но одновременно растут требования к стабильности дохода, поэтому "легкие" деньги с рынка исчезли.

Почему рынок переориентируется на шестилетние сроки кредитования?

Увеличение срока — единственный инструмент для снижения ежемесячного платежа, позволяющий банку вписать клиента в рамки допустимой долговой нагрузки.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Дмитрий Нестеров
Дмитрий Игоревич Нестеров — специалист по потребительскому кредитованию и долговой нагрузке населения, автор и обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы экономика россии
Новости Все >
Кондиционер в машине может медленно вас убивать: врачи раскрыли скрытую угрозу лета
Пенсионный фонд закрыт: почему Гоген Солнцев официально ушел от зрелых дам
Лёд-архивариус: в Антарктиде нашли капсулу времени с секретами климата шестимиллионной давности
Соцсети для детей могут измениться навсегда: в России предложили неожиданный выход
Книга без жены и детей: о чём на самом деле решил рассказать Калягин после ухода из кино
Казахстан втянули в опасную игру против России: задействована схема с зарубежным правом
Марсианская пустыня не кормит гостей, а крошечные диверсанты переварят камень и создадут почву для жизни
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Сейчас читают
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Мир. Новости мира
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Русский ответ пресному авокадо: как сварить легендарные щи из крапивы и не обжечься
Сработает ли самозапрет против зависимости? Эксперты оценили риски новых правил для казино
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков
Абхазия готовит сюрприз для тех, кто планирует отпуск на море — отдых там стал доступнее, чем кажется
Не отвечайте и не переходите: 7 типов SMS, после которых ваш счет опустеет мгновенно
Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.