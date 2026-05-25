Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Крылов

Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году

Авто

Вторичный рынок России превратился в гигантский конвейер по переработке старого железа. Десятый месяц подряд кривая продаж ползет вверх, игнорируя логику и законы стагнации. В апреле россияне "проглотили" 542,2 тысячи подержанных машин. Это на 14% больше мартовского аппетита. Люди сметают всё: от музейных экспонатов эпохи застоя до японского "праворукого" десанта. Рынок бурлит как перегретый радиатор, и остужать его никто не собирается.

Toyota Corolla
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla

Анатомия спроса: почему старая LADA пожирает "китайцев"

Отечественный автопром на "вторичке" подобен автомату Калашникова — неказист, груб, но работает в любых условиях. За апрель 126,1 тысяча человек проголосовали рублем за бренд LADA. Это не любовь к эстетике, это чистый прагматизм хищника, выживающего в бетонных джунглях. В то время как китайские автомобили с их нежной электроникой только начинают осваивать наши сервисы, старые "Жигули" чинятся в любом гараже с помощью кувалды и крепкого словца.

"Вторичный рынок сейчас — это защитный актив. Люди боятся сложных технологий, которые невозможно обслужить без санкционного софта. Покупатель выбирает ремонтопригодность, а не количество экранов в салоне", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Вторая строчка у Toyota (56,4 тыс. шт.). Это японский самурай, который отказывается совершать харакири даже после 300 тысяч километров пробега. Следом идут корейцы — Kia и Hyundai (суммарно почти 60 тыс. шт.). Они как фастфуд: понятно, предсказуемо, доступно. Замыкает пятерку Volkswagen. Немецкий "народный вагон" всё еще держится в строю, несмотря на то что запчасти к нему теперь стоят как крыло от самолета.

Импортный азарт: японский след в российском гараже

Параллельные тропы не зарастают. В апреле в страну въехало 41,4 тысячи подержанных иномарок. Это пик 2026 года. Лидирует Toyota, но настоящий "серый кардинал" — Honda Freed. Эта компактная машина стала символом новой реальности, где семейный микровэн из Японии заменяет нам привычные европейские универсалы. Пока цены на премиальные новинки пробивают стратосферу, "вторичка" остается единственным шансом пересесть с дивана на колеса.

Бренд Объем продаж в апреле (тыс. шт.)
LADA 126,1
Toyota 56,4
Kia 29,7
Hyundai 28,8

"Помимо самого рынка подержанных автомобилей, хотелось бы обратить внимание и на их импорт в нашу страну. Так, в апреле было ввезено 41,4 тыс. б/у легковых машин, что является максимальным показателем за месяц в 2026 году. При этом он еще на 9% больше, чем в апреле 2025-го. Среди марок тут лидирует Toyota, а из моделей самой импортируемой является Honda Freed", — прокомментировал замначальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин.

Рейтинг выживших: от "семерки" до "Короллы"

Абсолютный лидер продаж — ВАЗ-2107. "Семерка". Машина, которая должна была умереть еще в прошлом веке, продолжает доминировать на дорогах. Это зомби-апокалипсис в мире железа. 10,5 тысяч проданных единиц. Следом дышат в спину Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти двое — рабочие лошадки такси и каршеринга, выжатые как лимон, но все еще востребованные. Даже если у них подвеска гремит как ведро с болтами, их купят.

"Рост продаж старых ВАЗов — это индикатор закредитованности и падения реальных доходов. Когда не хватает на новый электрокар, человек идет за проверенной классикой, чтобы просто доехать из пункта А в пункт Б", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Внедорожник LADA 4x4 и Toyota Corolla делят пьедестал с результатом 9,5 тысяч штук. "Нива" — это танк для дачников, Corolla — вечный двигатель для горожан. В десятке также осели Ford Focus, Priora и Granta. Рынок напоминает антикварную лавку: вещей много, блеска мало, но ценность каждой детали растет с каждым днем инфляции.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто с пробегом

Почему LADA 2107 до сих пор в топе продаж?

Это самый дешевый входной билет в мир обладания автомобилем. Низкая цена покупки и копеечное содержание делают её бестселлером в регионах.

Безопасно ли покупать подержанного "китайца"?

Рискованно. Основная проблема — отсутствие каталогов запчастей и сложность диагностики электронных систем в неофициальных сервисах.

Стоит ли везти машину из Японии через параллельный импорт?

Да, если нужен качественный автомобиль с честным пробегом. Однако учитывайте расходы на логистику и утильсбор.

Какая модель самая надежная на вторичном рынке?

Традиционно лидерство удерживает Toyota Corolla. Её агрегаты обладают огромным ресурсом при должном уходе.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Денис Крылов
Крылов Денис Андреевич — логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы lada рынок импорт продажа автомобили автомобиль
Новости Все >
Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту
Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей
Опасная нежность: ночной сон с кошкой привел к перелому руки
Сейчас читают
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Последние материалы
Ландшафтный самозахват: алгоритм озеленения ограды без полива и лишних действий
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году
Хватит есть обычные макароны: ваш яркий вариант получится вкуснее, чем в доставке
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.