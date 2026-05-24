Покупка этих машин оказалась выгоднее вклада: они почти не теряют цену на вторичке

Российский вторичный рынок демонстрирует аномальную устойчивость цен на отечественные внедорожники и бюджетные седаны. Исследование рынка за январь-апрель текущего года показало, что некоторые модели сохраняют почти полную стоимость даже спустя три года интенсивной эксплуатации.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Отечественные лидеры сохранения стоимости

Внедорожник Lada Niva Legend возглавил рейтинг ликвидности. Машина теряет всего 3,5 процента цены за три года. В апреле за такой автомобиль просили около 872 тысяч рублей. Это сопоставимо с ценой новой машины в 2023 году. Конструктивная простота и отсутствие альтернатив делают этот вездеход идеальным инструментом сохранения капитала.

"Низкая потеря стоимости объясняется дефицитом простых и дешевых в ремонте машин. Нива — это не комфорт, а ликвидный актив, который можно продать за день", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Lada Granta и ее кросс-версия заняли второе и третье места. Базовая модель дешевеет на 8,6 процента, а Granta Cross — на 9,5 процентов. На фоне роста цен на запчасти и обслуживание машин покупатели все чаще выбирают понятные отечественные агрегаты. Тройка лидеров АвтоВАЗа фактически диктует правила игры в бюджетном сегменте.

Позиции китайских кроссоверов на вторичке

Среди иностранных брендов лучшие показатели у Haval Jolion. Компактный кроссовер за три года эксплуатации сохраняет около 80 процентов первоначальной стоимости. Это лучший результат для сегмента иномарок, где падение цены обычно более ощутимо. Модели Haval F7x и Haval M6 следуют за лидером с потерей около 23 процентов.

Модель автомобиля Уценка за 3 года (%) Lada Niva Legend 3,5 Lada Granta 8,6 Haval Jolion 20,4 Lada Vesta 24,0

Китайские бренды постепенно завоевывают доверие, вытесняя привычные европейские марки. Многие водители осознают, что китайские автомобили сегодня проще содержать из-за доступности комплектующих. Ликвидность Changan CS35 Plus и Haval Dargo также подтверждает этот тренд. Покупатели на вторичном рынке ценят наличие гарантийной поддержки и сервисной сети.

"Проблема иномарок на вторичном рынке связана с электроникой. Если блок управления выходит из строя, найти замену на редкую модель крайне сложно", — объяснил специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Динамика цен и рыночные тренды

Вторичный рынок в России растет десятый месяц подряд. В апреле объем сделок превысил 542 тысячи единиц. Это на 14 процентов больше мартовских показателей. Высокий спрос подстегивает цены, что позволяет владельцам ликвидных моделей продавать их практически без потерь. Особое внимание уделяется машинам, которые имеют прозрачную историю надежных автомобилей с пробегом.

"Техническое состояние кузова напрямую влияет на итоговую сумму сделки. Качественный детейлинг и уход за лакокрасочным покрытием могут повысить цену на 10-15 процентов", — рассказал эксперт Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

На итоговую стоимость сильно влияют технические параметры и региональный спрос. Продать внедорожник в северных регионах проще, чем в южных. Однако общая тенденция такова: чем дешевле выбор подержанной машины в содержании, тем меньше она теряет в цене. Экономика владения становится решающим фактором для большинства россиян.

Ответы на популярные вопросы о ликвидности

Как состояние шин влияет на цену при перепродаже?

Изношенная резина — повод для торга в десятки тысяч рублей. Наличие второго комплекта шин всегда повышает интерес покупателя к объявлению.

Почему Нива теряет меньше всех в цене?

Это связано с минимальным набором сложной электроники и огромным спросом в регионах с плохими дорогами. Стоимость запчастей на нее остается самой низкой на рынке.

Выгодно ли сейчас покупать китайский кроссовер с пробегом?

Да, если модель популярна и имеет широкую сеть дилеров. Это гарантирует отсутствие проблем с запчастями в будущем.

