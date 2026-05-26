Кошельки заемщиков худеют: почему россияне стали брать меньше кредитов на покупку машин

Российские автосалоны фиксируют любопытную тенденцию: после весеннего задора кошельки заемщиков начали худеть, а аппетиты — сокращаться. Средний размер кредита на покупку транспортного средства в апреле 2026 года пополз вниз. Математика рынка стала жестче, а требования банков к желающим обладать новеньким "железным конем" — строже.

Динамика чеков: от пика к коррекции

Статистика "Баланс-Платформы" не врет: средний чек автокредита просел до 1,43 миллиона рублей. Если в марте заемщики смело просили у банков 1,49 миллиона, то апрель принес охлаждение на 4%. Рынок кредитной лихорадки показывает, что финансовое давление на граждан достигло пиковых значений, заставляя многих пересматривать свои планы на покупку.

Интересно выглядит разрыв между классами машин. Кредиты на новые авто "сдулись" сразу до 1,43 миллиона рублей, хотя еще в январе показатель достигал 1,58 миллиона. Вторичный рынок, напротив, держит строй — покупатели подержанной техники стабильно занимают около 1,44 миллиона. Это доказывает: заемщики все чаще выбирают между брендами, руководствуясь не престижем, а чисто арифметической выгодой.

"Банки перешли к стратегии точечной селекции. Фактически, мы наблюдаем выдавливание случайных клиентов из премиальных сегментов в сторону более сдержанных финансовых решений", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам и аналитик тарифов Денис Крылов.

Показатель Значение Средний чек (апрель 2026) 1,43 млн рублей Динамика к марту -4% Средний срок кредита ~6 лет

Финансовый отбор: кто сегодня получает одобрение

Эпоха "кредитов для всех" ушла. Банки подняли планку подтвержденного дохода: сегодня покупателю нового авто нужно официально подтверждать 200-250 тысяч рублей в месяц. Это даже выше, чем стоимость владения авто, учитывая все сопутствующие затраты и страховки.

"Рост требований к доходу — это не прихоть, а прямая защита от просрочек. Банки сейчас как саперы: любая неверная оценка рисков приводит к потере ликвидности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Ставки по рынку тоже играют в свою игру: средний уровень застыл в районе 14%. Однако снижение ставок в сегменте новых автомобилей — это попытка реанимировать спрос через программы с крупным первоначальным взносом. Клиент стал "взрослее" и осторожнее, предпочитая растягивать срок выплаты долга до шести лет.

"Сегодняшний заемщик — это человек с калькулятором вместо эмоций. Он внимательно изучает график платежей, потому что любая ошибка в расчетах обернется дорогой потерей актива", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему средняя сумма кредита падает, если цены на машины только растут?

Заемщики адаптируются, выбирая более дешевые комплектации или увеличивая размер собственного первоначального взноса, чтобы снизить долговую нагрузку.

Насколько реально взять автокредит с доходом ниже 100 тысяч рублей?

Шансы минимальны. Банки ужесточили скоринг, и на текущий момент нижней границей для "безопасного" кредитования считается доход от 130 тысяч рублей на вторичном рынке.

Означает ли снижение ставок, что кредиты стали доступнее?

Ставки снижаются, но одновременно растут требования к стабильности дохода, поэтому "легкие" деньги с рынка исчезли.

Почему рынок переориентируется на шестилетние сроки кредитования?

Увеличение срока — единственный инструмент для снижения ежемесячного платежа, позволяющий банку вписать клиента в рамки допустимой долговой нагрузки.

