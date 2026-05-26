Артем Николаев

Вездеход НАМИ-044Э: этот колесный монстр из СССР теперь копируют Land Rover и Jeep

Забудьте о маркетинговых сказках про "инновационный прорыв" современных внедорожников. Пока западные инженеры в своих стерильных офисах только учились рисовать колесо, в тихом московском институте НАМИ уже вовсю перепиливали законы физики. Они создали машину, которая не просто ехала — она плыла по болоту, оставляя гусеничных монстров в глубоком недоумении.

Победа над топью: физика против гусениц

В 1958 году СССР решил раз и навсегда приструнить бездорожье. Проблема была старой как мир: гусеницы разрушали всё, до чего дотрагивались, медленно ползли и жрали топливо ведрами. Инженеры НАМИ предложили элегантный ответ — превратить колесо в "подушку". Они создали НАМИ-044Э, монстра с широченными шинами, давление в которых можно было регулировать прямо с места водителя.

"Советская школа проектирования вездеходов всегда строилась на принципе избыточной надежности и адаптации под экстремальные маршруты, что сейчас успешно эксплуатируется при оценке текущего состояния рынка подержанных авто 2026", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Когда шина "размекала" до 0,3 атмосферы, давление на грунт становилось меньше, чем от шага человека. Это была сенсация. Машина шла по снегу и топям, где пасовала любая другая техника. Однако Госплан и закостенелая промышленная система предпочли похоронить идею в архивах. В стране, устремленной в космос, просто не нашлось времени на "какие-то там колеса".

Характеристика НАМИ-044Э (1958)
Давление на грунт Экстремально низкое
Регулировка давления Централизованная (бортовая)

Почему "Шерп" говорит по-русски

Сегодня за право обладания "Шерпом" выстраиваются очереди — от Канады до Норвегии. Нефтяники и спасатели поняли: проще купить русский вездеход, чем чинить гусеницы каждый километр. Ирония судьбы в том, что все "крутые" опции Land Rover или Jeep — это лишь бледная тень того, что наши деды придумали почти семьдесят лет назад. Выбор в пользу проверенных механизмов сегодня становится определяющим для тех, кто не хочет зависеть от капризов импортных брендов.

"Техническое обслуживание отечественных разработок старой школы в разы предсказуемее, чем попытки интегрировать современные сложные системы на базе решений, которые массово предлагают другие, когда продажи новых автомобилей меняют свою структуру", — констатировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Мы умели думать на опережение, но не умели дожимать продукт. И пока патентные бюро за океаном штампуют "инновации", наши мастера в гаражах продолжают развивать наследие золотой эры советского автопрома.

"Использование системы подкачки шин в военных целях — это не роскошь, а необходимость для сохранения мобильности машин в условиях, когда никакие дороги не гарантируют даже базовую проходимость", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Ответы на популярные вопросы о вездеходах

Почему НАМИ-044Э не пошел в серию?

Система была "завернута" из-за огромного лобби гусеничных заводов и отсутствия воли изменить устоявшиеся планы производства.

Действительно ли современные западные системы — это плагиат?

Юридически — нет, так как патенты истекли или адаптированы под другие системы, но технологически — это прямые наследники советских прототипов 50-60-х годов.

Почему вездеходы на пневматиках надежнее гусениц?

Они проще в ремонте, легче и не требуют глобального вмешательства в конструкцию ходовой части при повреждении одного элемента.

Можно ли сейчас купить технику, сравнимую по характеристикам с НАМИ?

Да, современные версии российских вездеходов превосходят старые прототипы, используя высокопрочные композитные материалы для шин.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Антиопечатка

