Раскаленная камера: эти привычные вещи в салоне авто становятся миной замедленного действия

Летний зной превращает салон припаркованного автомобиля в подобие раскаленной печи, где температура может достигать критических отметок за считаные минуты. В таких условиях привычные предметы обихода становятся источником серьезной опасности для водителя и сохранности транспортного средства.

Риски перегрева электроники и химии

Оставленные внутри гаджеты, оснащенные литий-ионными аккумуляторами, подвергаются колоссальной нагрузке, что нередко приводит к вздутию батарей или их внезапному возгоранию. Ситуация усугубляется, если устройства находятся на приборной панели, куда попадают прямые солнечные лучи, провоцируя необратимые химические процессы внутри элементов питания. Вместе с тем серьезную угрозу представляют аэрозольные баллоны, включая дезодоранты и освежители воздуха, которые при перегреве могут взорваться из-за резкого роста внутреннего давления. Особенно внимательно стоит относиться к обычным зажигалкам, так как расширение газа внутри их пластикового корпуса часто приводит к разгерметизации, о чем предупреждает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Влияние температуры на медикаменты и пластик

Стоит отметить, что воздействию жары подвержены не только технические средства, но и лекарственные препараты, которые под влиянием высоких температур теряют свои терапевтические свойства и могут стать токсичными. Опасность подстерегает и владельцев пластиковых карт или очков: термическая деформация способна испортить магнитные слои и оправы. В свою очередь, даже незначительное количество оставленного в салоне спиртосодержащего антисептика может спровоцировать повреждение отделки при утечке.

"Помимо прямой угрозы взрыва зажигалок или гаджетов, не стоит забывать о парах пластика и химии, которые выделяются при экстремальном нагреве интерьера, поэтому перед поездкой салон необходимо обязательно проветривать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем Игоревич.

Ответы на популярные вопросы о хранении вещей в авто в жару

Безопасно ли оставлять воду в пластиковой бутылке?

Нет, так как пластик при нагреве выделяет вредные вещества, а сама бутылка может сработать как линза и поджечь обивку сидений.

Что будет с пауэрбанком, если он полежит на солнце?

Аккумулятор может вздуться, что приведет к выходу устройства из строя или его самовоспламенению из-за критического перегрева.

Почему нельзя оставлять в машине солнцезащитные очки?

Высокая температура деформирует оправу и может повредить защитное покрытие линз, делая аксессуар непригодным для использования.

Как жара влияет на автомобильную аптечку?

Большинство медикаментов разлагается при температуре выше 25-30 градусов, поэтому препараты необходимо забирать из салона в знойную погоду.

