Почему в Китае не любят Haval и Chery: правда о том, на чем на самом деле ездят китайцы

Китайский авторынок живет по законам, которые часто непонятны российскому водителю. Пока в РФ Chery и Haval штурмуют вершины хит-парадов, на своей родине они нередко остаются в тени гигантов вроде BYD и Volkswagen. Причины кроются в технологическом разрыве и консервативности местного спроса.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 9

Иллюзия лидерства и реальные цифры

Для жителя Москвы или Казани бренды Geely и Haval превратились в синоним современного автомобиля. Это логично: самые дешевые машины в сегменте кроссоверов сегодня поставляют именно они. Однако в Китае эти компании сталкиваются с конкуренцией сотен марок. Там рынок похож на океан, где старые хищники в лице западных концернов соседствуют с агрессивными новичками-электричками.

Пока Geely пытается закрепиться в мировом топе, внутри страны бренд часто балансирует на грани пятерки лидеров. Продукция Haval в провинции Гуандун встречается реже, чем старые седаны Volkswagen. Китайцы привыкли доверять тем, кто строил заводы на их земле десятилетиями.

Магия немецкого качества и конвейерный масштаб

Volkswagen для китайца — это не просто машина, а символ успеха. Немецкий концерн вложил миллиарды в совместные предприятия SAIC и FAW. Десятки заводов штампуют запчасти, обеспечивая феноменальную ремонтопригодность. В 2025 году доля VW на рынке превысила 10 процентов. Пока Chery запускает Tenet для внешних рынков, немцы заваливают внутренний рынок Поднебесной проверенными седанами Lavida и Sagitar. Японские гиганты Toyota и Honda удерживают позиции за счет гибридных технологий. В Китае ценится экономия топлива, а японские установки считаются эталоном надежности. Когда речь заходит о том, какой китайский автомобиль выбрать, местный житель часто разворачивается и идет в салон Toyota за проверенным RAV4.

Электрический каток BYD

Главный кошмар для всех классических брендов в Китае — это BYD. Компания, начинавшая с производства батареек для телефонов, теперь контролирует 12 процентов рынка. BYD продает не просто железо, а софт и энергоэффективность. В крупных мегаполисах вроде Шанхая получить номера на бензиновую машину — это квест, сравнимый с полетом в космос. Электромобили лишены этих проблем.

Марка Доля рынка в КНР (ориентир) BYD 11.9% Volkswagen 10.2% Toyota 8.1% Geely 5.4%

"Мы видим, как электроника вытесняет механику. В Китае машина стала гаджетом. Если система не обновляется по воздуху каждую неделю, она считается мертвой", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему экспорт важнее родины

Haval и Chery выбрали стратегию экспансии. Внутри Китая им тесно. Они конкурируют в сегменте доступных кроссоверов, где маржа минимальна. Россия, Южная Америка и Ближний Восток приносят им больше валютной выручки и престижа. Когда Volkswagen везет гибрид в РФ, он борется с китайскими экспортными хитами. В Китае эти марки воспринимаются как крепкий средний класс, но без налета премиальности. Молодежь в Пекине предпочтет Xiaomi на колесах или футуристичный Zeekr. Традиционные Chery с бензиновыми моторами уезжают в провинцию или за границу.

"Техническая база у экспортных моделей часто проще, чем у тех, что продаются внутри Китая. Это позволяет держать конкурентную цену в автосалонах РФ", — объяснил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ситуация меняется быстро. Пока мы привыкаем к одним названиям, в КНР уже рождаются другие. Лидерство — категория временная, особенно там, где технологии обновляются быстрее, чем мода на одежду.

Ответы на популярные вопросы о китайском авторынке

Почему BYD так популярен в Китае, но его мало в России?

BYD сфокусирован на электрических и гибридных установках. Отсутствие развитой сети быстрых зарядок и суровый климат в РФ ограничивают массовый спрос на эти модели за пределами мегаполисов.

Правда ли, что китайские машины для внутреннего рынка лучше?

Они оснащены более продвинутыми мультимедийными системами и ассистентами вождения. Однако силовые агрегаты часто идентичны тем, что идут на экспорт.

Почему Volkswagen не уходит из Китая под натиском местных брендов?

У Volkswagen в Китае мощнейшая производственная база и лояльная аудитория старшего поколения, которая ценит статус и управляемость выше, чем количество экранов в салоне.

Читайте также