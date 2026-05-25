Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году

Вторичный рынок России превратился в гигантский конвейер по переработке старого железа. Десятый месяц подряд кривая продаж ползет вверх, игнорируя логику и законы стагнации. В апреле россияне "проглотили" 542,2 тысячи подержанных машин. Это на 14% больше мартовского аппетита. Люди сметают всё: от музейных экспонатов эпохи застоя до японского "праворукого" десанта. Рынок бурлит как перегретый радиатор, и остужать его никто не собирается.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla

Анатомия спроса: почему старая LADA пожирает "китайцев"

Отечественный автопром на "вторичке" подобен автомату Калашникова — неказист, груб, но работает в любых условиях. За апрель 126,1 тысяча человек проголосовали рублем за бренд LADA. Это не любовь к эстетике, это чистый прагматизм хищника, выживающего в бетонных джунглях. В то время как китайские автомобили с их нежной электроникой только начинают осваивать наши сервисы, старые "Жигули" чинятся в любом гараже с помощью кувалды и крепкого словца.

"Вторичный рынок сейчас — это защитный актив. Люди боятся сложных технологий, которые невозможно обслужить без санкционного софта. Покупатель выбирает ремонтопригодность, а не количество экранов в салоне", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Вторая строчка у Toyota (56,4 тыс. шт.). Это японский самурай, который отказывается совершать харакири даже после 300 тысяч километров пробега. Следом идут корейцы — Kia и Hyundai (суммарно почти 60 тыс. шт.). Они как фастфуд: понятно, предсказуемо, доступно. Замыкает пятерку Volkswagen. Немецкий "народный вагон" всё еще держится в строю, несмотря на то что запчасти к нему теперь стоят как крыло от самолета.

Импортный азарт: японский след в российском гараже

Параллельные тропы не зарастают. В апреле в страну въехало 41,4 тысячи подержанных иномарок. Это пик 2026 года. Лидирует Toyota, но настоящий "серый кардинал" — Honda Freed. Эта компактная машина стала символом новой реальности, где семейный микровэн из Японии заменяет нам привычные европейские универсалы. Пока цены на премиальные новинки пробивают стратосферу, "вторичка" остается единственным шансом пересесть с дивана на колеса.

Бренд Объем продаж в апреле (тыс. шт.) LADA 126,1 Toyota 56,4 Kia 29,7 Hyundai 28,8

"Помимо самого рынка подержанных автомобилей, хотелось бы обратить внимание и на их импорт в нашу страну. Так, в апреле было ввезено 41,4 тыс. б/у легковых машин, что является максимальным показателем за месяц в 2026 году. При этом он еще на 9% больше, чем в апреле 2025-го. Среди марок тут лидирует Toyota, а из моделей самой импортируемой является Honda Freed", — прокомментировал замначальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин.

Рейтинг выживших: от "семерки" до "Короллы"

Абсолютный лидер продаж — ВАЗ-2107. "Семерка". Машина, которая должна была умереть еще в прошлом веке, продолжает доминировать на дорогах. Это зомби-апокалипсис в мире железа. 10,5 тысяч проданных единиц. Следом дышат в спину Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти двое — рабочие лошадки такси и каршеринга, выжатые как лимон, но все еще востребованные. Даже если у них подвеска гремит как ведро с болтами, их купят.

"Рост продаж старых ВАЗов — это индикатор закредитованности и падения реальных доходов. Когда не хватает на новый электрокар, человек идет за проверенной классикой, чтобы просто доехать из пункта А в пункт Б", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Внедорожник LADA 4x4 и Toyota Corolla делят пьедестал с результатом 9,5 тысяч штук. "Нива" — это танк для дачников, Corolla — вечный двигатель для горожан. В десятке также осели Ford Focus, Priora и Granta. Рынок напоминает антикварную лавку: вещей много, блеска мало, но ценность каждой детали растет с каждым днем инфляции.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто с пробегом

Почему LADA 2107 до сих пор в топе продаж?

Это самый дешевый входной билет в мир обладания автомобилем. Низкая цена покупки и копеечное содержание делают её бестселлером в регионах.

Безопасно ли покупать подержанного "китайца"?

Рискованно. Основная проблема — отсутствие каталогов запчастей и сложность диагностики электронных систем в неофициальных сервисах.

Стоит ли везти машину из Японии через параллельный импорт?

Да, если нужен качественный автомобиль с честным пробегом. Однако учитывайте расходы на логистику и утильсбор.

Какая модель самая надежная на вторичном рынке?

Традиционно лидерство удерживает Toyota Corolla. Её агрегаты обладают огромным ресурсом при должном уходе.

