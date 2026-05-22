Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Эксперты в Гуанчжоу оценили долю качественных б/у двигателей для РФ в 3%

Авто

Мой рабочий день сегодня начался не с чашки кофе, а со звонка от коллег, которые сейчас находятся в Гуанчжоу. Из трубки — чудовищный шум азиатского рынка, мат-перемат и жалобы на то, что местная кулинария пытается уничтожить их печень быстрее, чем задиры уничтожают корейские моторы.

Советский двигатель
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Советский двигатель

2026 год продолжает проверять авторынок на излом. Блокировка Ормузского пролива практически парализовала привычные поставки контрактных агрегатов через ОАЭ. Дубайский хаб, который годами снабжал Россию идеальными моторами из Японии, Австралии и США, временно встал.

Большинство крупных игроков тут же собрали чемоданы и улетели в Китай — на местный мега-рынок "Автосити". Я остался в Москве. Сижу над отчетами, смотрю на цифры и пытаюсь понять: нам действительно пора открывать китайское направление или это билет в один конец?

Что мне присылают в отчетах: Ловушка для ГИБДД

Главное, что нужно понимать про Китай — там действуют жесткие законы. Официально продавать б/у запчасти на экспорт запрещено. Но китайский бизнес выживает как может, создавая невероятные "потёмкинские деревни".

Схема, от которой седеют юристы: китайцы арендуют целые цеха, чтобы показывать проверкам — "Мы не торгуем б/у, мы официально восстанавливаем агрегаты". Мотор с металлоприемки отмывают до блеска, после чего обычный рабочий болгаркой начисто срезает заводской номер блока.

"Три минуты делов с кислотой и электрохимией — и сверху набивается новый "красивый" номер. По китайским документам мотор чист как слеза комсомолки, но я прекрасно понимаю, что будет, когда наш клиент приедет с таким мотором на учет в ГИБДД", — рассказал в беседе с Pravda. Ru владелец крупного автотехцентра Денис Крылов.

Криминалист на первой же экспертизе завернет эту машину, и мы получим грандиозный скандал и удар по репутации, которую выстраивали годами. Связываться с перебитыми номерами и тоннами шпаклевки на кузовщине — огромный риск.

Конверсия 3%. Стоит ли игра свеч?

Второй момент, который заставляет меня крепко задуматься — это качество. В Китае коммерческий транспорт и такси укатывают до состояния "dead inside".

Рынок забит дешевыми корейскими моторами G4KD, G4NA, G4FC и тойотовскими 1ZR. Цены манят, но парни с мест сообщают: без тотальной эндоскопии туда даже соваться нельзя. Культура обслуживания в провинциях специфическая — антифриз не меняют, пока он не превратится в кашу и мотор не схватит тепловой удар.

Жесткая математика китайского отбора Количество моторов
Визуальный осмотр на складе 150 моторов
Выкрутили свечи, залезли эндоскопом 80 моторов
Прошли жесткий отбор для отправки 7 моторов

Выхлоп — всего около 3%. Чтобы собрать один контейнер действительно живых, честных моторов в номинальных размерах (вроде случайно найденного ребятами оригинального N62 B48 для BMW X5), нужно буквально жить на этих разборках неделями.

"Прибавьте сюда килограммы шпаклевки на "восстановленной" кузовщине Porsche и Lexus, которую китайцы красят прямо на асфальте под дождем, и картинка становится совсем блеклой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Мой вердикт: Панику отставить, включаем холодный расчет

Безусловно, Китай поражает скоростью. Стоило рынку Дубая просесть, как склады в Гуанчжоу начали пухнуть на глазах — моторы ложатся на фанерки в два ряда, грузовики идут нескончаемым потоком. Китайцы моментально реагируют на деньги и спрос.

Но стоит ли нам сейчас бросаться в этот омут? Мой ответ — пока нет. Мы не имеем права рисковать доверием клиентов и привозить агрегаты со спиленными номерами или блоки, собранные на коленке посреди улицы.

