Эксперты в Гуанчжоу оценили долю качественных б/у двигателей для РФ в 3%

Мой рабочий день сегодня начался не с чашки кофе, а со звонка от коллег, которые сейчас находятся в Гуанчжоу. Из трубки — чудовищный шум азиатского рынка, мат-перемат и жалобы на то, что местная кулинария пытается уничтожить их печень быстрее, чем задиры уничтожают корейские моторы.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Советский двигатель

2026 год продолжает проверять авторынок на излом. Блокировка Ормузского пролива практически парализовала привычные поставки контрактных агрегатов через ОАЭ. Дубайский хаб, который годами снабжал Россию идеальными моторами из Японии, Австралии и США, временно встал.

Большинство крупных игроков тут же собрали чемоданы и улетели в Китай — на местный мега-рынок "Автосити". Я остался в Москве. Сижу над отчетами, смотрю на цифры и пытаюсь понять: нам действительно пора открывать китайское направление или это билет в один конец?

Что мне присылают в отчетах: Ловушка для ГИБДД

Главное, что нужно понимать про Китай — там действуют жесткие законы. Официально продавать б/у запчасти на экспорт запрещено. Но китайский бизнес выживает как может, создавая невероятные "потёмкинские деревни".

Схема, от которой седеют юристы: китайцы арендуют целые цеха, чтобы показывать проверкам — "Мы не торгуем б/у, мы официально восстанавливаем агрегаты". Мотор с металлоприемки отмывают до блеска, после чего обычный рабочий болгаркой начисто срезает заводской номер блока.

"Три минуты делов с кислотой и электрохимией — и сверху набивается новый "красивый" номер. По китайским документам мотор чист как слеза комсомолки, но я прекрасно понимаю, что будет, когда наш клиент приедет с таким мотором на учет в ГИБДД", — рассказал в беседе с Pravda. Ru владелец крупного автотехцентра Денис Крылов.

Криминалист на первой же экспертизе завернет эту машину, и мы получим грандиозный скандал и удар по репутации, которую выстраивали годами. Связываться с перебитыми номерами и тоннами шпаклевки на кузовщине — огромный риск.

Конверсия 3%. Стоит ли игра свеч?

Второй момент, который заставляет меня крепко задуматься — это качество. В Китае коммерческий транспорт и такси укатывают до состояния "dead inside".

Рынок забит дешевыми корейскими моторами G4KD, G4NA, G4FC и тойотовскими 1ZR. Цены манят, но парни с мест сообщают: без тотальной эндоскопии туда даже соваться нельзя. Культура обслуживания в провинциях специфическая — антифриз не меняют, пока он не превратится в кашу и мотор не схватит тепловой удар.

Жесткая математика китайского отбора Количество моторов Визуальный осмотр на складе 150 моторов Выкрутили свечи, залезли эндоскопом 80 моторов Прошли жесткий отбор для отправки 7 моторов

Выхлоп — всего около 3%. Чтобы собрать один контейнер действительно живых, честных моторов в номинальных размерах (вроде случайно найденного ребятами оригинального N62 B48 для BMW X5), нужно буквально жить на этих разборках неделями.

"Прибавьте сюда килограммы шпаклевки на "восстановленной" кузовщине Porsche и Lexus, которую китайцы красят прямо на асфальте под дождем, и картинка становится совсем блеклой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Мой вердикт: Панику отставить, включаем холодный расчет

Безусловно, Китай поражает скоростью. Стоило рынку Дубая просесть, как склады в Гуанчжоу начали пухнуть на глазах — моторы ложатся на фанерки в два ряда, грузовики идут нескончаемым потоком. Китайцы моментально реагируют на деньги и спрос.

Но стоит ли нам сейчас бросаться в этот омут? Мой ответ — пока нет. Мы не имеем права рисковать доверием клиентов и привозить агрегаты со спиленными номерами или блоки, собранные на коленке посреди улицы.

Китай — это отличная площадка для индивидуальных профессионалов, готовых лично перебирать тонны мусора ради одной жемчужины. Но для системного, честного бизнеса риски пока перевешивают выгоду. Мы внимательно следим за первыми поставками коллег, анализируем их базу и одновременно прорабатываем альтернативные, пусть и более дорогие, логистические коридоры для возвращения к понятному и прозрачному дубайскому импорту.

"Рынок не рухнул, он просто меняет форму. А в такие моменты побеждает тот, у кого холоднее голова и точнее расчет. Твёрдо и чётко", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Сейчас самое время не паниковать, а считать. Если китайским брендам связывают руки в России, то, возможно, и контрактный сегмент ждет регуляторный шторм. Пока же мы остаемся верны проверенной схеме: качество превыше скорости.

Ответы на популярные вопросы о китайских контрактных моторах

Почему китайцы срезают номера на моторах?

По китайскому законодательству экспорт б/у запчастей запрещен. Чтобы обойти это ограничение, продавцы имитируют "восстановление" агрегатов, срезая заводские номера и набивая новые. Для России такой мотор становится юридически токсичным — его не поставят на учет.

Какой процент моторов из Китая годится для продажи в РФ?

По данным коллег "с полей", конверсия после эндоскопии составляет около 3%. Из 150 агрегатов пригодными для России оказываются лишь 5-7 штук. Остальные — хлам из-под такси или коммерческого транспорта с критическим износом.

Можно ли легально ввезти контрактный мотор из Китая?

Формально да, но фактически почти все китайские б/у агрегаты идут с перебитыми номерами. Это создает огромные риски при постановке на учет и юридической экспертизе в ГИБДД. Легальные каналы с честной документацией — редкость.

Почему китайские моторы дешевле дубайских?

Китай закупает списанный коммерческий транспорт из Японии, Южной Кореи и локального рынка такси. Моторы укатаны до предела, зато цена низкая. Дубай работает с "чистой" б/ушкой из Японии, Австралии, США — там культура обслуживания выше, но и ценник соответствующий.

Стоит ли открывать китайское направление в 2026 году?

Только если вы готовы лично контролировать каждую закупку с эндоскопом в руках. Для крупного автотехцентра с репутацией риски пока превышают выгоду. Лучше искать обходные пути для Дубая или ждать стабилизации ситуации в регионе.

Читайте также