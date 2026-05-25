Артем Николаев

АвтоВАЗ нажал на турбо: Lada Azimut готовит то, чего от российских машин не ждал никто

АвтоВАЗ запускает проект Lada Azimut. Кроссовер получит первый в истории бренда серийный турбомотор мощностью 150 сил и классическую автоматическую трансмиссию. Разработка призвана заменить ушедшие западные модели и составить прямую конкуренцию экспансии китайских брендов на российском рынке.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техническая начинка и архитектура

Сердцем новой модели станет полуторалитровый агрегат. Инженеры не просто прикрутили турбину к старому мотору, а пересмотрели всю физику процесса. Усиленный блок цилиндров теперь держит возросшее давление, а модернизированная поршневая группа справляется с тепловыми нагрузками. Это важный шаг, учитывая, что уход за турбомотором требует более строгих регламентов обслуживания.

"Переход на турбонаддув требует радикального изменения культуры эксплуатации. Владельцам придется забыть о дешевых маслах, так как температурный режим работы подшипников турбины не прощает экономии на расходниках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Классический автомат станет альтернативой вариаторам. Для многих покупателей это решающий фактор надежности. В отличие от роботов, гидротрансформатор мягче передает момент, что критично при движении в пробках или по заснеженным дворам. Такая связка агрегатов ставит Azimut в один ряд с иномарками, которые ранее поставлялись официальным путем.

Этапы выхода на рынок

Запуск производства разделен на фазы. Осенью дилеры получат первые машины, но под капотом у них будут привычные атмосферники 1,6 и 1,8 литра. Это проверенная база, которая позволит насытить рынок и избежать детских болезней новой платформы. Постепенно завод перейдет к выпуску топовых версий, где и проявит себя новая силовая установка.

Характеристика Значение Lada Azimut
Объем двигателя 1,5 литра (турбо)
Мощность 150 лошадиных сил
Тип трансмиссии Автоматическая (АКПП)
Старт продаж Осень 2026 года

Сейчас в Научно-техническом центре завершаются испытания. Объект должен пройти сертификацию для получения Одобрения типа транспортного средства. Параллельно АвтоВАЗ на ПМЭФ 2026 уже демонстрирует готовность к масштабированию производства. Локализация компонентов для турбомотора станет отдельным вызовом для поставщиков.

"Главный риск — стабильность качества сложных узлов при массовом выпуске. Если поставщики выдержат допуски, мы получим конкурентоспособный продукт, который не будет уступать импортным аналогам по ресурсу", — подчеркнул автослесарь для Pravda.Ru Денис Хромов.

Борьба за потребителя

Рынок кроссоверов в России сейчас плотно занят марками из Поднебесной. Китайские автомобили в России выигрывают за счет оснащения, но страдают от отсутствия развитой сервисной сети в регионах. Тольяттинская новинка бьет в это слабое место, предлагая привычную логистику запчастей и понятную конструкцию.

Ценовое позиционирование Azimut определит его судьбу. Увеличение утильсбора и государственная защита авторынка РФ создают тепличные условия для отечественных разработок. Однако потребитель стал требовательнее. Он сравнивает новинку не только с Вестой, но и с тем, как едет импортированный по параллельному импорту авто из Европы.

Появление такой модели — это сигнал рынку, что эпоха простых бюджетных машин уходит. АвтоВАЗ вынужден играть на опережение, внедряя турбонаддув и сложные трансмиссии. Это сложный путь, требующий точности в производстве и терпения со стороны владельцев, привыкших к простоте старой школы.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Когда появится версия с турбомотором?

Осенью на рынок выйдут модификации с атмосферными двигателями. Турбированный вариант ожидается позже, после завершения полного цикла ресурсных тестов.

Какая коробка передач стоит в машине?

Базовые версии оснащаются механикой или вариатором. Флагманский кроссовер получит классический автомат с гидротрансформатором.

Будет ли полный привод?

Конструкция платформы предусматривает возможность установки системы полного привода, однако на старте продаж приоритет отдан переднеприводным исполнениям.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