Китай — это отличная площадка для индивидуальных профессионалов, готовых лично перебирать тонны мусора ради одной жемчужины. Но для системного, честного бизнеса риски пока перевешивают выгоду. Мы внимательно следим за первыми поставками коллег, анализируем их базу и одновременно прорабатываем альтернативные, пусть и более дорогие, логистические коридоры для возвращения к понятному и прозрачному дубайскому импорту.

"Рынок не рухнул, он просто меняет форму. А в такие моменты побеждает тот, у кого холоднее голова и точнее расчет. Твёрдо и чётко", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Сейчас самое время не паниковать, а считать. Если китайским брендам связывают руки в России, то, возможно, и контрактный сегмент ждет регуляторный шторм. Пока же мы остаемся верны проверенной схеме: качество превыше скорости.

Ответы на популярные вопросы о китайских контрактных моторах

Почему китайцы срезают номера на моторах?

По китайскому законодательству экспорт б/у запчастей запрещен. Чтобы обойти это ограничение, продавцы имитируют "восстановление" агрегатов, срезая заводские номера и набивая новые. Для России такой мотор становится юридически токсичным — его не поставят на учет.

Какой процент моторов из Китая годится для продажи в РФ?

По данным коллег "с полей", конверсия после эндоскопии составляет около 3%. Из 150 агрегатов пригодными для России оказываются лишь 5-7 штук. Остальные — хлам из-под такси или коммерческого транспорта с критическим износом.

Можно ли легально ввезти контрактный мотор из Китая?

Формально да, но фактически почти все китайские б/у агрегаты идут с перебитыми номерами. Это создает огромные риски при постановке на учет и юридической экспертизе в ГИБДД. Легальные каналы с честной документацией — редкость.

Почему китайские моторы дешевле дубайских?

Китай закупает списанный коммерческий транспорт из Японии, Южной Кореи и локального рынка такси. Моторы укатаны до предела, зато цена низкая. Дубай работает с "чистой" б/ушкой из Японии, Австралии, США — там культура обслуживания выше, но и ценник соответствующий.

Стоит ли открывать китайское направление в 2026 году?

Только если вы готовы лично контролировать каждую закупку с эндоскопом в руках. Для крупного автотехцентра с репутацией риски пока превышают выгоду. Лучше искать обходные пути для Дубая или ждать стабилизации ситуации в регионе.

Читайте также

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы гибдд
Новости Все >
Центробанк меняет привычки россиян: финансовая модель страны разворачивается в другую сторону
Конец эпохе соцсетей: какой радикальный метод помог Филиппу Киркорову наладить учёбу детей
"Филиппинская медицина" от Гурченко: Михайлов раскрыл историю культовой сцены в фильме "Любовь и голуби"
Забытые обиды: Виктория Боня показала встречу с бывшим возлюбленным в Каннах
Больше чем работа: Зендея призналась в чувствах к коллеге на съёмках "Человека-паука"
Гормональный коктейль стресса: что происходит в организме после приема алкоголя
Ставки по депозитам могут упасть уже летом: как успеть зафиксировать высокий процент
Купили участок у воды — готовьтесь к беде: эксперты предупредили о скрытой угрозе
Понты или диагноз? Сергей Жуков выдал истинную причину безумных райдеров звезд
Выше критики: Лупита Нионго не планирует оправдываться за роль в фильме Нолана
Сейчас читают
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Садоводство, цветоводство
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
Конец эпохе соцсетей: какой радикальный метод помог Филиппу Киркорову наладить учёбу детей
Картофель, от которого сходят с ума: секрет румяной гармошки с сырной корочкой
"Филиппинская медицина" от Гурченко: Михайлов раскрыл историю культовой сцены в фильме "Любовь и голуби"
Война с одуванчиками: почему они возвращаются и как победить их на газоне
Если вы встретите своего предка в прошлом: почему это станет концом вашего существования
Турция за копейки: 5 секретных трюков, как питаться и отдыхать как местный житель
Хватит считать повторы: почему ваш результат в зале зависит от веса, а не от цифр
Забытые обиды: Виктория Боня показала встречу с бывшим возлюбленным в Каннах
Правила личного пространства: что категорически нельзя сажать рядом с вишней
Больше чем работа: Зендея призналась в чувствах к коллеге на съёмках "Человека-паука"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.