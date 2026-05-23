Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Морозов

Хватит платить за чужую халатность: как оформить ДТП через ГИБДД, если колесо уничтожила глубокая выбоина

Авто

Асфальтовая западня подстерегает внезапно. Удар, лязг металла об острый край выбоины, и вот вы уже стоите на обочине, подсчитывая стоимость новых дисков. Весенние дороги напоминают поле боя, где каждый неосторожный маневр превращает подвеску в груду бесполезного лома. Умение правильно оформить такой инцидент отделяет водителя, сохранившего деньги, от того, кто молча оплачивает счета дорожников.

колесо в яме
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
колесо в яме

Безопасность и первичный осмотр

Попадание в глубокую яму — это стресс-тест для всей конструкции машины. Первым делом нужно припарковаться, не забыв про аварийку и жилет. Удар может не только порвать резину, но и нарушить работу электроники, поэтому осмотр начинаем с поиска течей технических жидкостей. Даже если визуально колесо цело, микротрещина в диске может превратить его в бомбу замедленного действия при следующем наборе скорости. "Часто водители совершают ошибку, уезжая с места происшествия, надеясь на страховку КАСКО. Помните, что удаление с точки ДТП без оформления документов ГИБДД может лишить вас выплат вовсе", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Правила фиксации дорожного дефекта

Камера смартфона — ваше главное оружие в борьбе с халатностью муниципальщиков. Нужно сделать панорамные снимки, на которых видна привязка к местности: номера домов, рекламные щиты или километровые столбы. Важно запечатлеть отсутствие предупреждающих знаков "Неровная дорога". Если в яме лежит кирпич или ветка, которую заботливо положили другие бедолаги — фотографируйте и это, как доказательство давности проблемы. При фиксации старайтесь поймать масштаб бедствия. Положите рядом с ямой стандартный предмет, например, пачку сигарет или лист бумаги, чтобы на суде глубина не превратилась в легкую неровность. Подобная предусмотрительность крайне важна, так как доказательства ДТП являются фундаментом для любого досудебного спора.

"Для суда важны не только фото повреждений, но и точные замеры ямы. Если она превышает ГОСТ — шансы на победу растут экспоненциально", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Многие считают, что из-за ямы беспокоить инспекторов не стоит. Глубокое заблуждение. По закону, это полноценное дорожное происшествие. Инспектор обязан составить акт о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна. Этот документ станет приговором для дорожной службы, которая не уследила за вверенным объектом.

Параметр по ГОСТ Предельно допустимый предел
Длина выбоины 15 см
Глубина выбоины 5 см
Ширина выбоины 60 см

Скрытые повреждения и диагностика

Даже если руль не ведет в сторону, визит в сервис обязателен. Ударная волна проходит сквозь стойку к чашкам кузова и опорам двигателя. Мелкая вибрация на трассе может быть следствием поврежденного ШРУСа или подшипника ступицы. Помните, что износ ремня ГРМ или других узлов может ускориться из-за деформации сопутствующих деталей при жестком контакте. "При сильном ударе часто страдают датчики ABS и проводка, скрытая под подкрылками. Визуально это незаметно, пока приборная панель не засияет гирляндой ошибок", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Штурм дорожных служб за выплатой

Собрав все чеки на ремонт и заключение независимого эксперта, направляйте досудебную претензию владельцу дороги. Обычно это местная администрация или федеральная трассовая компания. Нередко они стараются свалить вину на выбор машины или невнимательность водителя, но правильно оформленный протокол ГИБДД разбивает эти аргументы. Если вы купили автомобиль в России недавно, убедитесь, что все доработки внесены в ПТС, иначе ответчик зацепится за незаконный тюнинг подвески. В случае отказа смело идите в суд. Судебная практика сейчас на стороне автовладельцев, ведь налоги платятся регулярно, а ямы растут сами по себе.

Ответы на популярные вопросы о ямах

Можно ли оформить европротокол при наезде на яму?

Нет. Европротокол составляется только при столкновении двух транспортных средств. Наезд на препятствие оформляется исключительно сотрудниками полиции.

Что делать, если инспекторы отказываются ехать на вызов?

Запишите разговор с дежурным на диктофон. Напомните, что это ДТП с материальным ущербом, и они обязаны его зафиксировать. В крайнем случае используйте свидетельские показания.

Выплатит ли страховая деньги по КАСКО без ГИБДД?

Только если в вашем договоре прописан один страховой случай в год без справок на кузовные детали или остекление. На повреждения подвески это обычно не распространяется.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Александр Морозов
Александр Викторович Морозов — российский автоэксперт, инженер-автомобилист с 17-летним опытом работы.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
На двух колесах по режимному объекту: красноярские тюремщики осваивают самокаты
Ультиматум или мудрость: зачем Дарья Мороз отправляет единственную дочь жить к бывшему мужу
Будущее уже здесь: роботы-помощники покоряют китайские дома
Ловушка в жару: как покупка дешевого кондиционера оборачивается кредитом
Холодная экономика: почему ценники на мороженое в России резко пошли вниз
Вынужденное бегство: почему редкие хохотуны массово покидают привычные гнезда
Астрономы нашли планету, которая плюёт на правила — размером с Сатурн, а греется как курорт
Вместо аптек и психологов: простой трюк, который заставит мозг радоваться жизни
Космос обманули: к Луне можно долететь почти бесплатно, если не бороться с гравитацией, а сдаться ей
Игры разума на экране: Collider выбрал лучшие психологические триллеры последних 20 лет
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Последние материалы
Забудьте про часовое кардио: эта 20-минутная интервальная тренировка плавит жир даже после тренировки
Мозг после 60 можно омолодить: врачи назвали привычки, запускающие нейроны заново
Стираете после 23:00? Вот почему соседи могут вызвать полицию и оставить вас без денег
Жалюзи, шаттерсы и смарт-стекло: чем заменить шторы и забыть про пыль навсегда дома
Самурай в собачьем обличье: молчаливая порода оберегает покой дома без лишнего лая
Климатический удар по Москве: жара исчезнет за сутки, а май закончится почти осенним холодом
Ловушка в жару: как покупка дешевого кондиционера оборачивается кредитом
Отпуск без долгов и стресса: схема накоплений, которая работает даже при кризисе
Зубы стареют не сами: ученые раскрыли причину потери регенерации
Чай против кофеина: почему ваш любимый утренний напиток может быть опасен для скелета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.